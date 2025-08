Chung cư Hà Nội đã liên tiếp tăng giá từ đầu năm đến nay. Trong thời gian tới, các chuyên gia nhận định ra sao về diễn biến của giá chung cư Hà Nội? Đà tăng giá này liệu còn tiếp diễn trong thời gian tới?

Chung Cư Hà Nội: Mặt Bằng Giá Chạm Mốc 60-80 Triệu Đồng/m2

Mặt bằng giá chung cư Hà Nội chạm mốc 60-80 triệu đồng/m2. Ảnh: Báo Dân trí

Thừa nhận thực tế trên, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho biết, nửa đầu năm 2024, phân khúc nhà ở tiếp tục là điểm nóng của thị trường bất động sản. Chung cư Hà Nội ghi nhận mối quan tâm tăng đột biến, dẫn đến giá sản phẩm trên thị trường thứ cấp tăng mạnh. Kể từ 2020 đến nay, giá sơ cấp trung bình tăng 18% mỗi năm, trong khi giá thứ cấp tăng 14% mỗi năm. Tại thời điểm giữa năm 2024, giá sơ cấp của phân khúc căn hộ đạt 65 triệu đồng/m2. Việc hạn chế nguồn cung, mất cân bằng về sản phẩm, trong khi nhu cầu nhà ở không ngừng tăng cao, quỹ căn hộ hoàn thiện và bàn giao trong 1-2 năm trở lại đây rất khiêm tốn được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá bán của chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh.

tìm mua chung cư Hà Nội ở đâu? Batdongsan.com.vn – kênh thông tin số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá cả của chung cư Hà Nội. Xem Ngay

Diễn Biến Giá Chung Cư Hà Nội Thời Gian Tới

Ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, trong thời gian tới, giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục nhích lên do nguồn cung vẫn khan hiếm.Các Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Nhà ở có hiệu lực sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy nguồn cung nhưng cần một khoảng thời gian nhất định để “ngấm” thị trường. Do đó, trong ngắn hạn, giá chung cư Hà Nội chưa thể giảm ngay.

Trong ngắn hạn, giá chung cư Hà Nội chưa thể giảm do vấn đề nguồn cung chưa thể giải quyết được ngay lập tức. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận tư vấn và nghiên cứu CBRE Hà Nội cũng dự báo, giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục đi lên. Mức tăng giá của chung cư Hà Nội hiện cao hơn rất nhiều so với TP. HCM. Thị trường chung cư TP. HCM chỉ ghi nhận tăng trưởng giá ổn định 5-6%/năm giai đoạn 2015-2019, đà tăng giá đã tạm dừng trong hai năm vừa qua. Cũng theo bà An, phải đến năm 2026, mức tăng giá chung cư Hà Nội mới có thể ổn định, khi đã tạo mặt bằng giá mới.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thu Hằng cho rằng giá chung chư Hà Nội sẽ dần ổn định thời gian tới. Thị trường nhà ở Hà Nội dự kiến sẽ bước vào một “chu kì mới” bởi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã chính thức có hiệu lực sớm từ ngày 1/8 vừa qua. Khi các luật có hiệu lực sớm, nhiều vấn đề của thị trường sẽ được giải quyết và các tác động sẽ diễn ra nhanh hơn, trong đó có vấn đề nguồn cung. Khi nguồn cung hạn chế, lựa chọn của người dân giảm, dẫn đến giá cả không ổn định và có xu hướng tăng. Việc giải quyết vấn đề nguồn cung hạn chế sẽ là một tác động tích cực cho thị trường chung.

“Giá của chung cư Hà Nội đang ở mức cao, ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư và tính thanh khoản của thị trường. Khi các văn bản hướng dẫn dần được ban hành đầy đủ, giá cả được dự báo sẽ trở nên ổn định, lợi ích của người dân được đảm bảo hơn”, bà Hằng nhấn mạnh.

Nguyễn Nam

Xem thêm: