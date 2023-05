Giá chung cư quận Hà Đông theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn hiện dao động trong khoảng từ 20-53 triệu/m2 – thấp hơn so với các quận lân cận như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm mà tiện ích, hạ tầng không chênh lệch nhiều. Hãy cùng tìm hiểu giá chung cư Hà Đông tại từng khu vực và những thông tin đáng chú ý về thị trường này trong bài viết dưới đây nhé!

1. Giá Chung Cư Quận Hà Đông Mới Nhất Tháng 5/2023

Với tầm tài chính trên dưới 2 tỷ, người tìm căn hộ có khá nhiều lựa chọn trong số gần 70 dự án chung cư tại quận Hà Đông , phần lớn là các chung cư đã bàn giao. Các dự án chung cư Hà Đông không tập trung tại khu vực trung tâm quận mà phân bố dọc theo các tuyến đường chính như Tố Hữu, Lê Trọng Tấn,… hình thành những cộng đồng dân cư mới với đầy đủ tiện ích xung quanh, giao thông thuận tiện.

giá chung cư quận Hà Đông mới nhất theo từng khu vực, được tổng hợp dựa trên dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn trong 3 tháng gần đây. Dưới đây là thông tin cập nhậtmới nhất theo từng khu vực, được tổng hợp dựa trên dữ liệu tin đăng trêntrong 3 tháng gần đây.

Lưu ý: Giá bán được tổng hợp trong bài viết này chỉ mang tính tham khảo, thực tế có thể chênh lệch tùy theo vị trí cụ thể, trang bị nội thất của từng căn hộ.

Giá Chung Cư Phường Dương Nội, La Khê

Hai phường Dương Nội , La Khê tuy không thuộc trung tâm Hà Đông nhưng được đánh giá là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, với nhiều khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ, hiện đại như khu đô thị Dương Nội, An Hưng, Geleximco, Park City,… Đây cũng là khu vực tập trung những tiện ích quan trọng của Hà Đông, trong đó nổi bật nhất là TTTM Aeon Mall Hà Đông, kế bên Công viên Thiên văn học.



Khu đô thị Dương Nội với chuỗi dự án chung cư và biệt thự liền kề nằm trên 2 phường Dương Nội và La Khê

Hiện có 15 dự án chung cư trên địa bàn 2 phường Dương Nội và La Khê. Trong đó, chung cư Park Kiara có giá bán cao nhất, trung bình 53 triệu/m2. Đây cũng là mức giá cao nhất toàn thị trường chung cư quận Hà Đông. Các dự án chung cư nổi bật khác tại khu vực này có thể kể đến như bộ ba Anland Complex, Anland Premium và Anland Lakeview thuộc khu đô thị Dương Nội của chủ đầu tư Nam Cường, giá dao động từ 39-42 triệu/m2. The Terra An Hưng cũng là cái tên đáng chú ý tại khu vực này, được coi là dự án có mức tăng giá ấn tượng nhất, từ 22,5 triệu/m2 tại thời điểm mở bán lần đầu năm 2019 nay đã tăng lên 38 triệu/m2. Đây đều là các dự án mới bàn giao trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Với tài chính hạn hẹp hơn, người mua có thể tìm căn hộ trong các chung cư cũ hơn như các tòa CT1-CT6 trong khu đô thị Văn Khê, Usilk City, với giá chỉ từ 22-25 triệu/m2. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng căn hộ tại các dự án cũ thường được thiết kế với diện tích lớn. Căn 2 phòng ngủ có thể lên đến hơn 90m2 nên tổng giá cũng vào khoảng 2 tỷ.

