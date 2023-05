1. Cập Nhật Giá Chung Cư Huyện Gia Lâm Tháng 3/2023

Batdongsan.com.vn sẽ đưa ra các mức giá trong bảng dưới đây. Đây là mức giá được tính theo giá trung bình tin đăng bán trên Batdongsan.com.vn, không phải giá tuyệt đối. Chính bởi vậy, các mức giá chung cư huyện Gia Lâm đ ược tổng hợp trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, trên thực tế có thể chênh lệch tùy theo vị trí cụ thể, trang bị nội thất của mỗi căn hộ.

Tên chung cư Địa chỉ Giá bán Hanhomes Blue Star Khu 31ha, Phố Thành Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ 27 triệu đồng/m2 Khu đô thị Đặng Xá Đường Nguyễn Đức Thuận, Xã Đặng Xá 21 triệu đồng/m2 Masteri Waterfront Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn 60 triệu đồng/m2 The Zurich Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn 50 triệu đồng/m2 The Zenpark Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn 40 triệu đồng/m2 The Pavilion Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn 36 triệu đồng/m2 Sapphire Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn 30 triệu đồng/m2

Do số lượng dự án ít, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các quận trung tâm như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Hà Đông… nên không khó để có một cái nhìn tổng quan, khái quát về giá chung cư huyện Gia Lâm. Do vị trí xa trung tâm nên mặt giá chung cư huyện Gia Lâm khá mềm, không quá đắt đỏ. Trước năm 2018, nhắc đến chung cư huyện Gia Lâm thì nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Đặng Xá gần như là đáp án duy nhất. Mức giá căn hộ ở Đặng Xá chỉ dao động 13-15 triệu đồng/m2 (chưa VAT) vào các năm 2015 và 2016. Thế nhưng, từ năm 2018, khi đại đô thị Vinhomes Ocean Park chính thức mở bán những toà nhà đầu tiên, mặt bằng giá đã được thiết lập mức mới.



Khu đô thị Đặng Xá – một trong những dự án chung cư đầu tiên tại Gia Lâm

Hiện huyện Gia Lâm có 7 dự án chung cư nổi bật, đây cũng là những dự án có lượng tin rao lớn trên Batdongsan.com.vn, cho thấy thị trường sơ cấp hoặc thứ cấp của những dự án này đang hoạt động khá sôi nổi. Đáng chú ý, trong số 7 dự án này thì có 5 dự án được nêu tên cùng thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Thực tế cũng ghi nhận nguồn cung căn hộ Gia Lâm tập trung một lượng lớn ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park với nhiều phân khu khác nhau (là tên các dự án) được mở bán theo các giai đoạn. Thuộc khu đô thị này, phần lớn giá bán căn hộ đều khá cao, ở mức trung bình từ 40 triệu đồng/m2 trở lên.

2. Tình Hình Thị Trường Chung Cư Huyện Gia Lâm

Trừ các phân khu thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park với mặt bằng giá cao thì các dự án chung cư còn lại ở Gia Lâm có mặt bằng giá thấp hơn so với khu vực trung tâm. Chính bởi giá chung cư huyện Gia Lâm mềm hơn nên nơi đây là điểm đến của người dân thu nhập thấp. Tuy nhiên, do vị trí xa trung tâm, nên chung cư ở huyện này chỉ phù hợp cho người mua ở đang làm việc trên địa bàn huyện hoặc làm việc ở phía Đông Hà Nội.

Thị trường chung cư Gia Lâm bắt đầu có bước phát triển mới vào năm 2018 nhờ sự xuất hiện của đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Đây là đại đô thị có quy mô lớn bậc nhất Hà Nội hiện nay với diện tích lên đến 420 ha, có sự tích hợp nhiều tiện ích, dịch vụ từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị nhỏ, khu vui chơi và cả những tiện ích nghỉ dưỡng mang tính "nghỉ dưỡng" như biển hồ, hồ nước ngọt, BBQ… Sự đi kèm của dịch vụ tiện ích là yếu tố đưa giá bán căn hộ ở đây xác lập mức giá mới cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, định vị sản phẩm cũng là trung – cao cấp, hạng sang, không phải nhà giá rẻ, thu nhập thấp như trước đó.



