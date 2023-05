Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Long Biên Mới Nhất Tháng 5/2023

Để giúp người tìm kiếm có cái nhìn tổng quan về mặt bằng giá chung cư quận Long Biên, trong bài viết này Batdongsan.com.vn sẽ cập nhật bảng giá căn hộ dự án chung cư đang có tin đăng bán cũng như những thông tin mới nhất về thị trường chung cư của địa bàn này.

1. Giá Chung Cư Quận Long Biên Cập Nhật Tháng 5/2023

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, quận Long Biên hiện có khoảng hơn 30 dự án chung cư có tin đăng bán, đa số các dự án nằm tập trung ở khu vực gần mạn sông Hồng, có thể kết nối vào vào trung tâm Hà Nội thuận tiện. Giá chung cư quận Long Biên sẽ được chúng tôi cập nhật theo từng phường và là giá trung bình theo tin đăng bán, không phải giá tuyệt đối tại từng thời điểm mở bán.

Dù chỉ có 7 dự án nhưng Giang Biên là phường có nhiều chung cư nhất quận Long Biên hiện nay:

Tên chung cư Giá trung bình Ruby City CT2 25 triệu/m2 Happy Star Tower 27 triệu/m2 Green Park CT15 Việt Hưng 39 triệu/m2 Eco City Việt Hưng 34 triệu/m2 Ruby City CT3 25 triệu/m2 NO-08 Giang Biên 33 triệu/m2 New Space 26 triệu/m2

Theo bảng giá cập nhật ở trên, giá chung cư phường Giang Biên dao động trung bình từ 25-39 triệu/m2, chủ yếu là các dự án thuộc phân khúc giá rẻ và tầm trung. Tất cả dự án trong danh sách đều đã bàn giao đưa vào sử dụng, không có sản phẩm sơ cấp. Các sản phẩm đang đăng bán đều thuộc thị trường thứ cấp.

Các tòa chung cư trong khu đô thị Việt Hưng thường thấp tầng, nhiều không gian xanh.

Số lượng chung cư của phường Đức Giang chủ yếu tập trung ở Khu đô thị Việt Hưng, gồm:

Tên chung cư Giá trung bình Valencia Garden 26-33 triệu/m2 Phương Đông Green Home 25-36 triệu/m2 Happy House Garden 21-24 triệu/m2 Green House Việt Hưng 22-26 triệu/m2 Bình Minh Garden 25-33 triệu/m2

Phường Đức Giang chỉ có 4-5 dự án chung cư nhưng mỗi dự án đều có nhiều tòa căn hộ nên số lượng sản phẩm tương đối lớn so với các phường khác. Trong đó, khu đô thị Việt Hưng có 2 tổ hợp chung cư đáng chú ý là Happy House Garden và Green House.

Happy House Garden gồm 11 khối nhà, do HUD3 làm chủ đầu tư. Các khối nhà chỉ cao từ 5-11 tầng với tổng số 480 căn hộ diện tích lớn (từ 99m2 đến 120m2).

Green House gồm 6 khối nhà nằm trên lô đất CT17. Dự án gồm có 2 tòa 5 tầng (GH1, Gh2), 2 tòa 14 tầng (GH3, Gh4) và 2 tòa 17 tầng (GH5, GH6).

Các tòa chung cư trong khu đô thị Việt Hưng đều bố trí thấp tầng, cao tối đa 15 tầng nên mật độ thông thoáng, nhiều cây xanh. Hiện tại, các sản phẩm rao bán đều thuộc dự án đã hoàn thiện, bàn giao, chưa có thêm dự án sơ cấp. Nhìn chung giá căn hộ trong khu đô thị Việt Hưng khá mềm, thuộc phân khúc giá rẻ, trung bình từ 21-33 triệu/m2. Các chung cư này chủ yếu là chung cư tái định cư, dành cho các hộ dân di chuyển từ khu phố cổ sang.

Phường Thượng Thanh, quận Long Biên hiện có 4 dự án chung cư có sản phẩm đăng bán:

Tên chung cư Giá trung bình Rice City Sông Hồng 25-27 triệu/m2 Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh 18 triệu/m2 Hà Nội Homeland 29-36 triệu/m2 AQH Riverside 28-34 triệu/m2

Tuy số lượng dự án không nhiều, nhưng tổng số căn hộ tại phường Thượng Thanh tương đối lớn nhờ nguồn cung chính đến từ dự án nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh. Dự án gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3 cao 22 tầng. Trong đó tòa CT1 có khoảng 600 căn hộ, tòa CT2 và CT3 có khoảng 1.450 căn hộ. Như vậy tổng số căn hộ tại Him Lam Thượng Thanh khoảng hơn 2.000 căn. Hiện tại nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội đã tăng giá khá nhiều nhưng Him Lam Thượng Thanh vẫn duy trì mức giá trung bình khoảng 18 triệu/m2, khá rẻ so với mặt bằng chung.

