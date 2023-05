Ngoài thông tin cập nhật về giá bán chung cư, Batdongsan.com.vn cũng đưa ra cho bạn đọc thấy được những thông tin tổng quan nhất về thị trường chung cư quận Bình Tân Tp.HCM, những đánh giá về tiềm năng bất động sản quận Bình Tân hiện nay.

Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Bình Tân Mới Nhất Tháng 5/2023

Căn hộ Vĩnh Tường: 20 triệu/m2

20 triệu/m2 Căn hộ Nhất Lan 3: 25 triệu/m2

Long Phụng Apartment: 28 triệu/m2

28 triệu/m2 Tecco Town Bình Tân : 28 triệu/m2

28 triệu/m2 Vision Bình Tân : 26 triệu/m2

Toàn cảnh chung cư Vision Bình Tân

Chung cư Angia Star: 26 triệu/m2

26 triệu/m2 Căn hộ Nhất Lan : 32 triệu/m2

Khu căn hộ Tân Mai: 24 triệu/m2

24 triệu/m2 Chung cư Lê Thành Tân Tạo: 16 triệu/m2

Chung cư Lê Thành Tân Tạo có giá bán khá "mềm"

Căn hộ Da Sà: 26 triệu/m2

26 triệu/m2 Full House: 29 triệu/m2

29 triệu/m2 Khu dân cư Hai Thành – Tên Lửa: 31 triệu/m2

Lê Thành Twin Towers : 20 triệu/m2

20 triệu/m2 Saigonhomes: 28 triệu/m2

Chung cư Aio City : 55 triệu/m2

55 triệu/m2 Hoàng Kim Thế Gia (The Golden Dynasty): 33 triệu/m2

33 triệu/m2 Moonlight Centre Point: 56 triệu/m2

Khuôn viên dự án Aio City Bình Tân, căn hộ tại đây có giá bán khá cao 55 triệu/m2

Giá Chung Cư Phường Bình Hưng Hòa A Và Bình Hưng Hòa B

Green Town Bình Tân Bình Hưng Hòa B: 30 triệu/m2

Bình Hưng Hòa B: 30 triệu/m2 Căn hộ 8X Rainbow Bình Hưng Hòa A: 27 triệu/m2

An Lạc Plaza: 26 triệu/m2

26 triệu/m2 Moonlight Boulevard: 41 triệu/m2

41 triệu/m2 Moonlight Park View: 44 triệu/m2

An Lạc A là một phường của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu khảo sát của Batdongsan.com.vn, phường có diện tích 1,16 km², dân số năm 2021 là 32.929 người, mật độ dân số đạt 28.387 người/km².

Phường An Lạc A cùng với phường An Lạc được thành lập trên cơ sở thị trấn An Lạc của huyện Bình Chánh Tp.HCM vào ngày 12 tháng 9 năm 1981. Khi thành lập, thị trấn An Lạc có tổng số diện tích 614 hécta. Phần còn lại của xã An Lạc sáp nhập vào các xã cùng huyện (xã Bình TrỊ Đông có diện tích 251 hécta, xã Tân Kiên 63 hécta và Tân Tạo 120 hécta).

Moonlight Park View là dự án chung cư khá nổi tiếng tại phường An Lạc A, quận Bình Tân

Tên dự án Phường Giá bán Akari City Nam Long An Lạc 42 triệu/m2 Chung cư Lê Thành An Lạc 25 triệu/m2 HQC 35 Hồ Học Lãm An Lạc 24 triệu/m2 Imperial Place An Lạc 35 triệu/m2 Khu căn hộ EHome 3 An Lạc 29 triệu/m2 Nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc 13 triệu/m2 The Privia An Lạc 60 triệu/m2

Toàn cảnh dự án Akari City Nam Long quận Bình Tân

Thị Trường Căn Hộ Bình Tân Năm 2023 Như Thế Nào?

