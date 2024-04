Giá chung cư TP.HCM vẫn đang có xu hướng tăng 2-5% trong quý 1/2024 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế vì rào cản pháp lý chưa được khơi thông.

Báo cáo thị trường BĐS quý 1/2024 vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, dù thanh khoản vẫn còn khá thấp nhưng giá chung cư TP.HCM vẫn tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm.

Cụ thể, giá chung cư TP.HCM loại hình cao cấp (giá từ 55 triệu đồng/m2 trở đi) ghi nhận tăng 5%, phân khúc trung cấp (từ 35-55 triệu đồng/m2) tăng 2% so với quý trước đó. Giá chung cư TP.HCM trung bình đang rơi vào mức từ 48 triệu đồng/m2.

Xét về cơ cấu, cả thị trường chung cư TP.HCM có khoảng 1.160 căn hộ chào bán, trong đó gần 680 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp, 314 căn hộ cao cấp, còn lại là chung cư hạng sang. Thị trường tiếp tục một quý vắng bóng nhà ở bình dân.

Còn theo CBRE Việt Nam, trong quý 1/2024 thị trường TP.HCM ghi nhận nguồn cung căn hộ chào bán giảm 54% so với quý trước đó. Dù vậy, giá chung cư TP.HCM trung bình đang ở mức 62 triệu đồng/m2, tăng 0,1% so với quý trước.

Theo chuyên gia Batdongsan.com.vn dự đoán, giá chung cư TP.HCM có thể sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung mới triển khai ra thị trường đang khan hiếm và gần như chỉ còn nguồn hàng ở loại hình cao cấp.

Về thị trường thứ cấp, dự báo giá bán căn hộ TP.HCM sẽ khó còn tình trạng “đại hạ giá” như từng diễn ra trong nửa đầu năm 2023. Xu hướng tăng thứ cấp tại TP.HCM không “đột biến” như Hà Nội mà ổn định hơn.

Tuy nhiên nếu thị trường này tiếp tục thiếu hụt dự án mới như hiện tại, cùng với nguồn cung cao cấp, hạng sang mới triển khai ra thị trường sẽ làm thay đổi mặt bằng giá tại nhiều khu vực. Điều này cũng kéo theo giá bán các dự án cũ trên cùng khu vực đó “ăn theo”. Nhiều khả năng giá căn hộ TP.HCM sẽ tăng trở lại ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Báo cáo từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nguồn cung căn hộ thời gian tới vẫn còn gặp khó do hạn chế từ yếu tố pháp lý dự án gây ảnh hưởng đến việc triển khai ra thị trường. Cụ thể, theo đại diện Sở Xây dựng, trong 2 tháng đầu năm nay, cơ quan này nhận được 2 hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện huy động vốn, tuy nhiên qua quá trình xem xét thì cả 2 dự án đều chưa đủ điều kiện.

Còn theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, TP.HCM có 2 dự án nhà ở mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, năm 2023 có 7 dự án, nhưng đến quý 1/2024 chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư còn vướng các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, đất đai, quy hoạch, thậm chí có dự án phải rà soát lại pháp lý dự án, nguồn gốc đất. Do đó, khi tiếp nhận và xem xét thì các dự án nhà ở thuộc các trường hợp này sẽ không đáp ứng đủ điều kiện huy động vốn. Điều này cho thấy nguồn cung trong thời gian tới sẽ tiếp tục khó khăn.

Khảo sát từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong quý 1/2024 TP.HCM chỉ có “lác đác” một vài dự án còn có sản phẩm mở bán. Hầu hết dự án mới đều thuộc phân khúc cao cấp với giá bán khá cao.

Cụ thể, tại TP. Thủ Đức, dự án Eaton Park vừa mở bán với mức giá lên đến 120 triệu đồng/m2. Tại khu Nam, một dự án chung cư mới khác là The Aurora (quận 7) cũng mở bán giá từ 90 triệu đồng/m2. Hai dự án khác cũng đang có kế hoạch rục rịch mở bán là The Opus One và Global City dù chưa có mức giá chính thức nhưng theo “rumor” thì sẽ khó dưới mức 100 triệu đồng/m2.