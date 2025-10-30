Giá Chung Cư Hà Nội Tiếp Tục Tăng Ở Khu Vực Trung Tâm

Trong tháng 10/2025, thị trường căn hộ chung cư tiếp tục ghi nhận đà đi lên về giá của căn hộ chung cư ở khu vực trung tâm. Nguồn cung khan hiếm tại khu vực này khiến thanh khoản vẫn tiếp diễn dù mặt bằng giá không ngừng leo cao.

Giá Bán Tăng, Thanh Khoản Tốt

Khu vực lõi trung tâm và trung tâm vẫn ghi nhận mặt bằng giá đi lên của căn hộ từ đầu tháng 10 đến nay. Nguồn hàng sơ cấp tại khu vực này vô cùng khan hiếm, toàn thị trường có 2 dự án mới tung hàng là Sun Feliza Suites thuộc phường Cầu Giấy và The Nelson thuộc phường Giảng Võ. Xa hơn về mặt địa lý có Jade Square thuộc phường Xuân Đỉnh. Cả 3 dự án này đều ghi nhận tốc độ bán hàng tốt. Dù với nền giá cao: ngoài 150 triệu đồng/m2, Sun Feliza đã bán sang tòa cuối cùng là tòa thứ 3 sau khi bán hết 2 tòa trước đó chỉ trong thời gian ngắn. The Nelson cũng đã thanh khoản toàn bộ bảng hàng. Jade Square cũng đã bán hết 2 tòa và đang bán sang tòa cuối cùng với lượng hàng tồn chỉ còn hơn 10%.

Với các dự án trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá tiếp tục ghi nhận đà tăng trung bình 5-10% so với tháng 9/2025. Đơn cử, các căn 3 ngủ tại Royal City có khoảng giá trung bình từ 15 tỷ/căn đổ lên có mức tăng 400-600 triệu đồng so với tháng trước. Căn hộ 2 phòng ngủ tại Home City với diện tích ngoài 70m2 với căn có ban công cũng đã xác lập mặt bằng giá chào bán mới lên tới 8-8,2 tỷ đồng (không bao thuế phí), trong khi một tháng trước đó, vẫn có giá 7,6-7,9 tỷ đồng. Các căn diện tích ngoài 70m2 không có ban công tại dự án này cũng đã tăng 200-300 triệu đồng/căn với mức giá hiện tại phổ biển là 7,5 tỷ đồng/căn trong tháng 10/2025.

Hay tại Mỹ Đình Plaza , với dòng căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh, vào tháng 9/2025, mức giá cao nhất được ghi nhận là 6,4-6,6 tỷ đồng/căn thì đến hiện tại mức giá chào bán đã chạm mức 7 tỷ đồng/căn, không bao thuế phí. Căn 1 phòng ngủ tại Vinhomes Skylake,vào tháng trước có giá 6,5 tỷ đồng/căn (bao thuế phí) thì đến hiện tại, dòng căn 1 phòng ngủ vô cùng hiếm hoi tại đây cũng đã được chào bán lên 7 tỷ đồng/căn. Mức tăng trung bình từ 300-500 triệu đồng/căn chỉ trong 1 tháng cũng được ghi nhận tại Central Field, A10 Nam Trung Yên, Hanoi Center Point, Handiresco…

Đáng chú ý, giá tiếp tục tăng cao nhưng quỹ hàng chuyển nhượng tại các dự án khu vực trung tâm, lõi trung tâm rất khan hiếm. Thậm chí, có dự án, trong cả một tháng, hàng chuyển nhượng của cả dự án chưa nổi 3 căn chào bán. Có những dòng căn hộ diện tích nhỏ được khách hàng săn lùng, có dự án 2-3 tháng không có một căn nào được chủ nhà chào bán. Cung khan hiếm khiến giá dù tăng cao nhưng thanh khoản của thị trường vẫn tốt.

Giá Chung Cư Sẽ Vẫn Tiếp Tục Tăng

Nhìn nhận về diễn biến giá chung cư, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhận định, mặt bằng giá bán sơ cấp sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng và lãi vay đều leo thang. Cùng với đó, các chủ đầu tư đang ngày càng định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao và nhu cầu sống chất lượng hơn. Sự chuyển dịch này khiến mặt bằng giá chung cư mới tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội duy trì đà tăng hai con số trong nhiều quý liên tiếp.

Mặt bằng giá bán sơ cấp sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng

Ở chiều ngược lại, thị trường thứ cấp ghi nhận tăng trưởng tại những khu vực có nguồn cung mới ra mắt ở mức giá cao, tạo hiệu ứng kéo giá các dự án lân cận tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng này mang tính cục bộ, chủ yếu tập trung ở những dự án có vị trí thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện hoặc đã hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Về cầu thị trường, bà Miền cho rằng nhu cầu nhà ở – bao gồm cả ở thực lẫn đầu tư – vẫn duy trì đà tăng song hành cùng tốc độ phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Trong đó, phân khúc nhà ở vừa túi tiền vẫn là “điểm nóng” được quan tâm nhất, phản ánh thực tế thu nhập trung bình của đại bộ phận người dân đô thị. Do khan hiếm quỹ đất trung tâm và chi phí phát triển dự án ngày càng cao, dòng vốn đầu tư và nhu cầu mua ở thực đang dịch chuyển mạnh ra vùng ven, nơi hạ tầng giao thông được cải thiện và giá bán vẫn ở mức có thể tiếp cận.

Đáng chú ý, các dự án nằm trong quỹ đất phát triển theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) – tức phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng – được xem là xu hướng chủ đạo trong giai đoạn tới, khi người mua ưu tiên yếu tố kết nối và tính tiện lợi trong di chuyển.

Trái lại, thanh khoản của nhóm căn hộ cũ, thiếu hạ tầng, tiện ích và bị “đội giá” quá xa so với giá trị thực tế vẫn duy trì ở mức thấp, do người mua ngày càng thận trọng, ưu tiên sản phẩm có chất lượng sống và tiềm năng tăng giá thực.

Nhìn tổng thể, thị trường căn hộ đang bước vào chu kỳ sàng lọc mạnh mẽ – nơi giá trị thực, chất lượng sản phẩm và năng lực chủ đầu tư sẽ quyết định khả năng hấp thụ. Xu hướng tăng giá là khó tránh, nhưng sự phân hóa giữa các phân khúc, khu vực và loại hình căn hộ sẽ ngày càng rõ nét hơn trong giai đoạn tới.

