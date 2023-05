Cập Nhật Giá Chung Cư Quận 2 Mới Nhất Tháng 5/2023

1. Giá Chung Cư Quận 2 Tháng 5/2023

Dưới đây là phần tổng hợp giá bán chung cư Quận 2 được cập nhật mới nhất tháng 5/2023 theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn. Lưu ý: đây là giá bán tham khảo, thực tế có thể có chênh lệch tùy theo từng căn hộ, vị trí, nội thất bàn giao,…

Với diện tích tự nhiên khá rộng, thị trường bất động sản Quận 2 có thể chia thành 4 khu vực chính dựa theo vị trí địa lý, hạ tầng và đặc điểm dân cư như sau:

An Phú -An Khánh – Thảo Điền – Bình An – Bình Khánh: Đây là khu vực có các tuyến đường huyết mạch như Xa Lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ,…nối Quận 2 với Quận 9, Thủ Đức, tỉnh Đồng Nai nên giao thông cũng rất tiện, lại là nơi tập trung nhiều trạm Metro nên mặt bằng giá khá cao. Đây cũng là nơi có nhiều dự án chung cư nhất Quận 2. Đặc biệt, khu Thảo Điền nổi tiếng là khu dân cư văn minh, giao thông tốt, dịch vụ tiện ích, nhiều tòa nhà văn phòng nên được người nước ngoài, người giàu có chọn làm nơi sinh sống.

Cập nhật giá chung cư phường An Phú:

An Lộc – An Phúc : 41 triệu/m2

41 triệu/m2 An Phú – An Khánh : 39 triệu/m2

39 triệu/m2 An Phú New City : 66 triệu/m2

66 triệu/m2 Cantavil An Phú – Cantavil Premier : 46 triệu/m2

46 triệu/m2 Cao ốc An Khang : 42 triệu/m2

Centana Thủ Thiêm: 43 triệu/m2

Chung cư An Cư: 40 triệu/m2

Chung cư An Hòa: 39 triệu/m2

Chung cư An Thịnh: 40 triệu/m2

City Horse: 38 triệu/m2

Căn hộ Bình Khánh: 38 triệu/m2

D’Lusso: 60 triệu/m2

Precia: 57 triệu/m2

Estella Heights: 87 triệu/m2

Imperia An Phú: 48 triệu/m2

Lexington Residence: 44 triệu/m2

Masteri Lumiere Riverside: 109 triệu/m2

Palm Heights: 58 triệu/m2

Parkland Apartments: 60 triệu/m2

PetroVietnam Landmark: 34 triệu/m2

The Estella An Phú: 66 triệu/m2

The Global City: đang cập nhật

The Sun Avenue: 57 triệu/m2

57 triệu/m2 The Vista An Phú : 52 triệu/m2

52 triệu/m2 Xi Riverview Palace : 69 triệu/m2

Cập nhật giá chung cư phường An Khánh:

De Capella: 67 triệu/m2

Eco Smart City: 280 triệu/m2

The Crest Residence: 121 triệu/m2

The River Thủ Thiêm: 134 triệu/m2

Zeit River Thủ Thiêm: 160 triệu/m2

Thủ Thiêm Lakeview: 86 triệu/m2

Cập nhật giá chung cư phường Thảo Điền:

The Albany Thảo Điền : 207 triệu/m2

Thảo Điền 207 triệu/m2 D’Edge Thảo Điền: 129 triệu/m2

129 triệu/m2 Fideco Riverview Thảo Điền : 45 triệu/m2

Thảo Điền 45 triệu/m2 Gateway Thảo Điền : 82 triệu/m2

82 triệu/m2 Hoàng Anh River View : 44 triệu/m2

44 triệu/m2 Masteri An Phú : 62 triệu/m2

62 triệu/m2 Masteri Lumiere Riverside : 128 triệu/m2

128 triệu/m2 Masteri Thảo Điền : 64 triệu/m2

64 triệu/m2 Q2 Thảo Điền: 107 triệu/m2

107 triệu/m2 River Garden Thảo Điền: 48 triệu/m2

Thảo Điền: 48 triệu/m2 The Ascent Thảo Điền : 64 triệu/m2

Thảo Điền 64 triệu/m2 The Nassim Thảo Điền : 106 triệu/m2

106 triệu/m2 Thảo Điền Green : 119 triệu/m2

119 triệu/m2 Thảo Điền Pearl : 57 triệu/m2

57 triệu/m2 Thủ Thiêm Sky: 40 triệu/m2

40 triệu/m2 Tropic Garden : 51 triệu /m2

Cập nhật giá chung cư phường Bình An:

Chung cư Bình Minh: 31 triệu/m2

Chung cư Bộ Công an: 40 triệu/m2

Cập nhật giá chung cư phường Bình Khánh:

New City Thủ Thiêm : 63 triệu/m2

63 triệu/m2 Paris Hoàng Kim : 76 triệu/m2

Thủ Thiêm – An Lợi Đông: Đây là khu vực giáp ranh Quận 1, Quận 4, Quận 7, với lợi thế nổi bật là view sông Sài Gòn hướng Quận 1, nhìn được khu CBD của TP.HCM. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ có 5 cây cầu bắc qua sông, hiện đã hoàn thiện 2 cầu nên giao thông đi lại rất thuận lợi. Đây được coi là trung tâm của Quận 2, với mặt bằng giá cao nhất, tập trung các dự án hạng sang như The Metropole Thủ Thiêm, The River Thủ Thiêm, Eco Smart City,… Khu vực Thủ Thiêm – An Lợi Đông cũng là nơi tập trung giới nhà giàu, người nước ngoài, nổi tiếng với môi trường sống và tiện ích cao cấp nhưng hiện tại dân cư vẫn còn khá vắng vẻ.

Cập nhật giá chung cư phường Thủ Thiêm:

Empire City Thủ Thiêm : 135 triệu/m2

The Opera Residence : 186 triệu/m2

186 triệu/m2 The OpusK Residence : 150 triệu/m2

Cập nhật giá chung cư phường An Lợi Đông:

Sadora Apartment: 82 triệu/m2

Sarica Condominium: 138 triệu/m2

Sarimi Sala : 106 triệu/m2

Sarina Condominium: 120 triệu/m2

Đại Quang Minh: 87 triệu/m2

Bình Trưng Đông – Bình Trưng Tây: Đây là khu vực phát triển dọc theo đường Vành đai 2, với những khu dân cư hình thành khá lâu đời, đầy đủ tiện ích. Khu vực này những năm gần đây có khá ít dự án mới. Mặt bằng giá căn hộ cũng thuộc vào nhóm thấp ở Quận 2, ngoại trừ khu Đảo Kim Cương và lân cận có các dự án cao cấp, có nhiều người nước ngoài thuê.

Cập nhật giá chung cư phường Bình Trưng Đông:

Blue Sky Tower: 32 triệu/m2

32 triệu/m2 Cao ốc Thịnh Vượng: 32 triệu/m2

Chung cư Petroland: 31 triệu/m2

The Krista : 42 triệu/m2

42 triệu/m2 Thủ Thiêm Star : 30 triệu/m2

30 triệu/m2 Thủ Thiêm Xanh : 33 triệu/m2

Cập nhật giá chung cư phường Bình Trưng Tây:

Diamond Island : 87 triệu/m2

Homyland 1: 37 triệu/m2

Homyland 2: 34 triệu/m2

Homyland Riverside (Homyland 3) : 39 triệu/m2

39 triệu/m2 Kris Vue : 46 triệu/m2

46 triệu/m2 La Astoria: 37 triệu/m2

37 triệu/m2 PARCSpring : 37 triệu/m2

Cát Lái – Thạnh Mỹ Lợi: Khu vực này sở hữu hạ tầng nổi bật nhất là cảng Cát Lái và cầu Phú Mỹ. Về đặc điểm giao thông, dân cư và mặt bằng giá bất động sản cũng tương tự như khu Bình Trưng. Hai phường Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi hiện có một số dự án căn hộ mới với mặt bằng giá “mềm” nhất Quận 2 như chuỗi dự án căn hộ Citi của chủ đầu tư Kiến Á. Ở phân khúc cao cấp, ngoài các dự án đã bàn giao như Feliz en Vista, Vista Verde, One Verandah, người tìm căn hộ mới có thể tham khảo dự án Define của CapitaLand.

