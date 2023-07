Chung Cư Hà Nội Đua Nhau Tăng Giá Nên Rơi Cảnh Ế Ẩm

Chị Phạm Mỹ Phượng, một môi giới chuyên làm căn hộ chuyển nhượng thị trường Hà Nội cho biết, các mức giá tăng trên phần lớn là do chủ nhà đặt ra. Chị Phượng chia sẻ, trong các hội nhóm cư dân của toà nhà, nhiều cư dân “đồng lòng” đẩy giá bán cao vì cho rằng thị trường căn hộ Hà Nội đang thiếu nguồn cung trầm trọng. “Khi tôi tư vấn một chủ nhà nên giảm giá bán nếu muốn giao dịch nhanh, họ nói rằng một số dự án mở bán mới ở vị trí trung tâm đều có giá từ 70-80 triệu đồng/m2 trở lên, họ không muốn bán rẻ hơn. Tôi phân tích cho họ hiểu là các dự án có mức giá đó được xây mới và được tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ, chất lượng quản lý vận hành cao cấp nên giá cao. Trong khi chung cư của họ đã cũ, thiết kế cũ và không có nhiều tiện ích, dịch vụ. Nhưng không phải chủ nhà nào cũng nghe ra”, chị Phượng chia sẻ.

Anh Lê Văn Xuân, môi giới các dự án chung cư Cầu Giấy cho biết, với những căn hộ bị chủ nhà đẩy giá cao so với mặt bằng chung đều rất khó giao dịch. Anh Xuân cho biết, trước đó có một chủ nhà gửi anh bán giúp một căn hộ giá 4,1 tỷ với diện tích 2 ngủ 2 vệ sinh. Mức giá này cao hơn 20% so với các căn hộ được rao bán cùng khu vực. Do đó, chủ nhà gửi bán từ tháng 4 nhưng đến đầu tháng 7 vẫn chưa có khách mua. Được anh Xuân tư vấn, chủ nhà chấp nhận giảm 20% giá căn hộ và chỉ hơn 10 ngày sau đã có khách đặt cọc.