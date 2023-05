Vừa bước sang năm 2022, thị trường đã chứng kiến động thái điều chỉnh giá bán căn hộ chung cư theo hướng tăng. Báo cáo thị trường tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nguồn cung rao bán căn hộ tại TP.HCM tiếp tục giảm mạnh. Theo đó, tổng lượng tin đăng rao bán căn hộ giảm 7% so với tháng cuối năm 2021, trong đó, căn hộ trung cấp, bình dân có lượng sản phẩm rao bán giảm mạnh nhất, từ 39-40% nếu so với cùng kỳ.

Sự suy giảm lượng sản phẩm rao bán cũng khiến cho nhu cầu tìm mua căn hộ tại TP.HCM giảm 8%, trong đó nhu cầu tìm kiếm căn hộ giá rẻ giảm mạnh nhất, gần 38% so với cùng kỳ. Với sản phẩm căn hộ trung – cao cấp, tuy lượng quan tâm có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức độ tìm kiếm đạt 90% so với thời điểm cuối năm 2021.

Giá bán căn hộ tại TP.HCM đang tiếp tục tăng cao, nhất là các sản phẩm thuộc phân khúc nhà ở trung – cao.

Đánh giá về thị trường BĐS đầu năm 2022, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, thị trường đang tái mở cửa và sôi động trở lại ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên riêng với căn hộ TP.HCM, nếu so sánh với cùng thời điểm năm 2021, thị trường đang thiếu hụt sản phẩm sơ cấp chào bán. Không có nguồn cung tất yếu kéo theo tình trạng lượng tìm kiếm giảm. Tuy nhiên chính sự khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung sơ cấp lại làm giá căn hộ tiếp tục leo thang. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, so với tháng 12/2021, giá rao bán căn hộ tại TP.HCM tăng 1,8%. Phân khúc trung – cao cấp đang là loại hình ghi nhận biên độ tăng mạnh nhất.

Theo ông Tuấn, giá căn hộ được dự báo sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong các quý còn lại của năm 2022. Cùng với đó, những dự án đi vào bàn giao năm 2022 cũng sẽ chứng kiến mức đỉnh tăng giá mới. Knight Frank Việt Nam cũng cho rằng, giá căn hộ tại TP.HCM năm 2021 tăng trung bình khoảng 19% so với năm trước, lên mức 2.800 USD/m2 (tương đương 58,5 triệu đồng/m2)

Quan sát từ thực tế cho thấy, một số dự án căn hộ nổi bật đang triển khai tại TP.HCM bắt đầu có sự điều chỉnh giá bán, tăng cả ở giao dịch sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, dự án căn hộ Akari City (Võ Văn kiệt, Bình Tân) đang có xu hướng điều chỉnh giá cả ở nguồn hàng sơ cấp và thứ cấp. Tháng 12/2021, khi giai đoạn 1 của dự án hoàn thiện, chủ đầu tư đã bàn giao 1.800 căn và chào đón cư dân về ở, Akari City đã lập tức thiết lập mặt bằng giá mới, từ tầm 35-38 triệu/m2 tăng lên mức 40-43 triệu/m2. Sự khan hiếm nguồn hàng, nhu cầu mua ở thực cao và vị trí thuận lợi là đòn bẩy quan trọng giúp dự án này đạt tốc độ tăng giá tốt trong thời gian qua. Được biết giai đoạn 2, Akari City dự kiến sẽ mở bán trong tháng 3 nhưng tập trung vào dòng sản phẩm căn hộ biệt lập cao cấp với tầm giá từ 2,7 tỷ đồng/căn. Mức giá này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng khi mặt bằng giá chung của khu Tây TP.HCM đã chạm mức 45-50 triệu/m2, riêng khu vực Bình Tân, Bình Chánh thì vào khoảng 55-58 triệu/m2.

Nhu cầu mua cao là yếu tố khiến thanh khoản và giá bán căn hộ tại TP.HCM khó có thể chững lại đà tăng trong năm 2022.

Bên cạnh Akari City, loạt dự án trung cấp đang triển khai lân cận đó như căn hộ Picity High Park (quận 12), giá mở bán đầu năm 2020 là vào tầm 38-40 triệu/m2, hiện tại chủ đầu tư đang chuẩn bị chào bán block 1 và 2 với giá dự kiến khoảng 46-57 triệu/m2, tăng thêm từ 8-17 triệu/m2 so với trước. Hay dự án Moonlight Centre Point (Bình Tân) hiện giá căn hộ diện tích nhỏ (34-35 m2) cũng lên tới 2-2,3 tỷ đồng; căn hộ có 3 phòng diện tích 84m2 giá tới 5,6 tỷ đồng. Như vậy, mức giá giao dịch tại dự án này khoảng 57-67 triệu/m2, so với thời điểm đầu năm 2021 đã tăng 15%. Hay như dự án The Peak Garden (quận 7) cũng có mức giá giao dịch trên thị trường không dưới 50 triệu/m2.

Nhìn nhận về xu hướng tăng giá của thị trường căn hộ, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, xu hướng tăng giá căn hộ sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai. Không chỉ đơn giản vì quỹ đất hạn chế, các chi phí phát triển dự án leo thang mà còn do nhu cầu với loại hình này đặc biệt tại các thành phố lớn chỉ tăng không giảm. Những dự án đưa ra thị trường gần đây, đặc biệt là các dự án trong phân khúc vừa túi tiền có tỷ lệ tiêu thụ luôn đạt trên 80%. Đây cũng là lý do các chủ đầu tư có xu hướng đẩy giá bán cao hơn.

“Căn hộ chắc chắn sẽ là phân khúc dẫn dắt thị trường, bên cạnh những phân khúc khác như nhà ở gắn liền với đất. Nguồn cung căn hộ ngày càng khan hiếm, căn hộ vừa túi tiền càng hạn chế hơn. Tốc độ gia tăng tài sản đi nhanh hơn tốc độ gia tăng tích lũy hay gia tăng thu nhập của cá nhân. Vì thế, người mua không nên chần chừ trong quyết định chọn nơi an cư khi đã có nguồn tài chính”, bà Dung nhấn mạnh.

Phương Uyên