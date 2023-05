Giá Chung Cư Quận Gò Vấp Cập Nhật Tháng 5/2023

Giá chung cư quận Gò Vấp có xu hướng tăng cùng chung nhịp biến động với giá bất động sản TP.HCM bởi nhu cầu ở thực và đầu tư luôn ở mức cao trong khi quỹ đất phát triển dự án ngày càng thu hẹp lại.

Trong những năm gần đây, quận Gò Vấp nổi lên như một khu vực phát triển năng động và đầy tiềm năng về mọi mặt – kinh tế, hạ tầng, xã hội. Nằm ngay sát trung tâm thành phố, sở hữu dân cư đông đúc, cạnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bên cạnh đó là quá trình đô thị hoá nhanh khiến Gò Vấp trở thành một trong ba quận có tốc độ tăng trưởng dân số cao nhất TP.HCM.

Giá chung cư quận Gò Vấp là yếu tố mà người mua đặc biệt quan tâm khi có ý định mua căn hộ tại đây.

Nắm bắt vị trí thuận lợi cùng tiềm năng phát triển của mình, những năm qua, chính quyền Gò Vấp không ngừng nâng cấp hệ thống giao thông, đầu tư các dịch vụ tiện ích để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống người dân như: cao ốc văn phòng, cơ sở y tế, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… Điều này đã giúp quận thu hút được nhiều người dân đến an cư, lạc nghiệp, nhu cầu mua căn hộ chung cư quận Gò Vấp vì thế luôn ở mức cao. Trên địa bàn quận Gò Vấp cũng liên tục "nở rộ" các dự án chung cư lớn, nhỏ.

Giá Chung Cư Quận Gò Vấp Cập Nhật Mới Nhất

Tên dự án Giá bán Căn hộ 8X Thái An 28 triệu/m2 Căn hộ Khang Gia Gò Vấp 22 triệu/m2 Dream Home 30 triệu/m2 I-Home 1 29 triệu/m2 Resco An Hội 3 26 triệu/m2 Sunview 3 43 triệu/m2 Thiên Lộc Tower 43 triệu/m2

Phường 14 nằm ở phía Tây của quận Gò Vấp, có diện tích tự nhiên 2,10km2 với quy mô dân số 51.792 người (số liệu năm 2021), mật độ dân số cao 24.662 người/km2. Phường được quy hoạch nằm trong khu vực số 4 có tốc độ phát triển khu dân cư mới nhanh nhất nên rất dễ hiểu khi đây lại là khu vực có nhiều nhiều dự án chung cư của quận Gò Vấp với 7 dự án, trong đó có 5 dự án nằm trên đường Phạm Văn Chiêu – con đường huyết mạch của quận. Giá chung cư ở đây được đánh giá là thấp nhất so với mặt bằng giá chung cư quận Gò Vấp do tập trung nhiều dự án bình dân. Đơn cử, căn hộ Khang Gia Gò Vấp có giá chỉ khoảng 22 triệu đồng/m2 hay Resco An Hội 3 có giá từ 26 triệu đồng/m2, tức là với tầm tài chính khoảng 1,5 tỷ, người mua đã có thể sở hữu một căn hộ tại TP.HCM nếu chọn dự án này.

Tên dự án Giá bán C.T Plaza Nguyên Hồng 42 triệu/m2 Chung cư 26 Nguyễn Thượng Hiền 39 triệu/m2 M-One Gia Định 55 triệu/m2 Samland Airport 49 triệu/m2

với khoảng giá phổ biến từ 39-55 triệu đồng/m2. Đây đều là các dự án trung và cao cấp hiện đã hoàn thiện, bàn giao. Trong đó, giá bán thấp nhất là Chung cư 26 Nguyễn Thượng Hiền với giá từ 39 triệu đồng/m2. Phường 1 nằm ở cửa ngõ của quận Gò Vấp, sở hữu diện tích tự nhiên 0,59km2, dân số 22.233 người (số liệu năm 2021), mật độ dân số 37.683 người/km2. Theo quy hoạch chung quận Gò Vấp, Phường 1 thuộc khu vực 1 – nơi được định hướng trở thành vị trí trung tâm của quận trong tương lai. Tại khu vực này, định hướng không gian đô thị như sau: nâng cấp chỉnh trang các khu nhà ở hiện hữu kết hợp cải tạo mở rộng các tuyến đường song song với nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Do bị giới hạn chiều cao đô thị khi nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất mà số lượng chung cư trên địa bàn Phường 11 không có nhiều. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, hiện Phường 11 chỉ có 4 dự án căn hộ chung cư

Tên dự án Giá bán Green Home Residence 43 triệu/m2 Osimi Tower 42 triệu/m2 Phú Gia Hưng Apartment 31 triệu/m2

