Giá thứ cấp chung cư TP.HCM trong 6 tháng đầu năm có xu hướng tăng cục bộ với một số dự án trung tâm, còn đa phần vẫn thấp hơn mức giá bán cùng kỳ 2023 xét trên diện rộng.

Sự thiếu đa dạng nguồn cung, giá bán nghiêng về phân khúc cao cấp, hạng sang đang khiến nhiều người mua nhà tìm đến thị trường thứ cấp như một giải pháp thay thế. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm dòng tiền chuyển hướng, giá thứ cấp chỉ có động thái tăng ở những dự án có vị trí tốt, thuộc khu vực trung tâm như quận 1, quận 2, Bình Thạnh. Còn lại vẫn giảm so với cùng kỳ 2022-2023.

Theo lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn ghi nhận, cũng có một số dự án căn hộ ghi nhận giá thứ cấp tăng trong 6 tháng qua như căn hộ City Garden đang được rao bán giá thứ cấp trung bình 85 triệu đồng/m2, tăng 18,2% so với giá bán cùng kỳ 2023. Sài Gòn Pearl cũng có giá thứ cấp từ 65 triệu đồng/m2 tăng gần 3,5% so với cuối năm 2023.

Khu vực TP. Thủ Đức, ghi nhận mức giá thứ cấp tăng tích cực nhất là Masteri Thảo Điền, mức tăng ghi nhận là 10,3%. Một số dự án khác như Masteri An Phú tăng 5,5%, Safira Khang Điền tăng 5%, Sunrise Riverside (Nhà Bè) tăng 4,7%…

Theo các đơn vị môi giới trên khu vực này, việc giá thứ cấp các dự án trên tăng là nhờ yếu tố khan hiếm giỏ hàng cũng như nhu cầu thuê và giá thuê tại đây đang rất tốt. Hầu hết các dự án có tỷ lệ cho thuê cao, dễ lấp đầy và giá thuê tăng ổn định thì giá bán cũng lên theo.

Tuy nhiên niềm vui không dành cho số đông, phần lớn các dự án chung cư TP.HCM vẫn đang trong tình trạng giá chưa đi lên mà vẫn trên đà đi xuống so với cùng kỳ. Cụ thể, quý 1/2024 theo dữ liệu lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư quận Bình Tân vẫn giảm gần 30% so với cùng kỳ 2023. Các dự án chung cư trên địa bàn quận này như An Gia Star, 8X Rainbow, Moonlight Boulevard, Moonlight Park View.. đều vẫn đang ghi nhận giá bán giảm 3,5 -7%.