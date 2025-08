Giá Chung Cư Hà Nội Trên Thị Trường Thứ Cấp Đang Tăng Trở Lại

Sau thời gian đi ngang, giá chung cư Hà Nội tiếp tục đi lên trong khoảng 1 tháng gần đây. Diễn biến thực tế của thị trường trái ngược hoàn toàn với dự đoán của nhiều chuyên gia khi cho rằng giá chung cư trên thị trường thứ cấp sẽ có sự điều chỉnh theo xu hướng giảm.

Giá Chung Cư Hà Nội Tiếp Tục Tăng

Khảo sát mới nhất của Batdongsan.com.vn ghi nhận, trong khoảng 1 tháng gần đây, từ diễn biến đi ngang hoặc giảm nhẹ từ sau Tết Nguyên đán, thị trường chung cư thứ cấp Hà Nội đã bất ngờ ghị nhận đà tăng giá trở lại. Cụ thể, tại đại đô thị Vinhomes Smart City ở phường Tây Mỗ (Hà Nội), giá rao bán và giá giao dịch thực tế ghi nhận mức tăng trung bình từ 150-300 triệu đồng/căn. Những căn 1 phòng ngủ+1 giá đã tăng từ mức 3,1-3,2 tỷ đồng của tháng 3/2025 lên mức 3,3-3,5 tỷ đồng/căn với phân khu Sapphire. Cùng thuộc phân khu này, những căn 2 phòng ngủ 1 vệ sinh, cũng tăng giá từ 3,6-3,7 tỷ đồng/căn lên mức 3,8-4 tỷ đồng/căn.Các căn 2 phòng ngủ+1 cũng tăng từ 4-4,2 tỷ đồng/căn lên mức 4,2-4,4 tỷ đồng/căn. Mức tăng trung bình từ 200-300 triệu đồng/căn cũng diễn ra với các căn hộ thuộc phân khu Tonkin, Masterise, Imperia thuộc đại đô thị này.

Chung cư Hà Nội đang tiếp tục tăng giá trong hơn một tháng gần đây. Ảnh: Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị

Cách đó không xa, tại dự án An Binh Palza , giá rao bán và cả giá giao dịch cũng đang tăng trong khoảng một tháng qua. Đơn cử, các căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh có thời hạn sở hữu 50 năm, thời điểm tháng 2/2025, giá chào bán dao động từ 3,3-3,5 tỷ đồng/căn thì đến nay giá chào bán trên thị trường đang ở mức 3,6-3,8 tỷ đồng/căn. Cùng diện tích khoảng 55m2, kết cấu 2 ngủ 1 vệ sinh nhưng sở hữu lâu dài, giá chào bán sau Tết chỉ ở mức 4,3-4,4 tỷ đồng/căn thì đến thời điểm hiện tại, có những chỉ nhà chào bán lên 5 tỷ đồng/căn, giá rao bán phổ biến là 4,6-4,7 tỷ đồng/căn. Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận với dòng căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án này.

Tại dự án Home City , căn 2 ngủ 2 vệ sinh với diện tích ngoài 70m2, cũng tăng 200-350 triệu so với ngay thời điểm đầu tháng 5/2025, từ mức giá 6,2-6,3 tỷ đồng/căn, tăng lên 6,5-6,7 tỷ đồng/căn. Dự án Hà Nội Center Point với dòng sản phẩm 2 ngủ 2 vệ sinh, giá bán thời điểm hiện tại đều ngoài 6 tỷ đồng/căn, không có căn nào ở mức giá 5,7-5,8 tỷ đồng/căn sau thời điểm Tết Nguyên đán.

Vì Sao Giá Thứ Cấp Tiếp Tục Tăng Thời Điểm Này?

Chị Trần Hải Phương, môi giới bán căn hộ khu vực phía Tây Hà Nội cho biết, sau thời gian đi ngang, thị trường căn hộ thứ cấp bùng nổ tăng trưởng mạnh trong hơn một tháng qua. Nguyên nhân là bởi nguồn hàng sơ cấp trong 2 tháng gần đây liên tục được tung ra thị trường Hà Nội. Đáng nói, giá bán của nguồn hàng sơ cấp đều rất cao, thiết lập mức giá khoảng từ 100 triệu đồng/m2 trở lên. “Trừ 2 dự án sơ cấp ở Hà Đông có mức giá trung bình 85-95 triệu đồng/m2 thì một loạt dự án mới chào thị trường Hà Nội đều đang có mức giá trên 100 triệu đồng/m2. Số dự án có mức giá từ 150-220 triệu đồng/m2 chiếm khoảng 30% nguồn cung thị trường. Diễn biến nguồn hàng mới trong 2 tháng qua đã đẩy giá chung cư Hà Nội trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng giá”.

Giá chung cư được dự báo sẽ tiếp tục tăng thời gian tới. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Ngoài ra, nhà đầu tư Hoàng Hưng Thịnh, hiện đang sinh sống tại khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết, giá nguyên vật liệu tăng cao, cùng với sự leo thang của giá nhân công trong thời gian gần đây sẽ tiêp tục đẩy mặt bằng giá bất động sản đi lên. Đà tăng giá của nguyên vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới do sự gia tăng mạnh mẽ của các dự án đầu tư công và hạ tầng. Các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành và các tuyến vành đai ở Hà Nội, TP.HCM đang tạo ra nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, cát, đá. Thị trường cũng ghi nhận rất nhiều dự án bất động sản khởi công xây dựng, mở bán. “Những diễn biến này kéo theo sự tăng vọt về nhu cầu, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ và đẩy giá nguyên vật liệu cũng như nhu cầu nhân công lên cao. Chính bởi vậy, mặt bằng giá bất động sản khó có thể giảm trong thời gian tới và cũng khó có thể giảm về lâu dài”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn ghi nhận chung cư tiếp tục là loại hình bất động sản được quan tâm nhiều nhất tại thị trường Hà Nội. Đây là loại hình duy nhất ghi nhận lượng người quan tâm bật tăng trở lại trong vừa qua, tăng 9% so với tháng trước đó. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, đà tăng giá của chung cư đã trở lại, giao dịch trên thị trường đang áp đảo ở thứ cấp do mặt bằng giá của sơ cấp đang bỏ xa giá thứ cấp. Tuy nhiên, lượng giao dịch của toàn thị trường chưa quá mạnh so với cùng kì năm ngoái. Người mua vẫn đang giữ tâm thế nghe ngóng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