Cập nhật giá chung cư phường Cát Lái:

Citi Esto : 31 triệu/m2

31 triệu/m2 Citi Home : 28 triệu/m2

28 triệu/m2 Citi Soho : 30 triệu/m2

30 triệu/m2 Citi Alto : 31 triệu/m2

31 triệu/m2 Citi Grand : 43 triệu/m2

43 triệu/m2 Salto Residence: 59 triệu/m2

Giá Chung Cư Phường Thạnh Mỹ Lợi

Cập nhật giá chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi:

Căn hộ Define : 118 triệu/m2

118 triệu/m2 Feliz En Vista : 79 triệu/m2

79 triệu/m2 One Verandah Mapletree : 73 triệu/m2

73 triệu/m2 The CBD Premium Home : 36 triệu/m2

36 triệu/m2 Thủ Thiêm Dragon : 55 triệu/m2

55 triệu/m2 Thủ Thiêm Green House : 26 triệu/m2

26 triệu/m2 Victoria Village : 65 triệu/m2

65 triệu/m2 Vista Verde : 65 triệu/m2

65 triệu/m2 Waterina Suites: 78 triệu/m2

2. Tổng Quan Thị Trường Chung Cư Quận 2

Cùng với các thông tin về giá bán chung cư Quận 2 được cập nhật thường xuyên, Batdongsan.com.vn cũng đưa ra những thông tin tổng quan về thị trường chung cư Quận 2 và những lời khuyên, kinh nghiệm hữu ích cho người tìm mua căn hộ tại đây.

Nằm ở phía Đông của TP.HCM, bên tả ngạn sông Sài Gòn, Quận 2 là một trong 3 quận được sáp nhập thành TP. Thủ Đức. Sở hữu nhiều lợi thế như vị trí gần trung tâm TP.HCM nhất trong 3 quận khu Đông, hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, không khó hiểu khi Quận 2 được coi là thị trường bất động sản nóng nhất phía Đông Sài Gòn.



Một số dự án chung cư Quận 2 sở hữu lợi thế view sông Sài Gòn, nhìn về Quận 1 và khu CBD

Những năm gần đây, thị trường chung cư Quận 2 luôn duy trì được sức nóng, mặt bằng giá bán gia tăng chóng mặt nhờ những lợi thế về vị trí, quy hoạch. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , trong 3 năm từ 2017-2019, giá chào bán căn hộ chung cư Quận 2 ghi nhận tốc độ tăng cao nhất trong 3 quận khu Đông. Đơn cử, giá bán loạt dự án thuộc phân khúc trung và cao cấp tại khu Thủ Thiêm từ mức 40 triệu/m2 năm 2017 đã chạm mức 80-120 triệu/m2 vào cuối năm 2019. Nếu lấy giá bình quân căn hộ trên bán đảo Thủ Thiêm hồi đầu năm 2017 làm mốc tham chiếu, trong vòng 3 năm, giá chào bán căn hộ tại đây đã tăng gần 2,5 lần. Sau khi TP. Thủ Đức được thành lập, các thông tin về hạ tầng, quy hoạch tiếp tục đẩy giá bán chung cư Quận 2 lên cao hơn. Tính đến giữa năm 2022, giá bán hầu hết dự án căn hộ cao cấp mới tại Quận 2 đều đã chạm mốc 100-160 triệu/m2, chỉ còn một số ít dự án ở khu vực Cát Lái, Nam Rạch Chiếc có giá dưới 100 triệu/m2 như: Salto Residence, Datxanhhomes Riverside, Paris Hoàng Kim, Citi Grand,… Với số tiền trên dưới 2 tỷ, người mua nhà rất khó tìm được căn hộ ưng ý ở Quận 2.

