Báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong quý 3/2021 thành phố chỉ có 1 dự án đủ điều kiện huy động vốn bán sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, nguồn cung khoảng 352 căn, giảm 85,7% so với quý 1/2021 và giảm 87,5% so với cùng kỳ năm 2020. Không chỉ thiếu hụt nguồn cung, giá căn hộ tại TP.HCM có xu hướng tăng cao từ 13-14% so với cùng kỳ. Đặc biệt là các dự án thuộc khu vực TP.Thủ Đức ghi nhận giá tăng mạnh nhất từ khi chính thức được thành lập vào tháng 1/2021.

Chia sẻ về nhu cầu nhà ở tại TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA Việt Nam cho biết, dù có dịch bệnh hay không thì BĐS luôn là tài sản được ưa chuộng nên nhu cầu luôn được đảm bảo. Tiềm năng của thị trường bất động sản TP.HCM luôn được đánh giá cao bởi nhu cầu ở thực rất lớn. Mặt khác, năm 2021, dòng vốn đổ vào BĐS khá dồi dào do lãi vay ngân hàng giảm, đồng thời thị trường chứng khoán cũng liên tục lập đỉnh. Cùng với đó, hiện có nhiều yếu tố thể hiện tiềm năng tăng giá của BĐS trong tối thiểu 2-3 năm tới đây. Bên cạnh việc chi phí triển khai dự án gia tăng, nền kinh tế đối mặt nguy cơ lạm phát cũng là một biến số khiến nhu cầu mua và giá BĐS có thể sẽ còn tăng mạnh trong các năm tiếp theo.

Giá căn hộ chung cư tại TP.HCM tiếp tục gia tăng trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung và chi phí xây dựng ngày càng cao.

Thực tế giao dịch thị trường thời gian qua cũng cho thấy, nhu cầu mua căn hộ tại TP.HCM đang rất cao bất chấp giá bán tăng mạnh. Nhiều dự án có nguồn hàng chào bán ra thị trường thời gian gần đây đều ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ tốt dù trong thực trạng dịch bệnh. Ví như dự án căn hộ Flora nằm trong Khu đô thị Mizuki Park (25ha huyện Bình Chánh, TP.HCM) của chủ đầu tư Nam Long. Trong đợt chào bán mới đây, chỉ hơn 1 tuần sau khi ra thông báo nhận đăng ký bổ sung quyền chọn mua 166 căn hộ block MP9 – MP10 của khu căn hộ này, chủ đầu tư đã phải ngừng nhận đăng ký do lượng người tham gia vượt quá số lượng dự kiến. “Khi lượng người tham gia quá lớn thì sẽ khó phục vụ tốt nhất, nên để đảm bảo chất lượng chăm sóc khách hàng cũng như tổ chức sự kiện giới thiệu dự án được suôn sẻ, chúng tôi quyết định dừng nhận đăng ký bổ sung quyền chọn mua căn hộ 2 block này”, đại diện Nam Long giải thích.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , dự án Flora Mizuki có giá bán từ 2,5 tỷ đồng/căn, mức giá hấp dẫn trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tầm giá 2-3 tỷ đồng tại thị trường TP.HCM rất hạn chế, cho nên lượng khách hàng tìm mua lớn. Hiện các tòa hoàn thiện của khu đô thị này đã có hơn 3.000 cư dân sinh sống và các giao dịch thứ cấp căn hộ tại đây cũng tăng giá từ 20-30% so với giai đoạn mở bán.

