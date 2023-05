Căn Hộ Hà Nội Tiếp Tục Tăng Giá

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục ghi nhận cuộc xác lập mặt bằng giá mới trong những tháng đầu năm 2023. Đây vẫn tiếp tục là phân khúc có sức mua tốt trên thị trường.

Tại quận Cầu Giấy, căn hộ thuộc các dự án 219 Trung Kính HomeCity nằm trên địa bàn phường Trung Kính ghi nhận mức tăng trung bình cao hơn, khoảng 10% so với năm ngoái, dao động mức tăng là từ 200-300 triệu đồng/căn, từ mức giá trung bình 3,2-3,3 tỷ đồng/căn 70m2 năm ngoái lên mức trung bình 3,4-3,5 tỷ đồng/căn thời điểm hiện tại. Khu vực Nam Trung Yên , với các dự án có tuổi đời khoảng 5 năm đổ lại, mức giá tăng so với năm ngoái đạt khoảng 100-200 triệu đồng/căn như các dự án CT10 Nam Trung Yên , A14 Nam Trung Yên. Cùng thuộc khu vực này, các dự án nhà ở tái định cư có mức tăng thấp hơn, đạt khoảng 100-150 triệu đồng/căn.

Tại quận Hà Đông, các căn hộ nằm trên đường Tố Hữu như Bắc Hà The Pride … do vị trí xa trung tâm, đường tắc, mức tăng thấp nhất, đạt khoảng 100 triệu đồng/căn. Thậm chí, có những dự án được định vị là trung cao cấp nằm trên trục đường này, giá bán vẫn đang đi ngang so với năm ngoái. Nguyên nhân là năm ngoái giá đã bị đẩy tăng cao. Một số dự án nhà ở giá rẻ thuộc Hà Đông như khu đô thị Thanh Hà, Yên Nghĩa, The Vesta Phú Lãm, mức tăng trung bình ghi nhận đạt từ 3-5% so với giữa năm ngoái.