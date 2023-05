Cập Nhật Giá Chung Cư Quận 7 Mới Nhất Tháng 5/2023

Giá chung cư Quận 7 cập nhật mới nhất tháng 5/2023, với đầy đủ các dự án theo từng khu vực, có kèm bản đồ đánh dấu vị trí từng dự án để người dùng tiện theo dõi, so sánh giá. Xem ngay bài viết tổng hợp dưới đây của Batdongsan.com.vn!

The View Riviera Point

The Signature

The Peak

The Infiniti Riviera Point

The Horizon Phú Mỹ Hưng

The Grande

The Ascentia

The Antonia

Dưới đây là danh sách dự án chung cư tại các phường còn lại của Quận 7 kèm theo giá bán tháng 5/2023:

Là quận trung tâm của TP.HCM, có mật độ dân số đông, lượng lao động nhập cư lớn, Quận 7 ghi nhận nhu cầu nhà ở tăng dần qua các năm, là yếu tố thuận lợi cho thị trường căn hộ chung cư phát triển sôi động. Quận 7 là một trong những quận có nhiều dự án chung cư nhất TP.HCM, chỉ sau TP. Thủ Đức. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tính đến tháng 4/2023, Quận 7 có 112 dự án chung cư đã và đang được triển khai. Nguồn cung căn hộ Quận 7 khá đa dạng, thuộc nhiều phân khúc, trong đó hầu hết là các dự án thuộc phân khúc trung – cao cấp, với tầm giá trên 55 triệu/m2.



Thị trường căn hộ Quận 7 sôi động với nguồn cung dự án đa dạng

Giá bán sơ cấp căn hộ tại Quận 7 năm 2023 trung bình đang dao động ở mức từ 65 -90 triệu/m2. Các dự án căn hộ phát triển dọc theo các trục đường chính của Quận 7 và khu Nam Sài Gòn như: Đào Trí, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh,… Đây cũng chính là khu vực tập trung nhiều tiện ích công cộng, cơ quan hành chính, trung tâm thương mại – giải trí, bệnh viện, trường học lớn của Quận 7. Một số dự án sơ cấp nổi bật đang được chào bán trên thị trường căn hộ Quận 7 có thể kể đến như: The Horizon Phú Mỹ Hưng The Antonia trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, The Peak Garden, Shizen Home, Cardinal Court,…