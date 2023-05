Cập Nhật Giá Chung Cư Quận Tân Bình Mới Nhất Tháng 5/2023

Bài viết sẽ cập nhật bảng giá chung cư quận Tân Bình mới nhất tại thời điểm tháng 5/2023. Cùng với những nhận định, đánh giá chung về thị trường căn hộ quận Tân Bình sẽ giúp người mua tự tin hơn với quyết định mua bán, đầu tư.

Dưới đây là bảng giá chi tiết các căn hộ tại quận Tân Bình cho người mua tham khảo. Lưu ý, đây là giá bán trung bình theo tin đăng trên Batdongsan.com.vn, giá bán thực tế có thể chênh lệch tùy theo vị trí, nội thất bàn giao cho từng căn.

Hiện tại, theo dữ liệu được cập nhật trên trang Dự án của Batdongsan.com.vn, toàn quận Tân Bình có khoảng 34 dự án bất động sản, trong đó có hơn 20 dự án thuộc loại hình căn hộ chung cư. Toàn bộ đều đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, với mức giá dao động từ 29-78 triệu/m2.

Cụ thể, các dự án như Diyas Sky, Bảy Hiền Tower, Chung cư Phúc Yên, Ruby Garden, The Useful Apartment,… thuộc phân khúc căn hộ giá rẻ, với giá bán chỉ từ 29-33 triệu/m2. Trong đó, có những dự án đã bàn giao cách đây 13 năm như: Ruby Garden, Phúc Yên 1 (đều bàn giao năm 2009), hay dự án The Useful Apartment bàn giao năm 2013,… Các giao dịch mua bán đến từ các dự án này chủ yếu diễn ra trên thị trường thứ cấp, phía người bán thường là chủ sở hữu căn hộ. Cá biệt có dự án Diyas Sky vừa được bàn giao năm 2021 nhưng giá bán chỉ từ 26 triệu/m2. Các căn hộ thuộc dự án hầu hết được thiết kế dạng studio, diện tích nhỏ chỉ từ 26m² đến 33m². Như vậy, với tài chính khoảng 1 tỷ đồng, để sở hữu căn hộ tại Tân Bình, người mua chỉ có thể tham khảo dự án này.