Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Bắc Từ Liêm Mới Nhất Tháng 5/2023

Quận Bắc Từ Liêm hiện có khoảng 37 dự án chung cư có tin đăng bán trên Batdongsan.com.vn. Dưới đây là những thông tin cập nhật giá chung cư quận Bắc Từ Liêm mới nhất.

1. Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Bắc Từ Liêm Tháng 5/2023

Để giúp độc giả tiện theo dõi, Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật giá chung cư quận Bắc Từ Liêm theo phường, tập trung vào những phường có nhiều dự án. Giá trong bảng được tính theo giá trung bình tin đăng bán trên Batdongsan.com.vn, không phải giá tuyệt đối.

Phường Xuân Đỉnh hiện có 10 dự án chung cư có tin đăng bán:

Tên chung cư Địa chỉ Giá bán N04B Ngoại Giao Đoàn (Lanmark) Lô N04B, Khu Ngoại Giao Đoàn 45 triệu/m2 N03-T3&T4 Ngoại Giao Đoàn (Horizon Tower) Lô N03-T3,4, Khu Ngoại Giao Đoàn 50 triệu/m2 N03-T2 Ngoại Giao Đoàn (Taseco Complex) Lô N03-T2, Khu Ngoại Giao Đoàn 55 triệu/m2 N03-T1 Ngoại Giao Đoàn Lô N03-T1, Khu Ngoại Giao Đoàn 43 triệu/m2 N02-T3 Ngoại Giao Đoàn (Quang Minh Tower) Lô N02-T3, Khu Ngoại Giao Đoàn 50 triệu/m2 N02-T1 Ngoại Giao Đoàn (An Bình Complex) Lô N02-T1, Khu Ngoại Giao Đoàn 49 triệu/m2 N01-T1 Ngoại Giao Đoàn (Lạc Hồng Lotus 2) Lô N01-T1, Khu Ngoại Giao Đoàn 51 triệu/m2 Chung cư C1 C2 Xuân Đỉnh Số 323 đường Xuân Đỉnh 37 triệu/m2 Megastar Dominium C2 Xuân Đỉnh Lô C2, Xuân Đỉnh 23 triệu/m2 Chung cư 789 Xuân Đỉnh Ngõ 205 đường Xuân Đỉnh 44 triệu/m2

Các chung cư phường Xuân Đỉnh tập trung ở khu Ngoại Giao Đoàn nên có mặt bằng giá trung bình tương đối cao so với khu vực Bắc Từ Liêm, dự án duy nhất có giá dưới 30 triệu/m2 là Megastar Dominium C2 Xuân Đỉnh (21-25 triệu/m2) . Ngoại trừ Megastar Dominium C2 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh gần như không có dự án chung cư giá rẻ, bình dân. Các chung cư đang có sản phẩm đăng bán đều thuộc phân khúc tầm trung – cao cấp với giá trung bình dao động từ 44-55 triệu/m2.

Khu Ngoại Giao Đoàn là nơi tập trung nhiều dự án chung cư nhất quận Bắc Từ Liêm

Phường Xuân Tảo có số lượng dự án chung cư ít hơn phường Xuân Đỉnh và cũng chủ yếu tập trung ở khu Ngoại Giao Đoàn:

Tên chung cư Địa chỉ Giá bán N01-T8 Ngoại Giao Đoàn Lô N01-T8, Khu Ngoại Giao Đoàn 60 triệu/m2 N01-T7 Ngoại Giao Đoàn Lô N01-T7, Khu Ngoại Giao Đoàn 62 triệu/m2 N01-T5 Ngoại Giao Đoàn Lô N01-T5, Khu Ngoại Giao Đoàn 50 triệu/m2 N01-T3 Ngoại Giao Đoàn Lô N01-T3, Khu Ngoại Giao Đoàn 43 triệu/m2 N01-T2 Ngoại Giao Đoàn Lô N01-T2, Khu Ngoại Giao Đoàn 43 triệu/m2 Kosmo Tây Hồ 101 Đường Xuân La 56 triệu/m2

Các chung cư tại phường Xuân Tảo đều thuộc phân khúc cao cấp, với giá dao động từ 43-62 triệu/m2. Chung cư N01-T7 có giá cao nhất tại địa bàn này, trung bình khoảng 62 triệu/m2. Kosmo Tây Hồ là dự án duy nhất không nằm trong khu Ngoại Giao Đoàn, đây cũng là dự án thuộc phân khúc cao cấp với giá dao động từ 52-65 triệu/m2.

