Giá chung cư Hà Nội tăng 8% so với năm 2021

Theo báo cáo thị trường tháng 5/2022 của Batdongsan.com.vn , nhà đất bán Hà Nội tiếp tục có một tháng sụt giảm về lượt tìm kiếm ở hầu hết các loại hình. Nếu so với cùng kỳ năm 2021, lượt tìm kiếm toàn thị trường giảm khoảng 7%. Trong đó, giảm sâu nhất là loại hình đất bán, nhà phố và nhà riêng với mức giảm khoảng 23-24%. Riêng loại hình chung cư vẫn giữ được mức độ quan tâm tương đương cùng kỳ. Đáng chú ý, giá chung cư tại Hà Nội trong 5 tháng đầu năm có mức tăng trung bình đạt khoảng 8% so với năm 2021, đây là mức tăng cao hơn khá nhiều so với thời điểm 2-3 năm trước dịch Covid-19 (trung bình khoảng 5%).

Như vậy chung cư vẫn đang là loại hình nhà ở nhận được sự quan tâm trên thị trường dù giá tiếp tục tăng. Nguyên nhân là do lượng dự án chung cư mới ra mắt thị trường ngày càng co ngót, trong khi so với nhà đất, nhà phố thì đây là loại hình đáp ứng tốt hơn khả năng tài chính của phần lớn cư dân thành thị. Cụ thể, với tầm tài chính trên 1 tỷ đồng sẽ rất khó có lựa chọn cho nhà đất tại Hà Nội, nếu có sẽ là nhà cấp 4 xa trung tâm hoặc nhà nhỏ trong các hẻm sâu, diện tích dưới 25m2. Trong khi đó, với giá từ 1,5-2 tỷ đồng người dân có thể mua được một căn hộ khang trang, đầy đủ tiện ích dịch vụ và không quá xa trung tâm. Ngoài ra các vấn đề về pháp lý như chậm tiến độ, chậm cấp sổ đỏ của chung cư cũng dần được cải thiện trong những năm gần đây.

Điểm đáng chú ý là phân khúc chung cư bình dân có lượt tìm kiếm sụt giảm khoảng 3% trong khi phân khúc trung cấp và cao cấp lại tăng lần lượt 4% và 6% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu chỉ xét về nhu cầu thì cơ cấu nhu cầu ở phân khúc căn hộ bình dân lớn hơn nhiều hai phân khúc còn lại, nên việc sụt giảm nhẹ trong một thời điểm không đủ phản ánh rằng người dân đã giảm nhu cầu với căn hộ bình dân. Thực tế đây vẫn là phân khúc có nhu cầu lớn nhất trên thị trường. Batdongsan.com.vn cho rằng, lượt tìm kiếm căn hộ bình dân giảm chủ yếu do người mua đã quen với việc không thể tìm được nguồn cung loại hình này trên thị trường nên dần chuyển hướng sang loại hình trung cấp, thậm chí cao cấp với hi vọng tìm được căn hộ có giá phù hợp. Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu mới nổi tại các đô thị đang tăng mạnh về số lượng, cùng với sự hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng nhóm đối tượng này có thể sở hữu căn hộ tầm trung trở lên.

Ngọc Sương