Thị trường căn hộ quận Bình Tân năm 2023 ngày càng khởi sắc, giúp nhiều nhà đầu tư gặt hái được nhiều thành công chỉ sau một thời gian ngắn. Bình Tân cũng là “điểm nóng” quan tâm của rất nhiều khách hàng có mong muốn an cư hoặc đầu tư. Phân khúc chung cư, ngoài việc có mức giá cạnh tranh tốt so với khu vực xung quanh, có thế nói, giá chung cư Bình Tân mềm hơn so với những khu vực khác. Bởi vì, mặc dù có phát triển nhanh chóng, nhưng Bình Tân là vùng ven thành phố, rất đông công nhân sinh sống, nên mức sinh hoạt ở đây cũng thấp hơn nhiều vùng khác. Giá đất ở đây hấp hơn giá mặt bằng chung của thị trường TP.HCM nói chung, nhằm thích hợp với nhu cầu sống của đa phần người dân nơi đây.

Ngoài ta, Bình Tân còn hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật khác. Hãy cùng Batdongsan.com.vn điểm qua một số ưu điểm sau đây!

Kết Nối Thuận Tiện

Từ Bình Tân, bạn mất khoảng 25 phút chạy xe máy vào trung tâm thành phố hoặc đi nhiều quận, huyện khác. Các tuyến đường di chuyển cũng thuận tiện cho việc lưu thông. Một số tuyến đường lớn tại quận Bình Tân có thể kể đến như: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Cao tốc Trung Lương… và các công trình giao thông sắp hoàn thiện như tuyến Metro số 3A Bến Thành – Ga Tân Kiên và Metro số 6 Bà Quẹo – Vòng Xoay Phú Lâm. Từ Bình Tân, người dân cũng có thể di chuyển dễ dàng đến các tỉnh miền Tây bằng các tuyến đường như Quốc lộ 22; Quốc lộ 1A; Tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16. Mạng lưới giao thông được đầu tư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội quận Bình Tân nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Hạ tầng giao thông quận Bình Tân khá phát triển

Hơn nữa, Bình Tân có địa hình tương đối cao nên cũng hạn chế vấn đề ngập nước xảy ra tại đây.

Tốc Độ Tăng Trưởng Nhanh

Bình Tân là một trong số các vùng có tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa khá nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, thị trường bất động sản tại Bình Tân cũng nóng lên từng ngày và dường như không có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều nhà đầu tư đã tập trung nơi đây để đầu tư sinh lời là điều không mấy khó hiểu.

Trên địa bàn quận Bình Tân có hai khu công nghiệp do Ban quản lý Các khu công nghiệp TP quản lý là KCN Tân Tạo và KCN Vĩnh Lộc (văn phòng ban quản lý đặt tại phường Bình Hưng Hòa). Nên rất nhiều người di cư về khu vực này làm việc, kéo theo nhu cầu về chỗ ở cho họ tăng cao. Phân khúc cho thuê căn hộ, thuê nhà riêng, hay thuê nhà trọ quận Bình Tân luôn diên ra sôi nổi là điều đương nhiên.

Vị Trí Đắc Địa

Quận Bình Tân là cửa ngõ giao thương kết nối các quận, huyện trung tâm của thành phố. Dù khá xa với các quận trung tâm, nhưng Bình Tân tiếp giáp với nhiều quận lớn:

Phía Đông giáp với quận Tân Phú, Quận 6

Phía Tây giáp với huyện Bình Chánh

Phía Nam giáp với Quận 8

Phía Bắc giáp với Quận 12 và huyện Hóc Môn

Vị trí quận Bình Tân trên bản đồ Tp.HCM

Tiện Ích Đã Dần Hoàn Thiện

Hiện nay, đô thị phát triển, cơ sở hạ tầng và giao thông của quận Bình Tân ngày càng hoàn thiện, kéo theo sự xuất hiện của nhiều dịch vụ tiện ích, không còn là nơi xa xôi như trước.

Các siêu thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí… dần dần mọc lên rất nhiều tại địa bàn quận Bình Tân. Một số các công trình tiện ích như:

Aeon Mall Bình Tân

Bệnh viện Triều An

Bệnh viện quốc tế kỹ thuật cao City

Mầm non Quốc tế Kindy City

Mầm non Đông Nam Á (SEAS)

Trường Cao đẳng giao thông vận tải III và trong tương lai là Khu Y tế kỹ thuật cao…

Trên đây là một số thông tin tổng quan về thị trường BĐS quận Bình Tân nói chung và giá chung cư quận Bình Tân nói riêng được Batdongsan.com.vn tổng hợp lại. Hy vọng bài viết giúp bạn có cái nhìn sáng suốt hơn để lựa chọn cho mình một dự án chung cư phù hợp nhất.

Thu Pham

