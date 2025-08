Giá Chung Cư Hà Nội Đi Ngang Sau Tết Nguyên Đán

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, mặt bằng giá chung cư Hà Nội đang duy trì mức giá đi ngang. Thậm chí, ở một số dự án, một số căn đang có hiện tượng bán giá thấp hơn so với thời điểm chào bán trước Tết. Người mua nhà đang tiếp tục giữ tâm lý chờ đợi, nghe ngóng để quyết định xuống tiền.

Thị trường chung cư Hà Nội thời điểm sau Tết Nguyên đán 2025 chưa ghi nhận những biến động đáng chú ý về giá chào bán. Nhìn chung, giá rao bán chung cư vẫn đang đi ngang so với thời điểm trước Tết. Điều này trái ngược hoàn toàn với năm ngoái, khi vào thời điểm sau Tết, giá rao bán chung cư Hà Nội liên tục nhảy múa – khởi đầu cho giai đoạn giá liên tục tăng trong năm 2024.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn thời điểm sau Tết ghi nhận, giá bán chung cư tại nhiều dự án không có sự biến động so với trước Tết. Cụ thể, tại dự án An Binh Palza (Nam Từ Liêm), giá rao bán các căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh có thời hạn sở hữu 50 năm vẫn dao động từ 3,3-3,5 tỷ đồng/căn. Cùng diện tích này, những căn sở hữu lâu dài, giá chào bán vẫn đang ở mức 4,3-4,4 tỷ đồng/căn. Dòng căn hộ 3 phòng ngủ sở hữu lâu dài với diện tích ngoài 80m2 vẫn được chào bán từ 6-6,2 tỷ đồng/căn, dòng căn hộ 3 phòng ngủ sở hữu 50 năm giá chào bán vẫn đang ở mức khoảng 5 tỷ đồng/căn.

Tương tự, tại dự án FLC Complex , nằm trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), giá chào bán các căn hộ thời điểm sau Tết cũng không có sự biến động đáng chú ý. Loại căn hộ hơn 50m2 vẫn đang có giá dao động từ 3,9-4,2 tỷ đồng/căn. Loại căn hộ hơn 70m2 vẫn giữ mức giá chào bán trước Tết là 5,2-5,5 tỷ đồng/căn. Cùng thuộc quận Nam Từ Liêm, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh tại dự án Golden Palace vẫn đang duy trì giá chào bán từ thời điểm cuối năm 2024 là 4,6-4,7 tỷ đồng/căn. Dự án The Garden Hill vẫn có mức giá 4,5-4,7 tỷ đồng với căn 2 phòng ngủ 2 vệ sinh. Tại dự án Golden Field , giá bán căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh nhìn chung vẫn duy trì mặt bằng giá phổ biến trước đó là khoảng 4,7tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, ở dự án này, thị trường xuất hiện khoảng 2-3 căn chủ nhà cần tiền bán gấp nên chấp nhận giảm về mức 4,5-4,6 tỷ đồng/căn.

Tại quận Thanh Xuân, giá rao bán căn hộ Hà Nội Center Point với dòng sản phẩm 2 ngủ 2 vệ sinh vẫn đang đi ngang so với trước Tết Nguyên đán với mức giá chào bán phổ biến là 5,7-5,8 tỷ đồng/căn. Căn hộ tại dự án Gold Season (Thanh Xuân) vẫn duy trì khoảng giá 8 tỷ đồng đối với dòng sản phẩm 3 phòng ngủ và khoảng giá 6 tỷ đồng với dòng sản phẩm 2 ngủ. Mức giá đi ngang cũng đang diễn ra với các dự án căn hộ thuộc quận Cầu Giấy như HomeCity, Central Field, Discovery Complex…

Theo một khảo sát của trang Batdongsan.com.vn với các môi giới, sàn giao dịch ghi nhận, nhóm khách hàng mua ở thực vẫn đang ở trạng thái nghe ngóng diễn biến giá cả sau Tết. Anh Đỗ Minh Cường, môi giới căn hộ quận Thanh Xuân cho biết, các khách hàng có nhu cầu mua ở thực được anh chăm sóc từ trước Tết Nguyên đán, phần lớn vẫn chưa khởi động lại việc đi xem nhà. Câu hỏi anh nhận được nhiều nhất từ khách hàng từ sau Tết là: “Giá nhà có giảm không?”. Cũng theo anh Cường, các phát sinh giao dịch diễn ra thời điểm sau Tết tập trung hoàn toàn ở những căn hộ mà chủ nhà giảm giá khoảng 150-200 triệu đồng/căn so với giá rao bán thời điểm trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, những căn giá giảm hiện rất ít ỏi, phần lớn chủ nhà vẫn đang “neo” giá cao khi chào bán.

Chị Thu Trang, hiện đang thuê căn hộ tại Gemek (Hoài Đức) cho biết, gia đình chị tìm mua căn hộ chung cư từ năm ngoái nhưng vẫn chưa tìm được căn hộ phù hợp do giá tăng quá cao. Trong năm nay, gia đình chị Trang vẫn tiếp tục tìm nhà với hi vọng giá nhà đang đi ngang, sau đó sẽ giảm. “Nhiều bạn môi giới khi tư vấn đều nói với tôi giá chung cư sẽ không thể giảm được mà chỉ đi ngang như hiện nay. Nếu giá chung cư chỉ đi ngang thì vẫn quá khả năng chi trả của gia đình tôi. Chúng tôi sẽ buộc phải mua nhà ở xã hội. Mong trong thời gian tới số lượng dự án nhà ở xã hội sẽ nhiều lên”.

Nếu tâm lý người mua thực vẫn là nghe ngóng với hi vọng giá nhà sẽ giảm trong tương lai, thì ở góc độ chuyên gia, giá nhà sẽ khó có thể giảm. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, trong năm 2025, giá căn hộ chung cư sẽ khó có chiều hướng đi xuống. Nguyên nhân là bởi nguồn cung sơ cấp mới hiện diện trên thị trường trong năm 2025 sẽ tập trung chính ở phân khúc cao cấp và hạng sang thuộc các đại đô thị. Chính bởi vậy mà giá căn hộ sẽ tiếp tục “neo” cao. Nguồn cung từ các dự án nhà ở xã hội có khả năng sẽ gia tăng trong năm 2025 nhưng sẽ vẫn vô cùng ít ỏi so với nhu cầu của người dân. Nguồn cung nhà ở thương mại giá rẻ vẫn vô cùng vắng bóng. Do đó, mặt bằng giá căn hộ sẽ khó có chiều hướng đi xuống, chỉ duy trì mức đi ngang.