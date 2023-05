Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Bình Thạnh Mới Nhất Tháng 5/2023

Giá chung cư quận Bình Thạnh tháng 5/2023 được Batdongsan.com.vn cập nhật chi tiết theo từng phường, có kèm bản đồ đánh dấu vị trí các dự án cho phép người tìm nhà dễ dàng bao quát danh sách chung cư để so sánh giá và lựa chọn căn hộ phù hợp.

1.Thông Tin Chung Về Giá Chung Cư Quận Bình Thạnh

Phường 25, 22 và 26 hiện đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng các phường có số lượng dự án chung cư nhiều nhất quận Bình Thạnh. Trong đó, Phường 25 là khu vực dân cư đông đúc bậc nhất của quận, quy tụ các tiện ích – dịch vụ đa dạng, từ bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại… Đặc biệt, khu vực này chỉ cách khu nhà giàu Thảo Điền một cây cầu Sài Gòn. Phường 22 có lợi thế là tiếp giáp sông Sài Gòn rộng lớn và khả năng kết nối dễ dàng vào trung tâm thành phố qua con đường Nguyễn Hữu Cảnh nên đã sớm được các ông lớn bất động sản đầu tư rót vốn.

Khu phức hợp Vinhomes Central Park đi vào bàn giao góp phần đẩy giá chung cư tại quận Bình Thạnh lên mức trung bình khoảng 57 triệu đồng/m2.

Tại Bình Thạnh, nguồn cung căn hộ có giá bán dưới 50 triệu/m2 vẫn còn nhiều nên người mua vẫn có thể tìm được cho mình một căn hộ chung cư quận Bình Thạnh dưới 2 tỷ ưng ý. Nhìn chung, đây được xem là mức giá tốt so với vị trí đắc địa như của Bình Thạnh, vừa liền kề trung tâm nội thành cũ đã phát triển lâu đời, vừa liền kề TP. Thủ Đức với tiềm năng đột phá.

2. Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Bình Thạnh Theo Phường

Giá chung cư Phường 25

Cập nhật giá chung cư Phường 25:

Bcons Tower II: 37 triệu/m2

Cantavil Hoàn Cầu: 66 triệu/m2

Chung Cư 41Bis Điện Biên Phủ: 42 triệu/m2

Chung cư Phú Đạt: 37 triệu/m2

Chung cư Thế Kỷ 21: 36 triệu/m2

Green Field: 45 triệu/m2

Khu phức hợp 152 Điện Biên Phủ (Park View Residence): 57 triệu/m2

Pearl Plaza: 69 triệu/m2

Saigonland Apartment: 40 triệu/m2

Soho Premier: 39 triệu/m2

Wilton Tower: 64 triệu/m2

Với diện tích 1,84km2, Phường 25 dù không phải là phường có diện tích lớn nhất nhưng lại tập trung nhiều dự án chung cư nhất quận Bình Thạnh. Theo thống kê chưa đầy đủ của Batdongsan.com.vn, trên địa bàn phường hiện có khoảng 11 dự án với giá bán biến thiên mạnh từ 36-69 triệu/m2. Khảo sát từ dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn cho thấy, hiện có khoảng 125 tin đăng bán chung cư tại Phường 25 với tầm giá phổ biến từ 3-5 tỷ đồng/căn.

Giá chung cư Phường 22

Cập nhật giá chung cư Phường 22:

Cantavil Hoàn Cầu: 53 triệu/m2

Opal SaiGon Pearl: 80 triệu/m2

Riverside 90: 51 triệu/m2

Saigon Pearl: 64 triệu/m2

Sunwah Pearl: 95 triệu/m2

The Landmark 81 – Vinhomes Central Park: 135 triệu/m2

The Manor – TP. Hồ Chí Minh: 52 triệu/m2

Vinhomes Central Park: 78 triệu/m2

Sau Phường 25 thì đây là phường có số lượng dự án chung cư nhiều thứ 2 ở Bình Thạnh với 8 dự án đã và đang triển khai. Phường 22 cũng là nơi tập trung nhiều dự án cao cấp với mức giá đắt đỏ, có thể kể đến như Vinhomes Central Park, Sunwah Pearl, Opal Saigon Pearl… Đặc biệt, nguồn cung căn hộ chung cư ở Phường 22 gần như áp đảo nguồn cung căn hộ Bình Thạnh với 571 sản phẩm đang được rao bán, chiếm khoảng 54%. Tất nhiên, vốn sở hữu con đường Nguyễn Hữu Cảnh tập trung nhiều dự án cao cấp mà mặt bằng giá chung cư tại đây cao hơn đáng kể so với các phường khác của quận Bình Thạnh, dao động từ 51-135 triệu/m2 với khoảng giá phổ biến từ 5-10 tỷ/căn.

