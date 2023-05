Giá căn hộ và nhà liền thổ tỉnh nào đắt nhất khu vực phía Nam?

Giá căn hộ Đồng Nai cao nhất các tỉnh phía Nam

Số liệu so sánh về nguồn cung BĐS các tỉnh thành phía Nam, giáp ranh TP.HCM của JLL cho thấy, Bình Dương có sự gia tăng mạnh về nguồn cung căn hộ trong khi phân khúc này tại Long An, Đồng Nai còn rất hạn chế. Cụ thể, tính đến quý 2/2019, Bình Dương có lượng căn hộ triển khai đạt hơn 24.000 căn.

Còn theo tìm hiểu của PV Batdongsan.com.vn , hầu hết nguồn cung căn hộ tại Bình Dương tập trung phát triển trên các địa phận giáp ranh TP.HCM như Dĩ An, Thuận An và TP.Thủ Dầu Một. Trong đó, nguồn cung căn hộ tại Dĩ An gia tăng mạnh trong giai đoạn từ 2018 tới nay, chiếm gần phân nửa tổng nguồn cung chung cư tại Bình Dương. Chính sách giãn dân và sự khan hiếm quỹ đất phát triển dự án tại TP.HCM là tiền đề khiến thị trường chung cư tại Bình Dương phát triển sôi động các năm qua.

Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh thành có tốc độ triển khai dự án căn hộ cao thứ 2, chỉ xếp sau Bình Dương. Hiện toàn thị trường Bà Rịa – Vũng Tàu có khoảng 11.126 căn và phần lớn các khu chung cư tập trung tại TP. Vũng Tàu. Đây là điều khá dễ hiểu vì Bà Rịa – Vũng Tàu vốn là thị trường phát triển ngành kinh tế chủ lực về du lịch. Dù nhu cầu mua an cư không cao nhưng mục đích sở hữu căn hộ phục vụ đầu tư cho thuê lại rất lớn, nhất là trong tình trạng giá nhà liền thổ tại tỉnh này ngày càng đắt đỏ. Lượng nhà đầu tư từ TP.HCM và các tỉnh thành phía Bắc đổ về TP.Vũng Tàu gia tăng qua các năm khiến nhiều doanh nghiệp không ngừng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho phân khúc chung cư.



Quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm khiến loại hình căn

hộ ngày càng nở rộ tại thị trưởng tỉnh

Trong khi đó, Đồng Nai tuy giáp ranh TP.HCM, sở hữu nhiều lợi thế về phát triển KCN, chính sách giãn dân như Bình Dương nhưng lại kém phát triển loại hình chung cư. Hiện tại nguồn cung căn hộ toàn tỉnh chỉ vào tầm 2.424 căn, bằng 1/10 so với nguồn cung hiện hữu của Bình Dương. Riêng Long An là tỉnh vệ tinh duy nhất của TP.HCM chưa có dự án căn hộ nào được triển khai. Nguyên nhân lớn là do giá đất nền và nhà liền thổ tại hai thị trường này còn khá mềm và đa dạng.

Xét về mặt giá bán thì Đồng Nai có giá căn hộ chào bán trung bình khá cao, đạt gần 26,5 triệu/m2, chỉ đứng sau TP.HCM tại khu vực phía Nam.

Trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vào khoảng 22 triệu/m2. Giá bán căn hộ tại Bình Dương dự kiến sẽ gia tăng nhờ sự xuất hiện một số dự án trung cao triển khai giáp ranh TP.HCM, ăn theo giá nhà đất của thị trường khu Đông Sài Gòn.

Bà Rịa – Vũng Tàu có giá nhà liền thổ vượt Bình Dương

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ở phân khúc nhà liền thổ cho thấy, Bà Rịa –Vũng Tàu hiện là tỉnh ghi nhận giá nhà đất cao nhất khu vực phía Nam. Cụ thể, nguồn cung nhà liền thổ tại đây chỉ còn khoảng 1.220 căn, là tỉnh hiện có nguồn cung nhà liền thổ hạn chế nhất. Sự khan hiếm nguồn cung khiến giá bán nhà đất tại đây cao ngất ngưởng, đạt trung bình từ 38 triệu/m2. Riêng khu vực trung tâm TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu, giá nhà liền thổ trung bình đã tiệm cận mức 40-60 triệu/m2. Giá nhà đất Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao khi làn sóng đầu tư đổ về đây ngày càng nhiều, cùng với đó là những lợi thế về hạ tầng dịch vụ và giao thông.



Nguồn cung sản phẩm nhà liền thổ tại các tỉnh phía Nam đang

có xu hướng giảm dần qua các năm. Ảnh minh họa

Bình Dương là tỉnh có giá nhà liền thổ xếp thứ 2, vào khoảng 32 triệu/m2 với nguồn cung dồi dào, lên đến gần 4.500 căn. Tuy nhiên phần lớn nguồn cung nhà liền thổ tại Bình Dương đang tập trung ở các khu vực ngoại thành như Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng. Những điểm nóng về nhà liền thổ như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một đang chứng kiến sự khan hiếm nguồn hàng với giá bán tăng khá mạnh trong 1 năm trở lại đây.

Long An xếp vị trí thứ 3 với giá bán trung bình 31,5 triệu/m2 và nguồn cung đạt 3.352 căn.

Điểm đáng thú vị là Đồng Nai có giá căn hộ khá đắt đỏ nhưng lại là tỉnh có giá nhà liền thổ mềm nhất trong 4 tỉnh vệ tinh TP.HCM, trung bình tầm 30 triệu/m2, nguồn cung hiện hữu đạt 4.235 căn.

Ngoài 4 tỉnh vệ tinh, các tỉnh còn lại ở phía Nam như Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Tây Ninh và Vĩnh Long cũng được đánh giá cao về tiềm năng phát triển thị trường BĐS. Trong đó, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp là ba “điểm nhấn” về tốc độ phát triển BĐS công nghiệp, văn phòng và nhà ở.

Phương Uyên