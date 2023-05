Giá căn hộ TP.HCM vẫn tăng trong bối cảnh thiếu nguồn cung sơ cấp, trong khi lượt tìm mua căn hộ tại đây tiếp tục giảm trong 4 tháng đầu năm 2023.

Dữ liệu NCTT BĐS của Batdongsan.com.vn chỉ ra trong 4 tháng đầu năm 2023, nhu cầu tìm mua căn hộ TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung vẫn tiếp diễn đà suy giảm. Cụ thể, lượt tìm mua căn hộ chung cư tại TP.HCM giảm 8%, lượng tin rao bán giảm 19%. Nhu cầu tìm mua căn hộ bình dân, tầm giá dưới 35 triệu đồng/m2 giảm 22%, căn hộ trung cấp giá từ 35 -55 triệu đồng/m2 giảm 18% và căn hộ cao cấp giá trên 55 triệu đồng/m2 giảm 10% lượt tìm kiếm so với cùng kỳ 2022.

Trong 4 tháng vừa qua, TP.HCM tiếp tục thiếu hụt dự án mới triển khai. Loạt sản phẩm giao dịch phần lớn đến từ nguồn hàng tồn kho ở các dự án hiện hữu. Không có đợt mở bán quy mô lớn nào khiến lượng sản phẩm rao bán giảm mạnh. Số lượng tin rao bán căn hộ cao cấp giảm 35%, bình dân giảm 36% và trung cấp giảm 40% và so với 4 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, mặt bằng giá căn hộ TP.HCM vẫn tiếp diễn xu hướng tăng trong các tháng qua. Cụ thể, giá căn hộ TP.HCM ở phân khúc cao cấp tăng thêm 6%, căn hộ trung cấp tăng 2% và chung cư giá rẻ thì đi ngang.

Cũng theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng lượng tin rao bán nhà đất trên cả nước đã giảm đến 42%, lượt tìm mua cũng giảm đến 34% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng trong tháng 4/2023, lượng tin rao bán nhà đất cũng giảm 14% so với tháng 3 trước đó, nhu cầu mua BĐS cũng tiếp tục giảm 8%. Đất nền dự án và nhà mặt phố là hai loại hình BĐS có nhu cầu mua giảm mạnh nhất, với mức giảm lần lượt là 17% và 12% so với tháng trước. Các loại hình còn lại như căn hộ, đất nền, biệt thự, nhà riêng cũng giảm trung bình từ 5 -8% lượt tìm kiếm.