Nguồn cung khan hiếm là lý do chính khiến giá bán tại các dự án thuộc phân khúc 2-3 tỷ đồng/căn tăng mạnh, nhưng ngay cả với phân khúc hạng sang cũng được thị trường đón nhận tích cực và liên tục xác lập đỉnh giá mới. Cụ thể, trong buổi mở bán mới đây, Capital Land cho biết 100% căn hộ thuộc dự án Define (TP. Thủ Đức) đã được đặt chỗ chỉ trong 2 giờ giao dịch. Các căn hộ tại dự án này có giá bình quân 125 triệu đồng/m2, tương đương trên 25 tỷ đồng/căn. Riêng căn hộ 4 phòng ngủ tại tầng 24 ghi nhận giá 150 triệu đồng/m2, còn căn hộ penthouse có tổng giá trị gần 83 tỷ đồng.

Không chỉ thị trường sơ cấp, giá bán căn hộ thứ cấp cũng tăng chóng mặt thời gian qua nhưng vẫn ghi nhận sức tiêu thu tốt. Đơn cử, dự án Flora Novia mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức), bán ra từ cuối năm 2018 với mức giá trung bình khoảng 26 triệu đồng/m2, nhưng hiện mức giá giao dịch trên thị trường thứ cấp đã tăng lên 40-42 triệu đồng/m2. Dự án Centum Welth của Thủ Đức House, giá bán trên thị trường thứ cấp cũng rơi khoảng 42-43 triệu đồng/m2, tăng 4-5 triệu đồng/m2 so với giá lúc mở bán. Dự án Q7 Sài Gòn Riverside do Hưng Thịnh làm chủ đầu tư đang được sang nhượng với mức giá thứ cấp dao động trên dưới 2,1 tỷ đồng/căn. Trong khi đó, tại thời điểm mở bán vào năm 2018, căn hộ tương tự chỉ có giá 1,6 tỷ đồng.

Thị trường BĐS được dự báo sẽ khởi sắc hơn trong năm 2022 nhờ lực cầu mạnh và lãi suất vay thấp giúp củng cố quyết định mua nhà.

Tương tự, với dự án Akari City (Bình Tân) đã bàn giao từ đầu tháng 11 này nhưng vẫn được nhiều người tìm mua. Theo tìm hiểu, các căn hộ tại đây đang chào giá thứ cấp khoảng 37 – 38 triệu đồng/m2, tăng 15-20% so với thời điểm mở bán năm 2019. Sức mua tại Akari City phần lớn đến từ nhóm khách hàng có nhu cầu mua để ở thực. Thời điểm trước dịch bệnh, dự án chuẩn bị bàn giao, lượng khách mua để ở chiếm hơn 40% và hiện tại, giao dịch sang nhượng tại dự án này vẫn rất tốt.

Theo nhận định của bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Vndirect, giá nhà ở sơ cấp tại TP.HCM sẽ khó có thể giảm trong năm 2022, do chi phí phát triển dự án gồm tiền đền bù và chi phí tài chính tăng cao trong bối cảnh dự án kéo dài trong các năm qua và chi phí nguyên vật liệu xây dựng đang tăng mạnh. Các chủ đầu tư sẽ tiếp tục đưa ra các chính sách bàn giao tốt hơn, hỗ trợ kéo dài tiến độ thanh toán để kích cầu thay vì giảm giá bán sơ cấp.

Các chuyên gia Vndirect cũng đưa ra dự báo, giá bán căn hộ sơ cấp tại TP.HCM sẽ tiếp tục xu hướng tăng 1-7% so với cùng kỳ ở tất cả phân khúc, trong đó phân khúc trung cấp sẽ tăng mạnh nhất 7% so với cùng kỳ do nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế. Phân khúc hạng sang sẽ tiếp tục sôi động trong 2022 với sự ra mắt của các dự án tọa lạc tại vị trí “vàng” tại quận 1 và TP. Thủ Đức. Bên cạnh đó, giá đất tại các vùng lân cận TP.HCM sẽ tiếp tục tăng ấn tượng trong 2022, nhờ việc mở rộng các dự án hạ tầng đang triển khai như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ngoài ra, đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn, song song với chuyển các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ sẽ tiếp túc thúc đẩy giá đất tại các khu vực này tăng nhanh trong thời gian tới.

Phương Uyên