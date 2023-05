Giá Chung Cư Quận 11 Cập Nhật Tháng 5/2023

Giá chung cư Quận 11 có xu hướng tăng theo đà tăng chung của bất động sản TP.HCM nhưng vẫn “mềm” hơn đáng kể so với các quận gần trung tâm khác.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ cả về hạ tầng, kinh tế lẫn các dịch vụ tiện ích mà Quận 11 được ví von như trung tâm thứ 2 của TP.HCM. Theo đà đó, thị trường bất động sản Quận 11 nói chung và thị trường chung cư Quận 11 nói riêng cũng đang có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Giá Chung Cư Quận 11 Cập Nhật Theo Khu Vực

Tên dự án Giá bán Chung cư Phú Thọ 40 triệu/m2 Khu căn hộ Thuận Việt 41 triệu/m2 Lữ Gia Plaza 42 triệu/m2 The EverRich I 47 triệu/m2 The Flemington 56 triệu/m2 The Park Avenue 91 triệu/m2 Bigemco Building 33 triệu/m2

Có thể thấy rằng, Phường 15 hiện là địa bàn dẫn đầu về số lượng dự án chung cư tại Quận 11 với 7 dự án căn hộ chung cư. Đây cũng là phường sở hữu nguồn cung căn hộ áp đảo trên thị trường chung cư Quận 11, chiếm 80% tổng nguồn cung. Các dự án đều tập trung trên các con đường huyết mạch của quận với kết nối giao thông thuận tiện như đường Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Nguyễn Thị Nhỏ, Lữ Gia. Phần lớn các dự án đều đã được bàn giao cách đây trên 5 năm, thậm chí dự chung cư Phú Thọ được bàn giao từ năm 2008.

Lữ Gia Plaza… Giá bán chung cư Phường 15 dao động từ 33-100 triệu/m2, tập trung ở khoảng giá từ 5-7 tỷ và 3-5 tỷ mỗi căn. Tuy vậy, người mua với tài chính dưới 2 tỷ đồng vẫn còn lựa chọn tại các dự án căn hộ đã qua sử dụng như Phú Thọ, The Flemington

Tên dự án Giá bán Chung cư 312 Lạc Long Quân 35 triệu/m2 Khu căn hộ Khải Hoàn 30 triệu/m2 Đầm Sen Tower 38 triệu/m2

Theo quy hoạch chung về sử dụng đất Quận 11, Phường 5 cùng với Phường 14 thuộc cụm 4 với chức năng là khu dân cư hiện hữu cải tạo và kết hợp xây dựng mới. Trên địa bàn phường có nhiều trường học các cấp, từ mầm non đến cấp 1, cấp 3. Giao thông trên địa bàn khá thuận tiện với các trục đường lớn như Lạc Long Quân, Trịnh Đình Trọng cùng các đường hẻm, ngõ ngang dọc nối thông bàn cờ ra các tuyến đường chính kể trên. Với hạ tầng, tiện ích tương đối hoàn chỉnh như vậy, Phường 15 cũng là khu vực thu hút các nhà đầu tư về làm dự án bất động sản.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn , trên địa bàn phường hiện có 3 dự án chung cư, đều đã đi vào bàn giao và hình thành những cộng đồng dân cư hoàn chỉnh. Mặt bằng giá bất động sản nói chung và giá chung cư nói riêng tại Phường 5 không quá cao, dao động trong khoảng 30-40 triệu đồng/m2. Nguồn cung chung cư Phường 5 chỉ đứng sau Phường 15 và chủ yếu tập trung ở tầm giá 2-3 tỷ/căn hộ.

Giá chung cư Quận 11 tại các phường còn lại

Ngoài 2 phường tiêu biểu là Phường 15 và Phường 5, các dự án chung cư Quận 11 còn phân bổ rải rác tại Phường 3, Phường 7 và Phường 10 trên các con đường chủ chốt như Lạc Long Quân, Lý Nam Đế, đường Kênh Tân Hoá – Lò Gốm.