Giá chung cư quận Long Biên các phường còn lại

Các phường còn lại của quận Long Biên chỉ có từ 1-3 dự án chung cư:

Tên chung cư Giá trung bình Vinhomes Symphony Riverside 53 triệu/m2 TSG Lotus Sài Đồng 37 triệu/m2 Sunshine Green Iconic 49 triệu/m2 PHC Complex 47 triệu/m2 One 18 Ngọc Lâm 37 triệu/m2 Northern Diamond 35 triệu/m2 Mipec Riverside 44 triệu/m2 Le Grand Jardin Sài Đồng 38 triệu/m2 Khai Sơn City 45 triệu/m2 Hope Residence 28 triệu/m2 Him Lam Thạch Bàn 2 28 triệu/m2 HC Golden City 48 triệu/m2 Ecohome Phúc Lợi 28 triệu/m2 Berriver Jardin 45 triệu/m2 Sài Đồng Lake View 18-22 triệu/m2

Hầu hết các dự án chung cư ở các phường còn lại của quận Long Biên cũng có mặt bằng giá khá mềm, dao động từ 26-37 triệu/m2, chỉ có một vài dự án ở mức giá tầm trung – cao cấp, giá từ 40-53 triệu/m2. Ngoại trừ những dự án mới nằm trong khu đô thị Sài Đồng, khu đô thị Vinhome Riverside và The Harmony, các dự án còn lại đa số đã triển khai từ lâu, giá bán khá mềm. Những dự án mới tiêu biểu như Vinhomes Symphony Riverside, Sunshine Green Iconic, Khai Sơn City, Berriver Long Biên… thuộc phân khúc cao cấp với giá trung bình trên 45 triệu/m2 là yếu tố kéo mặt bằng giá chung cư quận Long Biên lên mức mới.

2. Tổng Quan Thị Trường Chung Cư Quận Long Biên

Nếu 10 năm trước đây, Long Biên vẫn được định vị là quận ngoại thành Hà Nội với cơ sở hạ tầng chưa phát triển, người mua nhà e dè việc di chuyển, kết nối vào nội đô thì khoảng 5-7 năm trở lại đây, Long Biên có những thay đổi mang tính đột phá về bộ mặt đô thị. Với vị trí liền kề quận Hoàn Kiếm, cách trung tâm Hà Nội chỉ một con sông, từ khi những cây cầu mới như Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi vào hoạt động, Long Biên trở thành điểm nóng mới của bất động sản. Gần đây, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy 2, quốc lộ 5 kéo dài, đường Ngô Gia Tự được nâng cấp và mở rộng, hệ thống tiện ích xã hội hiện đại như Vincom Center, BigC – Savico Mega Mall, đặc biệt là đại siêu thị Aeon Mall càng khẳng định "sức nóng" của địa bàn này. Nhiều ông lớn bất động sản cũng có xu hướng mở rộng quỹ đất về phía Đông thành phố, hình thành những khu đô thị mới như Khu đô thị Sài Đồng, khu đô thị Vinhome Riverside và The Harmony. Những khu đô thị này cũng giúp làm tăng nguồn cung dự án chung cư đáng kể cho quận Long Biên.

Thị trường chung cư quận Long Biên ngày càng đa dạng hơn về nguồn cung và mức giá. Ảnh minh họa

Ngoài ra, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, trước đó quận Long Biên cũng đã hình thành nhiều khu đô thị khác như khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Bồ Đề, khu đô thị Ngọc Thuỵ (Khai Sơn Hill), khu đô thị Thượng Thanh, khu đô thị Thạch Bàn… tạo nên những quần thể cư dân đông đúc và ngày càng thu hút người mua nhà di chuyển từ nội đô sang bờ Đông định cư.

Có thể nói những dự án khu đô thị mới cùng những thay đổi về bộ mặt hạ tầng, tiện ích dịch vụ đã giúp Long Biên trở thành địa bàn có thị trường bất động sản phát triển sôi động trong những năm gần đây, mặt bằng giá các loại nhà đất trong đó có căn hộ chung cư cũng tăng tốc theo xu hướng chung của thị trường Hà Nội. Nếu trước đây, nguồn cung thị trường chung cư Long Biên chủ yếu đến từ một số dự án nhà ở xã hội như Him Lam, Rice City Sông Hồng, Eco City thì hiện nay được bổ sung thêm nhiều dự án nhà ở thương mại với mức giá tầm trung và cao cấp, đặc biệt là các dự án của VinGroup hay BRG, kéo mặt bằng giá từ mốc trên dưới 20 triệu/m2 lên mốc trung bình quanh 30 triệu/m2.

Nhìn chung các dự án chung cư tại quận Long Biên chủ yếu tập trung ở các khu đô thị, ít dự án bám mặt đường như các quận nội thành Hà Nội nên không gây quá tải về giao thông, mật độ phân bổ cũng khá đều và thông thoáng. Ngoại trừ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm, còn lại các tuyến đường thuộc quận Long Biên "dễ thở" hơn nhiều so với nội đô. Đây chính là lý do ngày càng nhiều người làm việc gần trung tâm, đặc biệt khu Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, khu phố cổ… lựa chọn mua nhà an cư tại Long Biên. Thực tế, nếu so với các quận gần trung tâm khác như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm , Cầu Giấy, Đống Đa… thì giá chung cư quận Long Biên vẫn khá mềm, dự báo sẽ vẫn giữ xu hướng tăng trong những năm tới. Hơn nữa, Long Biên vẫn còn nhiều quỹ đất, khi quy hoạch các cây cây bắc qua sông Hồng hoàn thành, thị trường nhà đất khu Đông Hà Nội nói chung và thị trường chung cư quận Long Biên nói riêng sẽ còn nhiều dư địa tăng giá và phát triển.

Trên đây, Batdongsan.com.vn đã cập nhật bảng giá chung cư quận Long Biên cũng như những thông tin mới nhất về thị trường chung cư của quận. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách dự án và bảng giá mới theo tháng, mời độc giả tiếp tục theo dõi.

