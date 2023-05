Giá chung cư Hà Nội tăng

Theo báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn , tuần đầu tiên của tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, mức độ quan tâm đến bất động sản tại nhiều tỉnh thành có nhiều ca nhiễm đã sụt giảm. Chẳng hạn, nếu so sánh dữ liệu 7 ngày trước và sau kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mức độ quan tâm tại Bắc Ninh giảm 21%, Vĩnh Phúc giảm 39% và Đà Nẵng giảm 25%. Trong tháng 4, sau khi đạt đỉnh, mức độ quan tâm đến toàn thị trường bất động sản nói chung giảm 18% so với tháng 3/2021. Tuy nhiên nếu so với tháng 4 năm ngoái, mức độ quan tâm vẫn tăng 44% và lượng tin đăng vẫn tăng 63%.

Riêng với thị trường chung cư Hà Nội, nhu cầu mua bán căn hộ trong tháng 4 giảm 22% so với tháng 3. Trong đó, lượng tìm kiếm chung cư phân khúc bình dân và cao cấp đều giảm 21%, phân khúc trung cấp giảm 22%.

Không chỉ giảm về số lượt tìm kiếm, lượng tin đăng rao bán chung cư Hà Nội cũng giảm 8% so với tháng trước. Mức giảm mạnh nhất là phân khúc cao cấp với 11%, còn phân khúc trung cấp và bình dân giảm 7%.

Biến động giá bán, lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến thị trường chung cư Hà Nội. Ảnh: Báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn

Dù nhu cầu mua bán giảm nhưng giá rao bán trung bình chung cư Hà Nội trong tháng 4/2021 vẫn tăng 1% so với tháng 3 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020, ở mức hơn 30 triệu đồng/m2. Báo cáo thị trường quý 1 của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý 4/2020. Giá căn hộ chung cư tại các địa phương có xu hướng tăng đều theo tháng. Một số dự án có mức tăng giá cao hơn so với mức tăng bình quân như dự án Seasons Avenue (tăng khoảng 5%), Stellar Garden (tăng khoảng 6,4%), Xuân Mai Complex (tăng khoảng 5,4%)…

Nguyên nhân được đưa ra vẫn là do nguồn cung vẫn khan hiếm và số lượng dự án mở bán mới ít. Các dự án trung cấp mới tại Hà Nội chủ yếu tập trung tại các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân… với mức giá dao động từ 30 đến hơn 40 triệu đồng/m2. Với phân khúc cao cấp, có nhiều dự án thiết lập mức giá cao như dự án The Nine (Phạm Văn Đồng) có giá khoảng 50 triệu/m2, dự án The Matrix one có giá 55-60 triệu đồng/m2, dự án Grandeur Palace Giảng Võ, D’. Le Roi Soleil (Quảng An) có giá khoảng 80 triệu/m2…

Trong khi đó, căn hộ bình dân dưới 25 triệu/m2 lại rất ít, hầu như chỉ nằm ở khu vực xa trung tâm. Nếu trước đây, những dự án dạng này có giá trên dưới 20 triệu/m2 thì nay đã tăng lên trên dưới 25 triệu/m2. Những căn hộ có tầm giá trên dưới 1,5 tỷ đồng chủ yếu nằm ở các quận xa trung tâm như dự án Xuân Mai Complex, khu đô thị Xa La, khu đô thị Thanh Hà… thuộc quận Hà Đông.

Giới chuyên gia đánh giá, giá chung cư Hà Nội dự kiến sẽ còn tăng trong năm 2021. Các cơ quan chức năng cũng cho biết sẽ sớm có giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà thương mại giá thấp cũng như nhà ở xã hội phù hợp với các đối tượng. Cụ thể sẽ tập trung vào một số ưu đãi về quy hoạch, bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng và cơ chế huy động vốn…

Khánh Trang