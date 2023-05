Giá đất của phân khúc nào vẫn tăng giữa khủng hoảng Covid-19?

Trong quý 1/2020, nhu cầu thuê đất vẫn ở mức cao nhờ vào nền tảng phát triển công nghiệp tốt của Việt Nam. Tuy nhiên, từ tháng 2/2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, việc hạn chế di chuyển giữa các khu vực đã khiến các giao dịch bị đình trệ do các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, không thể trực tiếp thực địa và làm việc với chủ đầu tư khu công nghiệp. Các giao dịch thành công trong quý chủ yếu đã được thực hiện trước dịch. Tỉ lệ lấp đầy toàn khu vực tăng ở mức tương đối, đạt 72% tính đến cuối quý 1/2020.

Trên thực tế, quỹ đất vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu thuê. Đại diện JLL cho biết không có khu công nghiệp mới nào được đưa vào hoạt động trên thị trường trong quý vừa qua. Bắc Ninh và Hải Phòng với nguồn cung lớn vẫn đóng vai trò là hai thị trường công nghiệp dẫn đầu miền Bắc. Nhờ vào nền tảng phát triển công nghiệp mạnh, xu hướng hình thành các khu công nghiệp mới, các giai đoạn mở rộng của bất động sản công nghiệp cũng sẽ tập trung phát triển chủ yếu tại hai tỉnh thành này.



Số liệu của JLL cho thấy lượng yêu cầu thuê bất động sản công nghiệp khu vực phía Bắc

vẫn tốt nhưng quá trình giao dịch đang đình trệ vì Covid-19. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, giá đất bất động sản công nghiệp vẫn tăng giữa khủng hoảng. Nguyên nhân là bởi Việt Nam vẫn là một điểm đến đầy hứa hẹn từ khi làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc bắt đầu. Dù dịch Covid-19 đang gây ra những khó khăn nhất định đối với các quyết định cũng như hoạt động di dời, chủ đầu tư vẫn tăng giá đất trong quý 1/2020 do nhận định các xu hướng đầu tư bất động sản công nghiệp mang tính chất dài hạn. Với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt và giáp với Trung Quốc, miền Bắc thu hút phần lớn các nhà sản xuất lớn muốn đa dạng hóa danh mục sản xuất bên cạnh cơ sở tại Trung Quốc. Do đó, giá đất trung bình trong quý 1 đạt 99 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhà xưởng xây sẵn – lựa chọn yêu thích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ – vẫn giữ ở mức giá thuê ổn định dao động từ 4,0-5,0 USD/m2/tháng và đều đã được lấp đầy.

Đại diện JLL nhận định, dưới tác động của Covid-19, việc tạm hoãn các thỏa thuận thuê đất và các nhu cầu mới có khả năng ngày càng rõ nét hơn nếu tình hình không sớm cải thiện. Tuy nhiên, thị trường sẽ phục hồi và phát triển nhanh sau khi dịch được kiểm soát. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do tác động của dịch bệnh đã khiến các doanh nghiệp nhận ra sự cấp bách của việc đa dạng hóa danh mục sản xuất, khi họ đã quá phụ thuộc vào một quốc gia. Covid-19 có thể là chất xúc tác mới thúc đẩy quá trình dịch chuyển sản xuất – vốn đã được đẩy nhanh vì căng thẳng thương mại vào năm ngoái diễn ra nhanh hơn. Trong bối cảnh này, khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ càng khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp trong lương lai.

Thúy An

