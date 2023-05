Theo dữ liệu trên Batdongsan.com.vn, giá chung cư quận Hoàng Mai hiện dao động trong khoảng 23-45 triệu/m2. Vậy cụ thể, giá chung cư Hoàng Mai tại từng dự án là bao nhiêu, các chuyên gia nói gì về tiềm năng phát triển thị trường bất động sản khu vực này trong thời gian tới?

Sở hữu nhiều khu đô thị quy mô tại thủ đô như: KĐT mới Linh Đàm, KĐT Định Công, KĐT mới Pháp Vân – Tứ Hiệp,… Hoàng Mai trở thành một trong những quận huyện có nguồn cung bất động sản lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.

Với tài chính chỉ từ hơn 1 tỷ, người mua đã có thể sở hữu một căn hộ tại Quận Hoàng Mai trong khoảng hơn 60 dự án chung cư đang hiện hữu tại đây. Đặc biệt, toàn bộ các dự án đều đã bàn giao, người mua chỉ việc dọn về ở, không cần phải chờ đợi hay nơm nớp lo sợ chậm tiến độ.

Dưới đây là bảng giá chung cư quận Hoàng Mai được cập nhật mới nhất, đặc biệt chúng tôi sẽ phân chia các dự án theo từng khu vực để người tìm kiếm tiện theo dõi và so sánh.

Lưu ý, bảng giá được tính trung bình từ giá tin đăng bán trong vòng 3 tháng gần đây và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết giá bán chính xác căn hộ mình đang quan tâm, người mua nên liên hệ trực tiếp người bán để hỏi giá và thương lượng.

Phường Hoàng Liệt được đánh giá có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số toàn phường thống kê đến năm 2022 là 120.000 người, mật độ 24.742 người/km². Đây cũng là khu vực tập trung nhiều dự án chung cư nhất của quận Hoàng Mai. Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn phường có khoảng 85 tòa chung cư, tập trung chủ yếu ở bán đảo Linh Đàm, KĐT Pháp Vân. Trong đó, riêng tổ hợp chung cư HH tại bán đảo Linh Đàm có đến 12 tòa căn hộ, chiều cao từ 36-41 tầng.

Trong bảng giá chung cư tại Phường Hoàng Liệt dưới đây, chúng tôi sẽ không liệt kê ra toàn bộ các tòa nhà, mà để theo tên dự án, ví dụ như để chung theo tên khu đô thị, hoặc chỉ đưa ra bảng giá một số tòa nổi bật.

Nhìn vào bảng giá chung cư quận Hoàng Mai tại phường Hoàng Liệt có thể thấy, mặt bằng giá chung cư tại đây không có quá nhiều sự chênh lệch, dao động từ 23-39 triệu đồng/ m2. Với mức giá rẻ, đa dạng và nhiều sự lựa chọn, các dự án chung cư tại bán đảo Linh Đàm hay khu đô thị Pháp Vân vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình có mức thu nhập thấp đến trung bình hiện nay.

Hầu hết các tòa chung cư tại Phường Hoàng Liệt đều nằm trong các khu đô thị như KĐT kiểu mẫu Linh Đàm KĐT Tây Nam Hồ Linh Đàm ,… với đầy đủ tiện ích như hồ điều hòa, hệ thống cây xanh,… Tuy nhiên, với mật độ dân cư cao, trong khi cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và gần như không thay đổi đã dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý, thậm chí là quá tải không chỉ về giao thông mà cả về y tế, giáo dục. Đây cũng là những hạn chế không nhỏ khiến nhiều người phải cân nhắc khi có ý định mua chung cư Quận Hoàng Mai tại đây. Chưa kể, một số dự án còn vướng mắc về pháp lý, đơn cử như khu chung cư HH Linh Đàm được đầu tư bởi tập đoàn Mường Thanh dù đã bàn giao cho cư dân về ở từ năm 2016 nhưng do có nhiều vi phạm nên đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Tuy vậy, với mức giá rẻ, các giao dịch mua bán căn hộ HH Linh Đàm vẫn diễn ra khá nhộn nhịp.

Dưới đây là giá bán cụ thể các dự án chung cư tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai cho độc giả tham khảo:

Nếu như các dự án chung cư tại phường Đại Kim có mức giá cũng tương đối đồng đều trong khoảng trên dưới 30 triệu đồng/m2, thì dự án Bea Sky lại có mức giá nhỉnh hơn khá nhiều so với mặt bằng chung. Đây là dự án mới và có lợi thế về vị trí khi nằm ngay trục đường Nguyễn Xiển, kế bên là siêu dự án The Manor Central Park và Công viên Chu Văn An có diện tích 100ha. Hiện tại, nếu có nhu cầu mua chung cư Bea Sky , người tìm kiếm chỉ có thể tham khảo và mua lại từ những chủ nhân cũ với mức giá dao động từ 38-47 triệu đồng/m2.