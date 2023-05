Giá căn hộ chung cư TP.HCM tiếp tục tăng

Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn , dù lượng sản phẩm chào bán và nhu cầu giao dịch căn hộ tại TP.HCM đang có dấu hiệu giảm mạnh dưới tác động từ sự bùng phát dịch bệnh, giá bán phân khúc này vẫn tiếp tục leo thang.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 4/2021, lượng tin rao bán căn hộ chung cư tại TP.HCM giảm 6% so với tháng trước đó. Số tin đăng rao bán căn hộ thuộc loại hình cao cấp giảm mạnh nhất, tới hơn 10%, căn hộ bình dân cũng có nguồn hàng rao bán giảm ở khoảng 6% so với tháng trước. Riêng sản phẩm căn hộ trung cấp có nguồn hàng rao bán ổn định, chỉ giảm chênh lệch khoảng 1% so với tháng 3/2021. Sự sụt giảm lượng tin rao loại hình căn hộ chủ yếu đến từ hai nguyên nhân chính. Đầu tiên là do nguồn cung của thị trường giảm mạnh, hàng loạt dự án đang chào bán tập trung buộc phải tạm thời trì hoãn vì Covid-19. Bên cạnh đó, một lượng lớn giao dịch tại thị trường thứ cấp bị đình trệ do người mua có phần thận trọng hơn cũng như ít quan tâm hơn đến các kênh đầu tư trong mùa dịch.

Giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 4/2021. Nguồn: Báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn.

Bên cạnh nguồn cung sản phẩm chào bán giảm, nhu cầu mua bán căn hộ chung cư tại TP.HCM cũng giảm mạnh trong thời điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Lượng tìm kiếm căn hộ tại TP.HCM giảm 25% so với tháng 3, trong đó phân khúc cao cấp và trung cấp lần lượt giảm 22-23% còn căn hộ bình dân cũng giảm gần 27% so với tháng trước.

Bất chấp việc nguồn cung và nhu cầu giao dịch giảm, giá bán căn hộ chung cư không ghi nhận có biến động giảm trong tháng 4 vừa qua. So với mức giá chào bán 1 tháng trước đó, căn hộ tại TP.HCM có xu hướng đi ngang nhưng nếu so với thời điểm cùng kỳ năm trước, mặt bằng giá của phân khúc này vẫn tiếp tục tăng thêm 5%, đạt mức trung bình 45-47 triệu đồng/m2 và gần tiệm cận mức 50 triệu đồng/m2. Cá biệt có nhiều dự án chào bán trong cuối tháng 4 vừa qua còn có biên độ tăng giá đạt gần 7-10% so với mức chào bán cuối năm 2020.

Lý giải nguyên nhân khiến giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng trong các tháng đầu năm, giới chuyên môn cho rằng, nguồn cung hạn chế trong khi khả năng hấp thụ lớn của thị trường đang là yếu tố khiến loại hình căn hộ liên tục leo thang về giá. Số liệu từ Sở Xây dựng cho hay, trong 3 tháng đầu năm, TP.HCM chỉ có 8 dự án được cấp phép mở bán với nguồn cung khoảng 3.422 căn hộ. Lượng căn hộ đủ điều kiện mở bán quý 1/2021 giảm hơn 86,5% so với cùng kỳ năm 2018, giảm 80% so với năm 2019 và chỉ đạt 77,3% so với nguồn cung năm 2020. Dù cung giảm mạnh nhưng tổng sản phẩm chào bán thành công trên toàn thị trường TP.HCM trong quý 1/2021 đạt 6.460 sản phẩm. Do khan hiếm sản phẩm mới nên thị trường đang hấp thụ tốt cả nguồn hàng thứ cấp còn tồn đọng.

Theo các chuyên gia của Batdongsan.com.vn, trong năm 2021 phân khúc căn hộ tại TP.HCM có thể thiết lập một mặt bằng giá mới, tăng cao hơn so với các năm trước đây. Việc thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các dự án căn hộ cao cấp, hạng sang đang đẩy mức giá trung bình của phân khúc này lên cao. Bên cạnh đó, khan hiếm nguồn cung căn hộ sơ cấp cũng khiến giá giao dịch thứ cấp tiếp tục leo thang trong các tháng tới đây. Dự báo giá chung cư tại TP.HCM có thể tăng ít nhất 9% trong năm 2021.

Phương Uyên