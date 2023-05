Thị trường bán căn hộ TP.HCM đang thiết lập khung giá mới sau khi hàng loạt dự án cũ được “hồi sinh” công bố giá bán cao ngất ngưởng. Cụ thể, dự án IFC One Saigon tọa lạc tại trung tâm quận 1 vừa được tái khởi động, dù chủ đầu tư chưa chính thức công bố thông tin bán hàng nhưng trên các diễn đàn buôn bán nhà đất đều đang đề cập đến tầm giá rumor dự kiến lên đến 1 tỷ đồng/m2. Nếu xác thực, mức giá trên sẽ tăng gấp 11 lần so với giá 90-100 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư cũ mở bán trước đó. Theo các chuyên gia, khoảng giá 1 tỷ đồng/m2 có thể chỉ là “chiêu” truyền thông để khảo sát tâm lý thị trường, giá bán chính thức sẽ khó đạt đến mức đó nhưng vẫn cao hơn các dự án trên cùng khu vực triển khai trước đó, khả năng nhiều vẫn xác lập mốc giá mới cho dòng sản phẩm căn hộ hạng sang tại TP.HCM.

Mặt bằng giá bán căn hộ tại TP.HCM đang thiết lập những mốc mới khi xuất hiện các dự án hạng sang.

Tương tự, giá bán căn hộ TP. Thủ Đức cũng đang thiết lập những cột mốc mới, khu vực Thủ Thiêm và Thảo Điền xuất hiện ngày càng nhiều dự án có giá từ 100-170 triệu đồng/m2 như The Metropole Thủ Thiêm, The River, Empire City, Lancaster Legacy, Zenity, Lumière Riverside… những khu vực xa hơn cũng xuất hiện các dự án tầm giá hàng trăm triệu đồng/m2 như Kita Group cũng đang chuẩn bị triển khai mở bán dự án Stella Residence giá dự kiến 150 triệu đồng/m2, BCG Land mở bán dự án King Crown Infinity với giá 95-100 triệu đồng/m2 (chưa VAT). Còn ở quận 7, Novaland đang chuẩn bị chào bán căn hộ tại dự án The Grand Sentosa, với giá bán khoảng 100 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), xác lập mặt bằng giá mới cho thị trường khu Nam. CĐT Phú Mỹ Hưng đang khởi động giới thiệu ra thị trường khoảng 166 căn thuộc dự án Horizon tại quận 7 với mức giá dự kiến từ 130-150 triệu đồng/m2.