Cổ Nhuế 1 là phường có nhiều dự án chung cư thứ hai của quận Bắc Từ Liêm, chỉ sau phường Xuân Đỉnh. Giá chung cư tại đây được Batdongsan.com.vn cập nhật như sau:

Tên chung cư Địa chỉ Giá bán Khu tái định cư Thành phố Giao Lưu Đường Phạm Văn Đồng 32 triệu/m2 Nhà ở Tổng cục 5 – Bộ Công An 467 Phạm Văn Đồng 32 triệu/m2 Khu đô thị mới Nghĩa Đô Phố Trần Cung 45 triệu/m2 Khu đô thị mới Cổ Nhuế Đường Phạm Văn Đồng 39 triệu/m2 Green Stars Số 234 Phạm Văn Đồng 41 triệu/m2 CT3 Cổ Nhuế Đường Phạm Văn Đồng 39 triệu/m2 CT2B Nghĩa Đô 106 Hoàng Quốc Việt 45 triệu/m2 The Jade Orchid Đường Phạm Văn Đồng 42 triệu/m2 An Bình City KĐT Thành phố Giao lưu 46 triệu/m2

So với phường Xuân Đỉnh và Xuân Tảo, giá chung cư phường Cổ Nhuế 1 có mặt bằng thấp hơn, chủ yếu là dự án thuộc phân khúc trung cấp, trung bình từ 39-46 triệu/m2. Phường vẫn còn một số chung cư giá bình dân, dao động quanh mốc 30 triệu/m2 như chung cư tái định cư KĐT Thành phố Giao lưu hoặc chung cư Nhà ở Tổng cục 5 – Bộ Công An.

Trong danh sách trên, hầu hết các dự án đều đã hoàn thiện, bàn giao, chỉ còn sản phẩm thứ cấp, The Jae Orchid là dự án sơ cấp duy nhất được truyền thông rầm rộ một thời gian nhưng hiện tại đang tạm ngừng xây dựng và các kế hoạch mở bán. Trước đó, giá rumor của dự án từ 36 triệu/m2, hiện có một số thông tin cập nhật giá khoảng 42 triệu/m2. Người mua có thể tham khảo thêm một số thông tin về dự án này trong video dưới đây:

Giá chung cư quận Bắc Từ Liêm tại một số phường còn lại

Ngoài các phường Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 1, Xuân Tảo tập trung nhiều chung cư, quận Bắc Từ Liêm còn một số dự án tại phường Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc và Phú Diễn. Cụ thể:

Tên chung cư Địa chỉ Giá bán VC7 Housing Complex 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn 36 triệu/m2 Tòa nhà Intracom 2 33 đường Cầu Diễn, phường Phú Diễn 33 triệu/m2 Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn 37 triệu/m2 Contrexcim Thái Hà 43 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2 32 triệu/m2 Chung cư Resco KĐT Resco, Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2 31 triệu/m2 The Link 345-CT1 KĐT Ciputra, phường Đông Ngạc 50 triệu/m2 Sunshine City KĐT Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc 49 triệu/m2 IA20 Ciputra Lô I.A20, KĐT Nam Thăng Long, P. Đông Ngạc 34 triệu/m2 Ecohome 3 Đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc 32 triệu/m2 Ecohome 2 Đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc 30 triệu/m2 Ecohome 1 Phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc 27 triệu/m2

Phường Đông Ngạc có mặt bằng giá chung cư thấp nhất quận Bắc Từ Liêm hiện nay do là địa bàn có dự án nhà ở xã hội Ecohome 1, 2, 3 với giá trên dưới 30 triệu/m2. Dự án Ecohome cung cấp hàng nghìn căn hộ giá rẻ, và là nguồn cung chủ lực của phường Đông Ngạc.