Tên dự án Phường Giá bán Khu Phức Hợp Đầm Sen 3 45 triệu/m2 Res 11 3 49 triệu/m2 Hoa Sen – Lotus Apartment 10 40 triệu/m2 Tân Phước Plaza 7 45 triệu/m2

Hiện cả 4 chung cư trên đều đã bàn giao và hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, do vậy, giao dịch mua bán, chuyển nhượng chỉ diễn ra trên thị trường thứ cấp với giá dao động từ 40-49 triệu đồng/m2. Với số lượng không nhiều, tổng nguồn cung căn hộ của các phường còn lại không đáng kể, chỉ bằng nguồn cung của riêng Phường 5 và tập trung nhiều ở tầm giá 2-3 tỷ/căn.

Đánh Giá Thị Trường Chung Cư Quận 11

Quận 11 là quận nội thành của TP.HCM, đóng vai trò cửa ngõ phía Tây giúp kết nối thành phố với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quận có diện tích tự nhiên khá khiêm tốn 5,14km nhưng quy mô dân số lớn 230.596 (số liệu năm 2015) khiến mật độ dân số cao, khoảng 44.000 người/km2. Quận sở hữu nhiều công trình cộng đồng lâu đời và nổi tiếng như khu du lịch Đầm Sen , chùa Giác Viên, chùa Phụng Sơn, chợ Bình Thới, chợ Phú Thọ, chợ Lãnh Binh Thăng, khu liên hợp thể thao Phú Thọ … cùng nhiều địa chỉ thu hút du khách khác nên có thế mạnh khai thác, phát triển thương mại dịch vụ, du lịch. Cơ sở hạ tầng, giao thông ở đây được nâng cấp hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống, kinh doanh. Với mật độ dân số cao, cộng đồng dân cư lâu đời cũng lợi thế về mặt vị trí, giao thông và hạ tầng mà thị trường bất động sản Quận 11 nói chung và thị trường chung cư nói riêng luôn được quan tâm. Khi mà quỹ đất khu vực lân cận trung tâm TP.HCM ngày càng hạn hẹp, Quận 11 được đánh giá có dư địa bất động sản khá dồi dào so với các quận nội thành khác và có điều kiện phát triển đa dạng các loại hình, các phân khúc bất động sản. Tuy nhiên, bất động sản giá trung bình và thấp vẫn chiếm lĩnh thị tường bất động sản Quận 11.

Giá chung cư Quận 1 thấp hơn so với mặt bằng giá của các quận cận trung tâm.

Ở loại hình chung cư, nguồn cung khu vực Quận 11 rất giới hạn, hầu như không có dự án mới nào được triển khai tại khu vực trong năm 2022 bởi chủ trương về hạn chế tối đa chấp thuận xây dựng nhà ở cao tầng tại các quận 1, 3, 4, 5, 6 và 11. Nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án đã bàn giao và tập trung ở Phường 15 (chiếm 80% tổng nguồn cung), trong khi nguồn cung sơ cấp chỉ có tại The Park Avenue – một dự án cũng thuộc Phường 15. Các dự án chung cư tại Quận đa phần được mở bán cách đây hơn 5 năm nên giá so với thị trường căn hộ mới mềm hơn, dễ tiếp cận người mua ở thực và khách hàng cũng thẩm định được nhiều điều, từ chất lượng xây dựng, quản lý, an ninh và cư dân. Mức giá chung cư Quận 11 khá đa dạng, người mua có thể chọn phân khúc tâm trung với giá trung bình 1,7-2 tỷ thuộc các dự án Flemington, Tân Phước Plaza, Lotus Apartment… Hoặc với các dự án cao cấp như The EverRich, The Flemington, khu phức hợp Đầm Sen, Res 11… có giá từ 3 tỷ trở lên.

Trước nhu cầu sống và làm việc tại TP.HCM nói chung và Quận 11 nói riêng luôn tăng mạnh, ngày càng có nhiều người muốn sở hữu một căn hộ tại Quận 11 để vừa thuận tiện đi làm, đi học, vừa để xây dựng môi trường sống tốt cho con cái. Hy vọng rằng những thông tin tổng quan về giá chung cư Quận 11 trên đây sẽ hữu ích với những ai có nhu cầu tìm cho mình một mái ấm lý tưởng tại nơi cửa ngõ trung tâm TP.HCM.

Khánh An