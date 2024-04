Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, giá căn hộ Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Đà tăng giá chóng mặt của chung cư đã khiến không ít người có nhu cầu mua nhà chuyển hướng, từ mua sang thuê.

Sau Tết Nguyên đán, giá căn hộ Hà Nội tiếp tục thiết lập mặt bằng mới. Mức tăng đạt trung bình 10-15% so với cuối năm 2023. Cụ thể, tại dự án Gemek (Hoài Đức), giá bán các căn 2 ngủ 2 vệ sinh từ mức giá trung bình là 2,2 tỷ/căn thời điểm cuối năm ngoái, hiện giá chào bán đang ở mức 2,5-2,6 tỷ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh cũng ghi nhận mức tăng mạnh so với 3 tháng trước đó. Những căn 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án này cũng tăng từ mức 2,1-2,2 tỷ đồng/căn lên mức giá 2,4-2,6 tỷ đồng/căn. Dự án Golden Palace (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) với căn 2 ngủ 2 vệ sinh cũng tăng giá từ 3,3-3,5 tỷ đồng/căn lên mức giá 3,7-3,9 tỷ đồng/căn. Mức tăng 200-500 triệu đồng/căn so với cuối năm 2023 cũng được ghi nhận tại các dự án Sudico Mỹ Đình, HD Mon, khu đô thị Mễ Trì Hạ, khu đô thị Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm).