Giá đất Bình Dương dự kiến điều chỉnh tăng gấp đôi sau 2020

Ngày 31/10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa công bố dự thảo để lấy ý kiến góp ý của người dân về bảng giá các loại đất giai đoạn sau năm 2020. Theo dự thảo, bảng giá đất tại tỉnh Bình Dương sẽ tăng mạnh, dự kiến tăng tối thiểu 45% so với hiện nay. Trong đó khu vực TP. Thủ Dầu Một sẽ tăng bình quân 50%, Thuận An và Dĩ An sẽ có mức tăng bình quân cao nhất lên đến 95% do 2 địa phương này sắp lên thành phố trong thời gian tới. Thị xã Bến Cát và Tân Uyên tăng bình quân 60%, huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên tăng bình quân 80%, huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng có mức tăng thấp nhất, vào khoảng 45% so với bảng giá hiện hành.



Dĩ An, Bình Dương dự kiến sẽ là khu vực có bảng giá đất tăng mạnh

nhất sau năm 2020. Ảnh: Phương Uyên

Lý giải về việc đề xuất tăng bảng giá đất mạnh như trên, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương cho biết đề xuất phương án bảng giá đất do Nhà nước quy định sẽ tương đương 80% giá thị trường. Theo đó, bảng giá đất ở tại Bình Dương hiện nay chỉ bằng 50% giá phổ biến trên thị trường, còn bảng giá đất nông nghiệp chỉ bằng từ 15-40% giá phổ biến trên thị trường.

Cũng theo số liệu của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương, giá đất tỉnh Bình Dương tăng mạnh trong giai đoạn từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018. Một số khu vực được công nhận đạt chuẩn đô thị loại I, II; một số xã chuẩn bị lên phường, thị trấn, thị xã Dĩ An, Thuận An chuẩn bị lên thành phố hiện có giá bán thị trường chênh lệch lớn so với bảng giá hiện hành của Nhà nước. Ngoài ra, nguyên nhân khiến giá đất Bình Dương tăng còn do nhà đầu tư có xu hướng quay trở lại Bình Dương vì so với các nơi khác, thị trường đất nền tại tỉnh này vốn đầu tư còn tương đối thấp nhưng nhiều tiềm năng tăng giá trị; các doanh nghiệp đổ về phát triển sản xuất…

Dự kiến sau khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến góp ý, bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2024 sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Phương Uyên