2. Tình Hình Thị Trường Chung Cư Quận Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo. Như vậy chỉ một nửa số phường của quận Bắc Từ Liêm có dự án căn hộ chung cư, và tập trung chủ yếu ở khu vực Ngoại Giao Đoàn, một số ở đường Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu, các khu vực khác rất thưa thớt.

Ecohome 1, 2, 3 là dự án nhà ở xã hộ lớn nhất quận Bắc Từ Liêm và cũng là một trong những dự án nhà giá rẻ quy mô nhất nhì tại Hà Nội. Ảnh: nhà ở xã hội Ecohome 3

Khu Ngoại Giao Đoàn là khu vực có nhiều dự án chung cư với hơn 20 tòa căn hộ, được quy hoạch bài bản và đồng bộ bậc nhật quận Bắc Từ Liêm, hình thành cộng đồng cư dân đông đúc hàng chục năm nay. Các dự án chung cư khu Ngoại Giao Đoàn hiện vẫn được giao dịch mua bán khá sôi động trên thị trường thứ cấp với nhiều phân khúc giá. Ngoài khu Ngoại Giao Đoàn, một số dự án đáng chú ý khác tại quận Bắc Từ Liêm là Goldmark City Hồ Tùng Mậu với 9 tòa tháp, khoảng 5.000 căn hộ, khu nhà ở xã hội Ecohome gồm 3 giai đoạn 1, 2, 3 với tổng số khoảng 5.000 căn hộ (cả thương mại và nhà ở xã hội).

Nhìn chung, nguồn cung dự án chung cư tại Bắc Từ Liêm khá khiêm tốn so với một số quận vùng ven có vị trí tương đương như quận Nam Từ Liêm , Hà Đông hay Hoàng Mai. Mật độ các dự án cũng rất thoáng, không tập trung quá dày như các quận còn lại.

Tương tự như các địa bàn khác của Hà Nội, thị trường chung cư quận Bắc Từ Liêm vài năm gần đây cũng khan hiếm nguồn cung dự án mới. Thậm chí giai đoạn bùng nổ nguồn cung sơ cấp như năm 2018-2019 thì lượng dự án mới tại Bắc Từ Liêm cũng khá khiêm tốn so với khu vực phía Tây, tiêu biểu là Hà Đông, Nam Từ Liêm hay khu vực phía Đông Nam như Hoàng Mai. Mặt bằng giá chung cư quận Bắc Từ Liêm nhìn chung mềm hơn so với các quận có vị trí tương đương, do các dự án chủ yếu thuộc phân khúc tầm trung, từ 35-45 triệu/m2 và có một lượng lớn căn hộ nhà ở xã hội của dự án Ecohome. Dự án căn hộ cao cấp tại quận chiếm số lượng không nhiều, mặt bằng giá khá mềm, từ 46-62 triệu/m2. Ngoài khu Ngoại Giao Đoàn có mặt bằng giá cao hơn, các địa bàn còn lại của quận Bắc Từ Liêm chủ yếu là dự án căn hộ giá quanh mốc 30 triệu/m2, thuộc phân khúc giá rẻ. Mặt bằng giá này đã tăng khá cao so với 5-10 năm trước. Ngay cả dự án nhà ở xã hội như Ecohome giá cũng đã cán mốc trên 30 triệu/m2 (khoảng 5-10 năm trước chỉ từ 13-17 triệu/m2).

Trên đây Batdongsan.com.vn đã cập nhật giá chung cư quận Bắc Từ Liêm theo phường mới nhất. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật mới theo tháng, độc giả quan tâm hãy theo dõi thường xuyên các bài viết trên Batdongsan.com.vn.

Hải Âu (TH)