Giá chung cư Phường 26

Cập nhật giá chung cư Phường 26:

Richmond City: 51 triệu/m2

Saigonres Plaza: 40 triệu/m2

Soho Riverview: 41 triệu/m2

The Hyco4 Tower: 37 triệu/m2

The Morning Star Plaza: 37 triệu/m2

Phường 26 có diện tích 1,31km2, sở hữu nhiều tuyến đường chính như Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Chu Văn An. Phía Đông của Phường 26 đang trong quá trình xây dựng và phát triển, trong khi đó phần còn lại của phường rất phát triển. Địa bàn phường còn có nhiều trường học như Tiểu học Chu Văn An, Tầm Vu. Do gần bến xe Miền Đông – một trong những bến xe lớn nhất thành phố và có mật độ dân số cao (26.574 người/km2) mà khu vực này tập trung nhiều cửa hàng tiện lợi và hệ thống siêu thị cùng các chợ dân sinh, trở thành lựa chọn của đông đảo người dân nhập cư vào TP.HCM. Phường 26 có khá nhiều chung cư hiện đại như Saigonres Plaza, Richmond City. Mặt bằng giá căn hộ trên địa bàn phường không đắt đỏ như Phường 22, Phường 25, dao động ở mức 37-51 triệu đồng/m2 với khoảng giá phổ biến nhất là 3-5 tỷ và 2-3 tỷ.

Giá chung cư Phường 12

Cập nhật giá chung cư Phường 12:

Chung cư 1050 Chu Văn An: 42 triệu/m2

Đất Phương Nam: 32 triệu/m2

Phường 12 có diện tích 1,12km2, phía Bắc phường chỉ có sân vận động và Học viện cán bộ, phần còn lại có mật độ dân số lớn, sầm uất. Các dự án bất động sản tại đây không nhiều, phát triển chủ yếu là loại hình nhà nguyên căn, phòng trọ. Nguồn cung căn hộ cũng rất hạn chế. Theo dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn , trong tổng số 257 sản phẩm bất động sản tại Phường 12 đang được chào bán thì chỉ có 31 sản phẩm căn hộ chung cư, chiếm khoảng 12%, đa phần là các căn hộ có tầm giá từ 3-5 tỷ.

Giá chung cư Phường 17

Cập nhật giá chung cư Phường 17:

Chung cư B1 Trường Sa: 47 triệu/m2

Chung cư Thanh Niên: 40 triệu/m2

Căn hộ B2 Trường Sa: 62 triệu/m2

SGC Nguyễn Cửu Vân: 52 triệu/m2

Phường 17 có diện tích 0,64km2 với các tuyến đường chính của phường là Điện Biên Phủ, Nguyễn Cửu Vân, Xô Viết Nghê Tĩnh, Trường Sa. Phường 17 nằm giữa hai con đường sầm uất và đắt đỏ nhất của quận Bình Thạnh, mật độ dân số cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh và Điện Biên Phủ. Ở đây cũng có Trung tâm giáo dục lao động, Viện dưỡng lão, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các chợ lớn nhỏ, siêu thị cùng nhiều cửa hàng ăn uống, cửa hàng thời trang được các bạn trẻ ưa chuộng. Mặt bằng giá căn hộ tại Phường 17 vì thế cũng không còn rẻ mà dao động ở mức 40-62 triệu/m2. Khảo sát từ dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn cho thấy, căn hộ rẻ nhất tại Phường 17 có giá 2,4 tỷ đồng.

Giá chung cư Phường 19

Cập nhật giá chung cư Phường 19:

Chung cư Nguyễn Ngọc Phương: 50 triệu/m2

Chung cư Phạm Viết Chánh: 42 triệu/m2

Chung cư Ngô Tất Tố: 40 triệu/m2

Phường 19 có diện tích 0,39km2, tiếp giáp các phường 17, 21, 22 và Quận 1. Nơi đây có trụ sở của Tổng lãnh sự quán Philippines và bể bơi hải quân nên an ninh luôn ở mức cao nhất. Phường 19 cũng là khu vực trồng nhiều cây xanh, thoáng đãng, rộng rãi và ít xe cộ. Lượng dự án chung cư tập trung tại Phường 19 không nhiều, hiện chỉ có chung cư Nguyễn Ngọc Phương, chung cư Phạm Viết Chánh và chung cư Ngô Tất Tố với giá dao động từ 40-50 triệu/m2.