Đại đô thị Vinhomes Ocean Park do Vingroup đầu tư và phát triển

Do đó, dù là một huyện vùng ven, xa trung tâm, Gia Lâm xuất hiện những dự án cao cấp, hạng sang, trong đó có dự án lên tới hơn 60 triệu đồng/m2 như dự án Masteri Waterfront nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park của Tập đoàn Masteri Group hay các phân khu The Zurich, The Zenpark, The Pavilion của Vinhomes Ocean Park đều có khoảng giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên. Các dự án cao cấp trở thành lựa chọn của tầng lớp trung lưu đến từ khu vực trung tâm hoặc đang sinh sống tại chính địa phương. Bên cạnh mục đích mua ở, không ít người mua căn hộ tại khu đô thị này làm “ngôi nhà thứ hai” để nghỉ ngơi cuối tuần. Nhờ đại đô thị Vinhomes Ocean Park mà cơ cấu và tính chất sản phẩm bất động sản của Gia Lâm biến đổi mạnh mẽ, không đơn thuần là nhà thu nhập thấp và đất phân lô. Nguồn cung lớn từ Vinhomes Ocean Park khiến nhiều năm liên tiếp, Gia Lâm duy trì là huyện có nguồn hàng mới ổn định trong bối cảnh Hà Nội khan hiếm trầm trọng nguồn cung mới thời gian qua.

Giá bán căn hộ Gia Lâm cũng tăng theo nhịp chung của thị trường, hiện các căn hộ tại khu đô thị Đặng Xá không còn mức giá 13-15 triệu đồng/m2 như năm 2015-2016, giá bán trung bình theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn hiện là 21 triệu đồng/m2. Dự án Hanhomes Blue Star cũng tăng từ mức giá phổ biến 18-22 triệu đồng/m2 của 3 năm trước lên mức trung bình 27 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại. Phân khu đời đầu của Vinhomes Ocean Park mở bán vào các năm 2018-2019 có khoảng giá 30 triệu đồng/m2 thì các phân khu sau đều thiết lập mức giá cao hơn hẳn như The Zurich giá trung bình 50 triệu đồng/m2, The Zenpark có giá trung bình 40 triệu đồng/m2, The Pavilion là 36 triệu đồng/m2.

Thế nhưng do vị trí xa trung tâm nên cả Gia Lâm vẫn chưa phải là lựa chọn của đại bộ phận dân chúng có nhu cầu tìm mua nhà ở tại Hà Nội. Lực cầu lớn nhất của thị trường vẫn tập trung ở phía Tây và phía Nam thủ đô. Tuy nhiên, khi quỹ đất trung tâm ngày càng cạn kiệt, quá trình đô thị hoá đang lan toả mạnh mẽ đến vùng ven, thì Gia Lâm tất yếu sẽ trở thành vùng an cư mới của người dân thủ đô.

Gia Lâm nằm trong danh sách 1 trong 5 huyện ngoại thành Hà Nội sẽ lên quận thời gian tới. Mới đây nhất, Hà Nội trình đề án đưa Gia Lâm lên quận vào quý 4/2023. Quá trình lên quận của Gia Lâm được chuẩn bị trong nhiều năm qua. Trong đó, cơ sở hạ tầng giao thông được đặc biệt chú trọng đầu tư. Hàng loạt công trình giao thông lớn được triển khai đang góp phần quan trọng thay đổi diện mạo Gia Lâm nói riêng và phía Đông nói chung. Nhiều dự án có mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng đang được thành phố đẩy nhanh tiến độ như: đường nối Yên Viên – Đình Xuyên – Phù Đổng; đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị hay đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi…

Những cây cầu nghìn tỷ như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Đuống 2, cầu Tứ Liên, cầu Giang Biên và cầu Trần Hưng Đạo sẽ thu hẹp lại khoảng cách giữa phía Đông với trung tâm Hà Nội, tạo ra trục giao thông xuyên suốt từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Cùng với đó, quy hoạch đô thị ven sông Hồng với diện tích hơn 11.000 ha sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phía Đông phát triển mạnh mẽ.

Với những biến động mạnh của hạ tầng giao thông và việc lên quận trong thời gian tới, Gia Lâm sẽ là điểm đến mới của thị trường căn hộ trong tương lai. Kịch bản nguồn cung căn hộ của Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm của hơn 10 năm trước, chắc chắn sẽ lặp lại với huyện này.

Khánh Chi