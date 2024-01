Giá chung cư tăng liên tục trong thời gian qua không chỉ khiến người mua nhà hụt hơi trong việc “đuổi” theo giá căn hộ mà cũng khiến nhiều người đi thuê vất vả do không ít chủ nhà sẵn sàng ”phá ngang” hợp đồng thuê để chuyển sang bán.

Hai tuần nay, cuộc sống của gia đình chị Trần Thị Thanh Hoà bị xáo trộn khi cứ sau 18h tối các ngày trong tuần – thời điểm 2 vợ chồng đi làm về, lại có môi giới dẫn khách đến xem nhà. Riêng cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật thì số lượt khách đến xem rải trong cả ngày. Điều này gây rất nhiều phiền phức, bất tiện cho cuộc sống của cả gia đình.

Dù việc bán hay cho thuê là quyền của chủ nhà nhưng với những gia đình đi thuê như chị Hoà, việc vừa ở ổn định tại chỗ thuê mới được 3 tháng đã phải trả nhà, tìm chỗ thuê khác khiến cuộc sống của các thành viên trong gia đình phần nào bị đảo lộn. Chị Hoà chia sẻ: “Cứ nghĩ đến việc tìm thuê nhà mới, chuyển nhà mới là tôi rất mệt mỏi”.

Tại một dự án chung cư ở quận Nam Từ Liêm , gia đình chị Thanh Mai gồm hai vợ chồng và một con nhỏ thuê một căn studio cũng đang bức xúc vì sắp phải trả nhà để chủ bán do giá chung cư tăng liên tiếp. Do tài chính eo hẹp nên vợ chồng chị Mai chỉ có thể thuê căn studio để ở. Và từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 2 vợ chồng chị phải trả nhà để chủ nhà bán. Lần trả nhà thứ nhất diễn ra vào tháng 8 vừa qua, khi hai vợ chồng vừa thuê ở được 5 tháng thì do mức tăng quá tốt nên chủ nhà lấy lại nhà. Đầu tháng 9, khi chuyển đến căn hộ mới, rút kinh nghiệm lần trước, hai vợ chồng đã trao đổi rõ với chủ nhà là xác định ở ổn định, lâu dài nên nếu chủ nhà có ý định bán trong thời gian ngắn thì sẽ không thuê nữa. Khi đó, chủ nhà khẳng định”chắc nịch” căn hộ là quà hồi môn cho con gái sau này lấy chồng mà con gái mới chỉ đang học cấp 3 nên sẽ không có chuyện bán nhà trong vài năm tới.