Giá chung cư các phường còn lại

Ngoài các phường nổi bật nêu trên, dự án chung cư quận Bình Thạnh còn nằm rải rác tại một số phường như Phường 2, Phường 3, Phường 6, Phường 21, Phường 27 được Batdongsan.com.vn cập nhật trong danh sách dưới đây:

Tên dự án Phường Giá bán Chung cư Mỹ Phước 2 38 triệu/m2 Chung cư Miếu Nổi 3 48 triệu/m2 Sun Village Apartment 6 48 triệu/m2 Chung cư Cửu Long 13 34 triệu/m2 Chung cư Nguyễn Huy Lượng 14 39 triệu/m2 Chung cư Mỹ Đức 21 40 triệu/m2 City Garden 21 73 triệu/m2 Tecco Central Home 24 46 triệu/m2 Cape Pearl 27 35 triệu/m2 Thanh Đa View 27 45 triệu/m2

3. Kinh Nghiệm Mua Chung Cư Quận Bình Thạnh

Với vị trí tiếp giáp trung tâm, giá nhà đất còn mềm, lại tập trung nhiều công ty, trường đại học lớn, bệnh viện mà thị trường bất động sản Bình Thạnh rất được quan tâm, trở thành lựa chọn cho nhiều đối tượng có dự định an cư, lạc nghiệp tại thành phố mang tên Bác. Khi chọn mua chung cư, bạn có thể chọn những chung cư đã được bàn giao cách đây 5 năm trở lại, giá khoảng từ 35-55 triệu/m2, tiêu biểu như Saigonres Plaza, Richmond city ở phân khúc trung cấp và giá khoảng 60-110 triệu/m2 cho phân khúc cao cấp, tiêu biểu như Vinhomes Central Park, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, City Garden. Đặc biệt, tại Bình Thạnh có những chung cư được bàn giao cách đây 7-10 năm, có giá dao động 35-40 triệu/m2, tiêu biểu như Chung cư Thế Kỷ 21, Mỹ Phước, Mỹ Đức. Các chung cư cũ này thường không có tiện ích, nhưng có lợi thế gần các đường lớn, chợ truyền thống, cầu…

Bình Thạnh là thị trường "vừa miếng" cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư ít tiền.

Các chuyên gia phân tích thị trường dự báo rằng, trong khoảng 10 năm tới giá nhà đất Bình Thạnh vẫn tiếp tục tăng tốt, tính thanh khoản cao, từ đó mang đến cho các nhà đầu tư lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt ở loại hình căn hộ chung cư… Các dự án thuộc khu vực giao với Quận 2 hoặc Quận 1 như Vinhomes Central Park, Cantavil, City Garden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl… nên được nhắm tới để cho người nước ngoài thuê, mang về nguồn thu khoảng từ 15 triệu/tháng.

Hơn 20 năm qua, Bình Thạnh đã đạt được nhiều kỳ tích tu sửa cơ sở hạ tầng góp phần "xoá sổ", giảm thiểu các điểm ngập lụt. Trong tương lai, Bình Thạnh không còn ngập lụt là có cơ sở, góp phần làm tăng giá trị cho khu vực này. Nhìn chung, Bình Thạnh với nhiều yếu tố thuận lợi, sở hữu các trục đường chính di chuyển về trung tâm, giáp các quận trung tâm nhưng có mặt bằng giá căn hộ thấp hơn, sản phẩm đa dạng… mang lại nhiều cơ hội cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư. Dù mua chung cư Bình Thạnh với mục đích để ở hay đầu tư, khi giao dịch nhà đất tại thị trường Bình Thạnh, việc tìm hiểu kỹ đặc điểm của từng khu vực, trang bị cho mình những hiểu biết về thủ tục pháp lý chuyển nhượng nhà đất, các quy định về cho thuê căn hộ chung cư… sẽ giúp bạn tránh được các rủi ro không đáng có về sau. Và tất cả các thông tin này đều được cập nhật chi tiết, đầy đủ và kịp thời nhất trên website Batdongsan.com.vn.

Khánh An

