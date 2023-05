Giá căn hộ chung cư Hà Nội, TP.HCM tăng mạnh, còn căn hộ chung cư Cần Thơ thì sao?

Rất khó tìm căn hộ 2 tỷ

Theo phản ánh mới đây của VTV, hiện tại, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 49 triệu đồng/m2 (tăng 10% so với quý I), có dự án lên tới 80 triệu/m2 quận trung tâm; còn tại TP.HCM mức giá đã vọt lên ngưỡng 65 triệu đồng/m2. Các chuyên gia trong ngành dự báo, từ nay đến cuối năm mức giá căn hộ tại các khu vực này có thể tăng từ 10-15%.

Chỉ trong vài tháng, giá một số dự án đã tăng gần 10 triệu đồng/m2 – theo phản ảnh của môi giới, đơn cử trước đó giá căn hộ chung cư CT1 Sudico Mỹ Đình từ 25-26 triệu đồng/m2 thì đến hiện tại một số căn đẩy giá lên tới 35 triệu đồng/m2. Một số chung cư như The Florence, Xuân Phương Quốc Hội, The Sun, The Emerald đều tăng trung bình 10-30%.

Căn hộ chung cư tại các thành phố lớn liên tục tăng giá

Tại TP.HCM, bên cạnh mức giá bán căn hộ tăng thì mức giá cho thuê căn hộ cũng tăng 10-30% so với năm ngoái. Tại hai thành phố lớn này, rất khó tìm mua căn hộ giá 2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022 trong cơ cấu nguồn cung bất động sản cả nước chỉ có 4,1% là căn hộ bình dân (934 sản phẩm), căn hộ trung cấp 17,2% (3.918 sản phẩm), căn hộ cao cấp 26,3% (5.988 sản phẩm), còn lại là thấp tầng và đất nền. Trong đó, căn hộ trung cấp tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức hấp thụ đạt khoảng 90% tổng nguồn cung.

Về mức giá tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM liên tục tăng, dòng tiền đổ mạnh vào nhu cầu đầu cơ, trú ẩn nhiều hơn nhu cầu ở thực.

Căn hộ chung cư Cần Thơ hút khách

Không nằm ngoài quy luật đô thị hóa, gần đây, Cần Thơ xuất hiện nhiều dự án căn hộ chung cư sau nhiều năm vắng bóng. Đa phần các dự án được triển khai thuộc phân khúc nhà ở xã hội, mức giá dao động từ 700 triệu đồng – gần 2 tỷ. Chính vì mức giá phù hợp tài chính người mua ở thực và dễ sang nhượng nên các dự án căn hộ chung cư Cần Thơ ra mắt thị trường trong năm 2021 và 2022 đều đạt tỷ lệ hấp thu 100%.

Đáng chú ý, chỉ sau 6 tháng đến hơn 1 năm, chủ nhân đã thu lời vài trăm triệu đồng từ việc mua đi bán lại các căn hộ này. Một số căn hộ cũ, giao dịch mua đi bán lại cũng giúp chủ thu lời từ 100 triệu – 200 triệu/sản phẩm.

Anh Thành, người Cần Thơ cho hay, vợ chồng anh mua 1 căn chung cư nhà ở xã hội An Phú (quận Cái Răng) 62m2 thời điểm tháng 8/2021 có giá 1 tỷ, đến nay (sau 1 năm), có khách trả 1,4 tỷ đồng, lời 400 triệu nhưng anh vẫn chưa bán.

Chung cư nhà ở xã hội tại TP Cần Thơ nhiều người quan tâm nhưng giá đã cao

Còn anh Hoàng, sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội Nam Long – Hồng Phát (quận Cái Răng) chia sẻ, anh mua căn hộ 40m2 thời điểm năm 2020 giá 990 triệu đồng, đến nay có người trả 1,5 tỷ gồm nội thất, nhưng anh vẫn không bán mặc dù lời gần 400 triệu. Lí do anh cho rằng, vợ chồng anh đã quen ở chung cư vì an ninh, ít bụi bặm và tiếng ồn, sử dụng chung các tiện ích của khu đô thị, gần trường học cho con, có công viên, sân tennis, hồ bơi, nên anh chưa có dự định bán và chuyển chỗ ở mới. Mặt khác anh Hoàng cho hay, cầm 1,5 tỷ mua nhà thành phố thậm chí là căn hộ cũng không dễ dàng gì ở thời điểm hiện nay.

Tại chung cư nhà ở xã hội Nam Long, một số căn có diện tích lớn hiện đã có giá 2 tỷ/ 68m2. Còn chung cư Hưng Phú, tuy đã hình thành cách đây 10 năm, nhưng vẫn hút khách thuê nhờ vị trí liền kề quận Ninh Kiều và tọa lạc lại tuyến đường lớn, giao thông thuận tiện. Đặc biệt các căn hộ tại đây tuy đã cũ, khách mua ở phần lớn phải tu sửa, trang bị nội thất, hiện có giá gần 1,7 tỷ đồng/căn 80m2, trong khi đối diện, căn hộ Cadif đã lên 2,1 tỷ/căn 53m2 và 2,8 tỷ/căn 90m2.

TP Cần Thơ đang thiếu sản phẩm căn hộ cao cấp dành cho doanh nhân, chuyên gia

Từ thực tế trên có thể thấy, nhu cầu mua ở và thuê căn hộ chung cư Cần Thơ là rất lớn. Tuy nhiên, một thực tế khá mâu thuẫn hiện nay đó là: giá nhà ở xã hội và bình dân quá cao, người thu nhập thấp khó với tới, ngược lại, giới thượng lưu và chuyên gia cao cấp lại mỏi mắt trông chờ những dự án căn hộ cao cấp, sang trọng, mang tính đột phá về quy hoạch, kiến trúc, khiến họ sẵn sàng bỏ tiền mà không ca thán.

Trong chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, thành phố chú trọng quy hoạch các dự án nhà ở thương mại, tập trung tại 3 quận trung tâm Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều. Theo đó, các chủ đầu tư dự án đón được xu hướng và nhu cầu, đặc biệt là sản phẩm căn hộ cao cấp trung tâm thành phố Cần Thơ, ra mắt trong năm nay và những năm tới, chắc chắn sẽ được cư dân ủng hộ.