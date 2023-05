Cập Nhật Giá Chung Cư Nhà Bè Mới Nhất Tháng 5/2023

Giá chung cư Nhà Bè hiện tại ra sao? Cùng Batdongsan.com.vn cập nhật giá bán chung cư Nhà Bè mới nhất tháng 5/2023 theo từng phường và những thông tin đáng chú ý về thị truyền chung cư Nhà Bè trong bài viết dưới đây nhé!

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn , tính đến tháng 5/2023, trên địa bàn huyện Nhà Bè hiện có hơn 20 dự án chung cư đã bàn giao và đang được triển khai xây dựng, tập trung chủ yếu ở xã Phước Kiển. Các dự án chung cư Nhà Bè thuộc đủ các phân khúc từ bình dân đến cao cấp, với giá bán dao động từ 1,3 đến 7 tỷ đồng/căn. Mức giá thấp nhất được ghi nhận theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn là 15 triệu/m2 ở chung cư Phú Mỹ Thuận, xã Phú Xuân. Mức giá cao nhất là 65 triệu/m2 tại dự án Celesta Heights. Ngoài ra, dự án The Grand Sentosa của Novaland có kế hoạch mở bán trong thời gian tới, với giá dự kiến là 100 triệu/m2. Nếu Novaland giữ mức giá này khi mở bán, The Grand Sentosa sẽ thiết lập đỉnh giá mới cho căn hộ Nhà Bè.



Nguồn cung căn hộ Nhà Bè hiện có hơn 20 dự án đã và đang triển khai

Sau đây là thông tin cập nhật giá bán chung cư Nhà Bè mới nhất:

Với lợi thế vị trí tiếp giáp Quận 7, gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng, hưởng lợi trực tiếp từ những sự phát triển hạ tầng – quy hoạch khu Nam TP.HCM, xã Phước Kiển là khu vực bất động sản sôi động nhất huyện Nhà Bè. Phước Kiển cũng là nơi tập trung đa số dự án chung cư của Nhà Bè, với số lượng dự án “áp đảo”, chiếm khoảng 75% nguồn cung. Các dự án chung cư nổi bật nhất của các chủ đầu tư lớn như Novaland, Keppel Land, Phú Long đều nằm trên địa bàn Phước Kiển. Tuy nhiên, dù cùng thuộc xã Phước Kiển, giá bán các dự án chung cư có sự chênh lệch tương đối lớn, tùy thuộc vào vị trí, tên tuổi chủ đầu tư, thời điểm bàn giao,…

Mời độc giả cùng theo dõi bảng tổng hợp mức giá bán căn hộ chung cư xã Phước Kiển mới nhất:

Bên cạnh phần lớn nguồn cung dự án căn hộ huyện Nhà Bè tập trung ở xã Phước Kiển, còn một số dự án khác phân bố rải rác ở các xã Phú Xuân, Nhơn Đức và thị trấn Nhà Bè với mức giá bán hiện tại như sau:

Nhà Bè có diện tích 100,43km², rộng thứ 5 TP.HCM. Dân số 206.837 người (2019), mật độ dân số đạt 2.060 người/km². Cư dân huyện Nhà Bè chủ yếu tập trung ở các khu vực sau:

Nhu cầu về nhà ở ngày một tăng là yếu tố thúc đẩy người mua, nhà đầu tư mở rộng tìm kiếm bất động sản vùng ven. So với các quận trung tâm ngày càng chật chội, khan hiếm quỹ đất phát triển dự án mới thì Nhà Bè còn quỹ đất khá rộng, nhiều không gian xanh. Đây chính là lợi thế lớn để thị trường bất động sản Nhà Bè tiếp tục phát triển, trong đó có loại hình chung cư.

Những năm gần đây, thị trường Nhà Bè đón nhận những tín hiệu tích cực từ các dự án, quy hoạch hạ tầng – giao thông lớn của khu Nam như: mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Tạo kết nối với KCN Long Hậu; tuyến Metro số 4 kết nối từ Quận 12 đến Khu đô thị – cảng Hiệp Phước; cao tốc Bến Lức – Long Thành kết nối các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ,…



Grand Sentosa là dự án được "hồi sinh" sau nhiều năm ngưng triển khai, dự kiến mở bán trở lại trong thời gian tới.

Nhìn chung, giá bán chung cư Nhà Bè hiện còn “mềm” so với mặt bằng giá chung cư TP.HCM , mức giá trung bình khoảng 30-40 triệu/m2. Mức giá này chỉ bằng một nửa, thậm chí là 1/3 so với nhiều dự án mở bán mới tại khu vực Quận 7 liền kế, đơn cử như The Antonia (71 triệu/m2), The Horizon Phú Mỹ Hưng (dự kiến 130-150 triệu/m2). Chung cư Nhà Bè mở ra nhiều cơ hội an cư cho người mua có tài chính khiêm tốn, còn nhiều lựa chọn căn hộ giá khoảng 30 triệu/m2, trên dưới 2 tỷ/căn.