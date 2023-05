Giá Chung Cư Huyện Hoài Đức Cập Nhật Mới Nhất Tháng 5/2023

Giá chung cư xã An Khánh

Đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh

Xã An Khánh là địa bàn có nhiều dự án căn hộ chung cư nhất hiện nay tại huyện Hoài Đức. Xã có diện tích 8,46 km², nằm ở phía Tây Nam của huyện Hoài Đức. An Khánh cũng giáp với nhiều xã khác ở huyện Hoài Đức, Hà Đông và Nam Từ Liêm.

Trên địa bàn xã An Khánh có các tuyến giao thông quan trọng là tuyến Đường tỉnh lộ 72 (tuyến huyết mạch nối Hà Tây cũ với Hà Nội); và cao tốc 08 (Đại lộ Thăng Long, đường cao tốc nối khu trung tâm Hà Nội với Quốc lộ 21A cũ). Bên cạnh đó, tại xã An Khánh cũng có nhiều trục đường lớn là đường Lê Trọng Tấn, Phố Đông, Cộng Hoà,…

Theo quy hoạch đến 2025, sắp sẽ có thêm nhiều tuyến đường được mở ở xã An Khánh. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức.

Chính vì nơi đây có nhiều tuyến đường trọng điểm, hạ tầng giao thông được đầu tư, nên giá nhà đất xã An Khánh cũng được nhiều người quan tâm.

Bản đồ quy hoạch huyện Hoài Đức

Hạ tầng được hoàn thiện

Hiện nay, trên địa bàn Hoài Đức đã có rất nhiều tuyến đường huyết mạch như: Đại lộ Thăng Long; Quốc lộ 32; đường Vành đai 3,5,… Trong thời gian sắp tới, sẽ có thêm tuyến đường với mục đích giúp tăng cường giao lưu kinh tế xã hội với quận Nam Từ Liêm. Tuyến đường dài khoảng 500met kết nối 2 quận – huyện với nhau từ trục trung tâm KĐT Vân Canh với đường Trần Hữu Dực – quận Nam Từ Liêm cùng với đường vành đai 3.

Huyện Hoài Đức được chú trọng đầu tư về hạ tầng

Có thể thấy, khi Hoài Đức chính thức lên quận, nơi đây sẽ trở thành mảnh đất hứa không chỉ dành riêng cho giới đầu tư mà còn đông đảo cư dân thành phố Hà Nội có nhu cầu ở thực.

Giao thông thuận lợi

Dự án đầu tư và xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Quốc lộ 32 với chiều dài 5,6km chạy ngang qua 4 xã của huyện Hoài Đức. Tuyến đường chính là lực đẩy cho thị trường BĐS khu vực này, trở thành điểm nóng và tăng giá nhanh chóng. Cùng với đó, tuyến đường Trịnh Văn Bô từ đường 70 đến Vân Canh cũng giúp tăng cường kết nối giữa Hoài Đức với quận Nam Từ Liêm và tuyến đường Vành đai 3.

Ngoài ra, tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội dài 12,5km, tuyến đường Tây Thăng Long kết nối khu Tây Hồ Tây với Hoài Đức và Đan Phưọng chạy song song đường quốc lộ 32 hay đường quốc lộ 70 nối từ Nhổn tới đường Đại lộ Thăng Long chạy qua huyện Hoài Đức cũng được mở rộng lên tới 04 làn xe… giúp việc lưu thông giữa Hoài Đức và nội thành thủ đô thuận tiện hơn.

Bên cạnh cơ sở hạ tầng và giao thông đồng bộ, thị trường BĐS Hoài Đức cũng sôi động hơn nhờ sự xuất hiện của những đại đô thị sinh thái với quy mô lớn như Splendora An Khánh , Vân Canh, Ciri An Khánh Lideco-Bắc Quốc lộ 32 , Vinhomes An Khánh, Hinode Royal Park