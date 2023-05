Giá Đất Củ Chi, Cần Giờ Giảm Mạnh

Mua một nền đất thổ cư mặt tiền 350m2 tại Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) từ thời điểm 2019, chị Hà Trần (quận 2, TP.HCM) cho biết, đầu năm nay nền đất này vẫn được định giá hơn 13,3 tỷ đồng, nhưng hiện tại chị phải rao bán xuống còn có 11,2 tỷ đồng, bằng mức chung của thị trường để dễ sang nhượng. Con số này chưa khiến chị Hà phải thua lỗ (giá mua vào khoảng 9 tỷ đồng) nhưng rõ ràng là lợi nhuận bị suy giảm mạnh so với cách đây mấy tháng.

Cùng gần trên khu vực này, môi giới đang rao bán sang tay hộ nhóm nhà đầu tư lô đất lớn trên 2.000m2 thuộc tuyến đường ven biển, giá thương lượng từ 32-35 tỷ đồng và cần ra hàng gấp trước Tết nguyên đán. Môi giới cho biết, đợt đầu năm các nền đất mặt tiền biển như trên không có giá trên dưới 40-50 tỷ đồng. Nhưng hiện tại chủ đất đang cần ra gấp nên chấp nhận bán cắt lỗ sâu, giảm mạnh giá kỳ vọng để thoát hàng nhanh.

Giá đất tại các huyện vùng ven TP.HCM đang có động thái giảm sau thông tin tạm hoãn các đề xuất lên quận.

Ghi nhận của Batdongsan.com.vn cho thấy, tính từ giữa tháng 12 đến hiện tại, loại hình đất thổ cư trong dân, đất nền lẻ và nhà liền thổ trong các dự án tại 5 huyện vùng ven TP.HCM có xu hướng giảm mạnh so với thời điểm đầu năm. Đặc biệt, tại hai thị trường từng xuất hiện nhiều đợt “nóng sốt” nhà đất là Củ Chi và Cần Giờ. Nhiều lô đất nền thổ cư diện tích từ 100-150m2 có giá rao bán giảm giá từ 15-20%, các lô đất diện tích lớn trên 500m2 đến 2.000m2 thậm chí còn giảm từ 20-30% so với đầu năm.

Tương tự, huyện Củ Chi cũng xuất hiện tình trạng giảm giá bán đất thổ cư và đất nền từ 20-25% so với đầu năm. Cụ thể, giá đất thổ cư mặt tiền đường thuộc xã Bình Mỹ hiện giao dịch ở khoảng từ 19-23 triệu đồng/m2 tùy vị trí, giảm gần 20% so đầu năm. Nhiều lô đất diện tích lớn từ 500-1.500m2 hiện rao bán từ 12,5-15,5 triệu đồng/m2 tùy vị trí, giảm ít nhất 2-5 triệu đồng/m2, tương đương từ 15 -25%. Một số khu vực khác thuộc huyện Củ Chi như Nhuận Đức, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Đông, Tân Phú Trung, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây, giá đất chào giá đều đang ghi nhận mức giảm từ 10-25% tùy vị trí. Hầu hết môi giới khu vực này xác nhận, mức giảm trên vẫn chưa ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư, chưa gây ra tình trạng lỗ vốn do trước đó, các khu vực này đều trải qua nhiều đợt sốt đất khiến giá tăng mạnh. Cũng có nhà đầu tư phải cắt lỗ do mua vào thời điểm đỉnh giá nhưng phần nhiều vẫn là nhà đầu tư lâu năm mua đất từ 2019-2020.