Trong năm 2023, tại phường La Khê sẽ có thêm một dự án chung cư mới mở bán là The Charm An Hưng. Giá dự kiến của căn hộ The Charm An Hưng khoảng từ 40 triệu/m2. Đây là dự án đang rất được mong chờ tại Hà Đông, không chỉ với người mua ở thực mà cả giới đầu tư. Khi The Charm An Hưng được mở bán, nhiều khả năng sẽ tạo hiệu ứng tăng giá trên thị trường căn hộ chuyển nhượng, đặc biệt là các dự án lân cận như bộ ba Anland và The Terra An Hưng. Tại phường Dương Nội, dự án Anland Lakeview ngoài 2 tòa A, B đã bàn giao năm 2021 thì vẫn còn 2 tòa C, D chưa triển khai. Với vị trí đắc địa, view trực diện hồ Công viên Thiên văn học, có thể đi bộ ra Aeon Mall, 2 tòa mới này được kỳ vọng sẽ rất "hot" khi mở bán.

Bảng giá chi tiết chung cư phường Dương Nội, La Khê tháng 5/2023:

Tên chung cư Phường Giá bán Anland Lake View Dương Nội 39 triệu/m2 ICID Complex Dương Nội 30 triệu/m2 Park View Residence Dương Nội 28 triệu/m2 The Sparks Dương Nội 27 triệu/m2 Xuân Mai Sparks Tower Dương Nội 25 triệu/m2 Anland Complex La Khê 39 triệu/m2 Anland Premium La Khê 39 triệu/m2 The Terra An Hưng La Khê 38 triệu/m2 HPC Landmark La Khê 27 triệu/m2 Usilk City La Khê 25 triệu/m2 The Pride La Khê 26 triệu/m2 Park Kiara La Khê 53 triệu/m2 CT1-CT6 KĐT Văn Khê La Khê 22-23 triệu/m2 BID Residence La Khê 24 triệu/m2 The Charm An Hưng La Khê Dự kiến 40 triệu/m2

Giá Chung Cư Phường Mộ Lao, Văn Quán

Với vị trí tiếp giáp phường Thanh Xuân, gần trung tâm quận cũng như trung tâm Hà Nội, khu vực 2 phường Mộ Lao, Văn Quán phát triển các dự án chung cư từ khá sớm. Trên địa bàn 2 phường hiện có 15 dự án chung cư, giá bán dao động từ 23 – 44 triệu/m2. So với Dương Nội, La Khê thì chung cư ở Mộ Lao, Văn Quán có chất lượng đồng đều hơn, giá bán ít chênh lệch hơn. Mức giá cao nhất ghi nhận ở các dự án New Skyline (44 triệu/m2), Seasons Avenue (40 triệu/m2), Chung cư Booyoung (38 triệu/m2).

Phần lớn dự án chung cư tại Mỗ Lao, Văn Quán đều đã hoàn thiện, bàn giao. Dự án mới nhất đang được mở bán trên địa bàn là chung cư Grand Sunlake Văn Quán (37 triệu/m2), cũng là một dự án "hồi sinh" sau nhiều năm dừng thi công.

Bảng giá chi tiết chung cư phường Mộ Lao, Văn Quán tháng 5/2023:

Tên chung cư Phường Giá bán Xuân Mai Riverside Mộ Lao 34 triệu/m2 Chung cư Tháp Doanh nhân Mộ Lao 23 triệu/m2 Seasons Avenue Mộ Lao 40 triệu/m2 Mulberry Land Mộ Lao 34 triệu/m2 Khu nhà ở Bắc Hà Mộ Lao 31 triệu/m2 Hồ Gươm Plaza Mộ Lao 33 triệu/m2 Chung cư Booyoung Mộ Lao 38 triệu/m2 Tòa nhà 197 Trần Phú Văn Quán 30 triệu/m2 Sông Đà Hà Đông Tower Văn Quán 26 triệu/m2 Chung cư Nàng Hương Văn Quán 31 triệu/m2 Grand Sunlake Văn Quán 37 triệu/m2 Ellipse Tower (City View) Văn Quán 24 triệu/m2 SDU – 143 Trần Phú Văn Quán 26 triệu/m2 Rainbow Building Văn Quán 36 triệu/m2 New Skyline Văn Quán 44 triệu/m2

Giá Chung Cư Phường Kiến Hưng, Phú La, Phúc La

Kiến Hưng, Phú La, Phúc La là khu vực tập trung nhiều dự án chung cư giá rẻ, người mua có nhiều lựa chọn trong tầm giá dưới 25 triệu/m2. Các dự án như chung cư Thanh Hà Mường Thanh (20 triệu/m2), Lucky House Kiến Hưng (22 triệu/m2),… là điểm đến của nhiều gia đình trẻ khi tìm kiếm nơi an cư đầu tiên. Những chung cư cao cấp nhất khu vực này là La Casta Tower (38 triệu/m2) và The K Park (37 triệu/m2).

Bảng giá chi tiết chung cư phường Kiến Hưng, Phú La, Phúc La tháng 5/2023:

Tên chung cư Phường Giá bán Mipec City View Kiến Hưng 31 triệu/m2 Sails Tower Kiến Hưng 24 triệu/m2 Chung cư KĐT Thanh Hà Mường Thanh Kiến Hưng 20 triệu/m2 Chung cư KĐT Kiến Hưng Kiến Hưng 22 triệu/m2 Lucky House Kiến Hưng Kiến Hưng 22 triệu/m2 Chung cư KĐT mới Văn Phú Phú La 30 triệu/m2 Văn Phú Victoria Phú La 28 triệu/m2 La Casta Tower Phú La 38 triệu/m2 Unimax Twin Tower Phúc La 27 triệu/m2 The K Park Phúc La 37 triệu/m2 Newhouse Xa La Phúc La 33 triệu/m2 Chung cư KĐT mới Xa La Phúc La 24 triệu/m2 Chung cư KĐT mới Văn Quán Phúc La 34 triệu/m2 Chung cư Nam Xa La Phúc La 25 triệu/m2 Chung cư Hemisco Xa La Phúc La 25 triệu/m2 Chung cư 89 Phùng Hưng Phúc La 28 triệu/m2

Giá Chung Cư Các Phường Khác

Ngoài các dự án tập trung thành từng cụm tại các khu vực kể trên, vẫn còn gần 20 chung cư nằm rải rác trên địa bàn Hà Đông để người mua cân nhắc lựa chọn. Dưới đây là bảng giá chi tiết:

Tên chung cư Phường Giá bán PCC1 Complex Phú Lương 26 triệu/m2 Xuân Mai Tower – CT2 Tô Hiệu Hà Cầu 28 triệu/m2 Phú Thịnh Green Park Hà Cầu 34 triệu/m2 Hyundai Hillstate Hà Cầu 36 triệu/m2 Chung cư Ngô Thì Nhậm Hà Cầu 25 triệu/m2 Xuân Mai Complex Yên Nghĩa 28 triệu/m2 Khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Yên Nghĩa 22 triệu/m2 CT1 Yên Nghĩa Yên Nghĩa 22 triệu/m2 CT2 Yên Nghĩa Yên Nghĩa 26 triệu/m2 CT2 Yên Nghĩa Yên Nghĩa 27 triệu/m2 An Lạc – Nam La Khê Quang Trung 21 triệu/m2 Bình Vượng Tower Quang Trung 20 triệu/m2 FLC Star Tower Quang Trung 29 triệu/m2 Tổ hợp chung cư Thủy Lợi Tower Quang Trung 23 triệu/m2 Goldsilk Complex Vạn Phúc 32 triệu/m2 Samsora Premier Yết Kiêu 36 triệu/m2 Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ – Hatay Millennium Yết Kiêu 39 triệu/m2

2. Đánh Giá Thị Trường Chung Cư Hà Đông

Nằm ở phía Tây Nam của thủ đô Hà Nội, quận Hà Đông hiện nay từng là TP. Hà Đông trực thuộc tỉnh Hà Tây (cũ). Sau khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, năm 2009, Chính phủ ra Nghị quyết số 19/NQ-CP về việc thành lập quận Hà Đông thuộc TP. Hà Nội, gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và 17 phường trực thuộc TP. Hà Đông cũ. Sự thay đổi này mở ra những cơ hội, tiềm năng mới cho Hà Đông trong phát triển kinh tế-xã hội, với hạ tầng đang được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ.

