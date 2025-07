Giá chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới khi ghi nhận lượng giao dịch dồi dào diễn ra ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Dù giao dịch đến thời điểm tháng 5/2024 có phần chững lại sau giai đoạn sốt nóng nhưng mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao.

Giá Chung Cư Hà Nội: Thanh Khoản Tốt Với Mặt Bằng Giá Mới

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, giá chung cư Hà Nội đã tăng từ mức 27 triệu đồng/m2 của năm 2018 lên mức 46 triệu đồng/m2. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%, vượt cả TP.HCM nơi chung cư tăng giá 55%. Biến động giá rao bán chung cư trong quý 1/2024 ghi nhận xu hướng đi lên ở cả 3 phân khúc: cao cấp, trung cấp và bình dân với mức tăng trưởng tương ứng là 17%, 19% và 11%.

Giá chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới và ghi nhận thanh khoản tốt với mức giá này. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng thừa nhận thực tế trên khi chỉ số giá chung cư Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019. Hiện giá chung cư Hà Nội trên thị trường sơ cấp đã thiết lập mặt bằng mới, đạt trung bình 51,7 triệu đồng/m2. Dù giá tăng cao nhưng cũng theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thanh khoản vẫn diễn ra tốt ở mặt bằng giá mới. Trong quý 1, thị trường ghi nhận 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing cũng đưa ra con số đáng chú ý. Theo đó, giá chung cư Hà Nội tăng đều ở thị trường sơ cấp và thứ cấp, mặt bằng giá mới đang được thiết lập. So với quý 1/2023, giá sơ cấp quý 1/2024 đã tăng 11%, đạt mức 58,5 triệu đồng/m2, do nhiều phân khu tại các đại đô thị lớn giữ nguyên mức giá.

Trên thị trường thứ cấp, giá chung cư Hà Nội tăng khoảng14,4% so với cùng kỳ quý 1/2023, đạt khoảng 55 triệu đồng/m2, tiệm cận giá sơ cấp của chủ đầu tư. Giá thứ cấp ghi nhận tăng tại hầu hết tất cả các dự án tại khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Tại khu Đông, mặt bằng giá thứ cấp ở các dự án cũ đã đi vào vận hành trong khoảng 5 năm đổ lại đây đang tiệm cận giá sơ cấp. Giá thứ cấp tại khu Đông tăng đáng kể trong quý 1 ở các phân khu giá rẻ. Trong khi đó, giá thứ cấp ở các dự án cũ thuộc khu Tây vẫn thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/m2 so với giá sơ cấp do nhiều dự án cao cấp tiếp tục ra hàng trong quý 1/2024. Dù giá chung cư đang neo ở mức cao nhưng trong quý 1/2024, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 12.000 giao dịch cả sơ cấp và thứ cấp.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing nhận định, những chỉ dấu trên cho thấy thị trường chung cư Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới sau thời gian tăng nóng: “Thời gian qua, một số chủ đầu tư ra hàng và bán rất nhanh. Khi cả sản phẩm bán mới và chuyển nhượng đều tăng giá, nguồn cung thấp hơn lượng tiêu thụ, đó là lúc thị trường đã chấp nhận mặt bằng giá mới". Cũng theo ông Trung, thời gian tới giá chung cư có thể sẽ đi ngang trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới, bởi nguồn cung trong 1-2 năm tới còn thấp hơn so với nhu cầu của thị trường.

Giá Chung Cư Hà Nội Không Giảm Trong Ngắn Hạn

Trước thực tế trên, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, việc giá chung cư Hà Nội liên tục leo thang khiến rất nhiều người phải lùi, tạm hoãn kế hoạch mua nhà, chuyển sang phương án đi thuê. Người có nhu cầu mua thực nhưng tài chính chưa mạnh cần tiếp tục chờ đợi. Bởi lẽ, trong ngắn hạn trước mắt, ít nhất là 2-3 năm tới, khả năng giá nhà giảm là rất thấp. Nguyên nhân bởi diễn biến thị trường vẫn đang ghi nhận cung hạn chế, trong khi nguồn cầu rất lớn.

Trong ngắn hạn, dự báo giá chung cư Hà Nội sẽ khó có sự suy giảm. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn, đặc biệt là giá chung cư Hà Nội sẽ vẫn duy trì đà tăng. Căn hộ bình dân và căn hộ trung cấp sẽ là hai phân khúc có mức tăng giá mạnh nhất. Đáng nói, đà tăng giá này sẽ diễn ra trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Cũng theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cùng với các động thái tích cực của Nhà nước trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, nguồn cung nhà ở xã hội và nguồn cung nhà ở thương mại sẽ tăng trưởng. Nhờ nguồn cung tăng trở lại, giá chung cư Hà Nội sẽ có sự suy giảm và trở nên ổn định, phù hợp với túi tiền và khả năng chi trả của người dân có nhu cầu ở thực.

Nguyễn Nam

