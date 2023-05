Đổ xô đi mua căn hộ khu Đông

Thông tin thành lập TP. Thủ Đức đang khiến giao dịch nhà đất tại 3 quận gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức nóng lên vào cuối năm. Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , lượng quan tâm tìm kiếm căn hộ cao cấp tại khu Đông tăng 7% so với năm 2019 và 37% so với năm 2018. Khảo sát thực tế giao dịch ở một số dự án đang triển khai tại khu vực “hạt nhân” của thành phố mới là quận 2, đặc biệt là khu Thủ Thiêm cho thấy, nhu cầu mua căn hộ ghi nhận tăng từ 20-30% chỉ trong vài tuần sau thông tin xác nhận lên thành phố. Tầm giá chung cư được tìm kiếm mua nhiều rơi vào khoảng từ 50-80 triệu/m2. Một tâm điểm nữa về giao dịch là khu vực Làng Đại học Thủ Đức, nhu cầu tìm mua chung cư trung cấp và bình dân đang tập trung về đây rất nhiều, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2019. Tầm giá căn hộ được người mua quan tâm và tìm kiếm rơi vào khoảng 35-40 triệu/m2.



Nhu cầu tìm mua BĐS tại TP.HCM đang tập trung chủ yếu vào khu vực phía Đông mà điểm nóng là TP. Thủ Đức. Ảnh Phương Uyên

Cụ thể, tại khu vực Thủ Thiêm, quận 2, dự án Paris Hoàng Kim ghi nhận mức tiêu thụ 95% lượng sản phẩm đã công bố đợt 1. Dự án này tọa lạc ngay tại nút giao thông Trần Não – Lương Định Của, quận 2, chỉ cách vùng lõi Thủ Thiêm vài phút đi bộ, nhưng mức giá khởi điểm của Paris Hoàng Kim chỉ tương đương khoảng 50% so với giá trần khu vực. Trong đợt chào bán tiếp theo vào tháng 12/2020, chủ đầu tư tiếp tục tăng giá từ 5% theo tiến độ dự án nhưng nhu cầu đặt mua trước vẫn ghi nhận con số rất cao, dự kiến vượt qua lượng nguồn hàng mở bán. Hiện nay giá nhà trung tâm quận 2 trung bình đã vào 80 triệu đồng/m2 nên mức giá “mềm” như Paris Hoàng Kim được rất nhiều nhà đầu tư tranh suất mua để đón đầu cơ hội trước khi thị trường xác lập mặt bằng giá mới. Biên độ lợi nhuận tại dự án được đánh giá là khá tốt nếu so với mặt bằng giá hiện tại của khu vực.

Một dự án chung cư cao cấp khác trên đường Nguyễn Thị Định đang chào bán cũng ghi nhận thanh khoản đạt hơn 90%, dù giá bán có xu hướng tăng thêm 5% so với đợt ra hàng trước đó. Được biết, trong đợt chào bán các căn hộ 1-2 phòng ngủ vào quý 3, dự án này cũng ghi nhận tình trạng cháy hàng và đang giao dịch thứ cấp với mức giá chênh từ 5-7%.

Sau khi TP. Thủ Đức chính thức được thành lập, sóng BĐS khu Đông nóng càng thêm nóng. Theo chia sẻ từ một sàn môi giới tại quận 2, khu vực này dự kiến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của TP. Thủ Đức, trong khi quỹ đất ngày càng hạn chế, lượng dự án triển khai ít nên dự báo giá BĐS tại đây sẽ còn tiếp tục tăng cao. Nhiều nhà đầu tư và cả người mua ở thực cũng đang tranh thủ đời điểm giá nhà đất chưa biến động lớn để tìm mua. Hiện tại, thị trường vẫn còn dự án cao cấp có mức giá bán xoay quanh biên độ từ 50 -80 triệu/m2, nhưng rất có thể mức giá này sẽ biến mất cùng sự phát triển của TP. Thủ Đức.

Giá chung cư đang trên đà nhảy múa

Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở nếu xét về biên độ tăng giá của nhà đất khu Đông trong năm 2020. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giá chào bán nhà chung cư tại khu Đông TP.HCM, đặc biệt là khu vực quận 2 và Thủ Đức đang có xu hướng tăng liên tục trong năm 2020, bất chấp nhiều năm trước đã từng tăng nóng với mức tăng trung bình khoảng 7-9%. Trong đó, giá chung cư quận 2 trung bình tăng gần 8%, Thủ Thiêm là khu vực đang có tốc độ tăng giá căn hộ cao nhất khoảng 12%. Nếu tính riêng từ thời điểm 2018 đến nay, giá căn hộ tại khu Đông đã tăng trung bình 45%.



Thông tin chính thức thành lập TP. Thủ Đức đang khiến giá nhà đất tại 3 quận khu Đông nhảy múa không ngừng. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại khu vực Thủ Thiêm, quận 2, loạt dự án đang chào bán như The Metropole Thủ Thiêm, The River với giá trung bình đợt đầu từ 85-150 triệu đồng/m2 đang có xu hướng tăng lên mức 90-160 triệu đồng/m2 trong các giao dịch gần đây. Loạt dự án hiện hữu như Feliz En Vista từ mức 50-55 triệu/m2 hiện có giá giao dịch vào khoảng 58-63 triệu/m2; The Estella Height từ mức 50 triệu/m2 hiện có giá trung bình vào khoảng 70-75 triệu/m2; D’ Edge Thảo Điền đang giao dịch lại với giá thứ cấp tăng gần 30% so với giá bán khởi điểm.;Paris Hoàng Kim cũng xuất hiện giá giao dịch thứ cấp chênh từ 5-7% cho những căn hộ rao bán đợt đầu.

Không chỉ có nhà đất quận 2, tại khu vực quận 9, Thủ Đức cũng bắt đầu xuất hiện bảng giá mới. Một dự án chung cư trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức chuẩn bị ra hàng với giá bán dự kiến lên đến gần 80 triệu/m2. Cách khu vực này không xa, nhiều chung cư nằm trên địa phận Bình Dương, giáp ranh TP.HCM đưa ra giá bán lên đến gần 45 triệu/m2. Tại quận 9, một dự án nằm trên phường Long Bình chuẩn bị mở bán giai đoạn tiếp theo đã điều chỉnh giá từ mức 50-55 triệu/m2 tăng 60 triệu/m2.

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó TGĐ Batdongsan.com.vn đánh giá, nguyên nhân chính của đợt thiết lập mặt bằng giá mới này là do việc thành lập TP. Thủ Đức được chính thức thông qua, tạo nên cú hích tâm lý cho thị trường nhà ở trên địa bàn. TP. Thủ Đức tương lai chính là khu vực năng động nhất của TP.HCM, đã và đang được đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, do đó tiềm năng phát triển sẽ rất lớn. P.TGĐ Batdongsan.com.vn cho rằng, việc thành lập TP. Thủ Đức đã đẩy mạnh tâm lý đầu tư ở khu vực này. Đặc biệt, sự phát triển của TP. Thủ Đức sẽ không chỉ tác động tới BĐS của TP.HCM mà còn ảnh hưởng đến đô thị vệ tinh là Bình Dương và Đồng Nai. Đây sẽ là tín hiệu rất tốt cho thị trường BĐS khu Đông, trên nền tảng sẵn có tiềm năng. Trong năm 2021, giá BĐS khu Đông sẽ tiếp tục tăng, với mức tăng trung bình dự kiến từ khoảng 9% so với năm 2020.

Phương Uyên