Trên thị trường chung cư Hà Nội , quận Hà Đông được coi là khu vực sôi động, thu hút sự quan tâm của người mua nhờ số lượng dự án nhiều và giá “mềm” hơn đáng kể so với các quận trung tâm.

Hãy cùng Batdongsan.com.vn đánh giá thị trường chung cư Hà Đông xem thị trường này có những ưu, nhược điểm nào; người mua và nhà đầu tư cần lưu ý gì trước khi quyết định “xuống tiền” nhé!

Ưu điểm

Quận Hà Đông có diện tích tương đối lớn, rộng thứ 4 trên tổng số 12 quận của Hà Nội. So với các quận trung tâm đất chật, người đông, Hà Đông còn khá nhiều quỹ đất để phát triển dự án, tạo nên nguồn cung chung cư đa dạng, nhiều lựa chọn cho người mua.

Một ưu điểm nổi bật khác của chung cư Hà Đông chính là mức giá vừa phải. Chưa nói đến các quận trung tâm, chỉ so sánh với 2 quận kế bên là Nam Từ Liêm và Thanh Xuân thì giá chung cư Hà Đông rẻ hơn mà hạ tầng, tiện ích không chênh lệch nhiều. Chính vì vậy, Hà Đông được nhiều người mua ở thực lựa chọn, đặc biệt là các gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy. Mức giá vừa phải, còn nhiều tiềm năng tăng giá cũng là “điểm cộng” khiến nhà đầu tư lựa chọn chung cư Hà Đông.

Hạ tầng cũng là yếu tố quan trọng, “đòn bẩy” cho sự phát triển của thị trường bất động sản Hà Đông, trong đó có chung cư. Ngoài hệ thống hạ tầng tương đối phát triển của thủ phủ tỉnh Hà Tây cũ, các dự án, quy hoạch hạ tầng – giao thông mới như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đường Vành đai 3,5, Vành đai 4 , đường Lê Quang Đạo kéo dài,… giúp Hà Đông kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội cũng như đi các tỉnh, thành phía Bắc. Những năm gần đây, cú hích hạ tầng khiến Hà Đông trở thành “thỏi nam châm” thu hút người mua ở thực cũng như giới đầu tư tại phía Tây Nam thủ đô. Các tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ dân sinh, trung tâm thương mại,… tại Hà Đông cũng khá hoàn chỉnh.

Nhược điểm

Quỹ đất rộng, mặt bằng giá vừa phải là điều kiện thuận lợi để các dự án chung cư diện tích nhỏ, giá bình dân mọc lên nhanh chóng tại Hà Đông. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt của chung cư, dân số tăng nhanh, quy hoạch yếu kém đã tạo áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội ở đây. Tiêu biểu nhất là “điểm đen” tắc đường trên trục Lê Văn Lương – Tố Hữu – Nguyễn Thanh Bình hướng vào trung tâm thành phố có nguyên nhân chính là những bất cập trong quy hoạch. Hơn 40 dự án chung cư chen chúc trên quãng đường chỉ vài km dẫn đến quá tải hạ tầng. Các dự án chung cư san sát, thi công ồ ạt cũng khiến môi trường bị ô nhiễm bụi, tiếng ồn.

Chính vì vậy, Hà Đông cần sự đầu tư hơn nữa để phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, tiện ích để theo kịp sự gia tăng dân số, cải thiện chất lượng cuộc sống. Năm 2021, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải áp lực giao thông, mở ra những cơ hội mới cho giá nhà đất tại các khu vực tuyến đường chạy qua.



Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vận hành góp phần giảm tải áp lực giao thông từ Hà Đông vào trung tâm Hà Nội

Trong bài viết này, Batdongsan.com.vn đã tổng hợp giá chung cư quận Hà Đông cập nhật mới nhất tháng 5/2023 cùng những thông tin, đánh giá tổng quan về thị trường chung cư tại đây. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích, giúp người mua và nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện, tự tin ra quyết định phù hợp với nhu cầu an cư hoặc đầu tư của mình.

Lan Chi