Xem thêm: Video Đánh giá thị trường bất động sản Quận 2 do Batdongsan.com.vn thực hiện

3. Lời Khuyên Cho Người Mua Chung Cư Quận 2

Với nguồn chung dự án căn hộ chung cư khá đa dạng, đầy đủ các loại hình, phân khúc, Quận 2 có thể mang đến nhiều lựa chọn phù hợp dành cho người mua ở và nhà đầu tư. Đối với người mua ở thực, Quận 2 được đánh giá cao nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, giao thông thuận lợi, đầy đủ tiện ích, môi trường sống văn minh, an ninh tốt. Tùy theo nhu cầu và khoảng tài chính của mình, bạn có thể lựa chọn một căn hộ trong dự án phù hợp ở Quận 2.

Đơn cử, dọc theo các tuyến đường lớn như Xa Lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định hiện có hàng loạt dự án chung cư với đủ các phân khúc, thiết kế căn hộ đa dạng. Nếu muốn mua nhà ở ngay, bạn có thể tìm các dự án vừa mới bàn giao năm 2021 hoặc 2022 như các chung cư Precia, D’Lusso với giá chuyển nhượng từ 55 triệu/m2. Với các dự án đã bàn giao được 2-3 năm, giá chuyển nhượng hiện dao động trong khoảng từ 45-55 triệu/m2 với phân khúc trung cấp, tiêu biểu là các dự án Centana Thủ Thiêm, The Sun Avenue, Lexington,… Với chung cư thuộc phân khúc cao cấp như Masteries Thảo Điền, Masteries An Phú hay Feliz en Vista trong khu đảo Kim Cương – Diamond Island, giá chuyển nhượng căn hộ ở mức trên 70 triệu/m2.



Dọc các tuyến đường lớn ở Quận 2 có rất nhiều dự án chung cư thuộc đủ phân khúc để người mua lựa chọn.

Nếu không ngại đi xa và tình trạng kẹt xe do cảng Cát Lái, bạn có thể tìm các chung cư đã bàn giao ở Cát Lái với mặt bằng giá mềm hơn, khoảng từ 30 triệu/m2 như Citi Soho, Citi Esto, Citi Alto,…

Nếu muốn mua dự án sơ cấp, thị trường chung cư Quận 2 hiện chỉ có một số ít lựa chọn như The OpusK (The Metropole giai đoạn 4), Thảo Điền Green, Masteries Lumiere, Thủ Thiêm Zeit River, Salto Residence, Citi Grand, Define, Datxanhhomes Riverside. Giá chuyển nhượng các dự án sơ cấp tại Quận 2 đang chênh khoảng 10% so với giá lúc mở bán lần đầu.

Nếu là người mua với mục đích đầu tư, bạn có thể lựa chọn các khu vực có tiềm năng tăng giá cao, gần các tuyến đường, dự án lớn, có công trình đang triển khai hoặc đã được quy hoạch. Muốn đầu tư căn hộ để bán lại, bạn có thể cân nhắc căn hộ gần các dự án hạ tầng lớn như cầu Thủ Thiêm 3, 4 để đón đầu tiềm năng tăng giá khi các công trình này hoàn thành. Còn nếu muốn đầu tư căn hộ cho thuê, nhà đầu tư với tài chính mạnh có thể cân nhắc mua căn hộ rồi cho người nước ngoài thuê tại các khu vực như Thảo Điền, Thủ Thiêm, An Lợi Đông.

Người mua và nhà đầu tư có thể truy cập Batdongsan.com.vn với hàng ngàn tin đăng bán cũng như các bài viết cập nhật mới liên tục để tìm hiểu giá dự án chung cư Quận 2, Quận 7, Quận 9, quận Bình Thạnh,… và các thị trường bất động sản khác trên cả nước.

Lan Chi