Phường 15 là khu vực được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, hệ thống cầu đường với đầy đủ các tiện ích về giáo dục, chợ xóm đông đúc, tận dụng vị trí ven sông mát mẻ làm hàng quán, mang lại diện mạo mới và thu hút cư dân. Nhờ đó, thị trường bất động sản Phường 15 cũng khá sôi động. Phường 15 có 3 loại đất là khu dân cư hiện hữu, khu dân cư xây dựng và khu hỗn hợp. Trong đó, khu hỗn hợp dành để bố trí thương mại và dịch vụ kết hợp với nhà cao tầng. Phường cũng đã kêu gọi đầu tư, xây dựng các dự án dọc theo đường Dương Quảng Hàm. Hiện số lượng dự án chung cư trên địa bàn không có nhiều với mặt bằng giá ở mức trung bình.

Tên dự án Giá bán Green Park Residences 43 triệu/m2 Hà Đô Green View 45 triệu/m2 Sunny Plaza 41 triệu/m2

Theo quy hoạch chung quận Gò Vấp, các khu ở hiện hữu tại Phường 3 sẽ được nâng cấp chỉnh trang kết hợp mở rộng các tuyến đường và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các nhóm nhà ở xây dựng mới trong khu đất hỗn hợp, bao gồm cả chung cư sẽ tập trung chủ yếu ở đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài và đường Nguyễn Văn Công. Hiện Phường 3 có 3 dự án chung cư với giá bán dao động từ 41-45 triệu đồng/m2.

Giá chung cư quận Gò Vấp tại các phường còn lại

Ngoài các phường nổi bật trên thì dự án căn hộ quận Gò Vấp còn phân bổ tản mác tại các Phường 5, 6, 10, 17 như sau:

Tên dự án Phường Giá bán Chung cư Hà Kiều 5 35 triệu/m2 Cityland Garden Hills – Gò Vấp 5 50 triệu/m2 Felix Homes 6 33 triệu/m2 The Splendor 6 37 triệu/m2 Chung cư Z751 Hà Đô 10 42 triệu/m2 CityLand Park Hills 10 50 triệu/m2 Samland Airport 1 49 triệu/m2 Dream Home Residence 13 34 triệu/m2 Chung cư An Lộc 17 42 triệu/m2 Gia Phát Apartment 17 35 triệu/m2

Tổng Quan Về Thị Trường Chung Cư Quận Gò Vấp

Gò Vấp nằm ngay sát trung tâm TP.HCM, cạnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lại có dân cư đông đúc nên có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Quá trình đô thị hoá nhanh khiến Gò Vấp trở thành một trong ba quận của thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất. Những lợi thế này giúp cho Gò Vấp liên tục nở rộ các dự án bất động sản lớn, nhỏ, người dân cũng chuyển hướng về đây an cư, lập nghiệp.

Thống kê của Batdongsan.com.vn hồi đầu tháng 5/2023 cho thấy, trên địa bàn quận Gò Vấp hiện có khoảng 27 dự án căn hộ chung cư, tập trung chủ yếu ở Phường 14, Phường 11, Phường 15. Khu vực tập trung nhiều dự án căn hộ tại quận nhất thuộc các tuyến đường Phan Văn Trị và Nguyên Hồng, cũng là nơi có giá bất động sản khá cao tại Gò Vấp.

Chung cư Quận Gò Vấp đa phần được bàn giao cách đây 3-5 năm, có giá bán đa dạng nhưng chủ yếu vẫn là phân khúc tầm trung. Cụ thể, theo thống kê của Batdongsan.com.vn, trong tổng số 230 tin rao bán chung cư quận Gò Vấp thì có đến 150 tin rao bán căn hộ có giá từ 2-5 tỷ, chiếm 65% tổng nguồn cung. Căn hộ giá rẻ thuộc phân khúc 1-2 tỷ vẫn còn, phù hợp với gia đình trẻ, người có thu nhập thấp chủ yếu tập trung ở Phường 14 như I-Home, Dream Home, Osimi… Quận Gò Vấp cũng có nhiều dự án chung cư, khu dân cư cao cấp như M-One Gia Định, Cityland Garden Hills – Gò Vấp, CityLand Park Hills giá từ 50 triệu đồng/m2 đáp ứng nhu cầu của nhóm cư dân có thu nhập trung bình cao.

Như đã đề cập ở trên, các căn hộ quận Gò Vấp thường đã được bàn giao cách đây vài năm, giao dịch chủ yếu diễn ra trên thị trường thứ cấp. Ngoài lưu tâm đến giá chung cư quận Gò Vấp, người mua cần kiểm tra kỹ chất lượng, hiện trạng căn hộ, đồng thời dự trù thêm một khoản chi phí bỏ ra để cải tạo, sửa chữa căn hộ để có sự cân đối tài chính phù hợp khi có ý định mua nhà tại khu vực này.

Khánh An