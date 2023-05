Giá Đất Huyện Nhà Bè Khó Giảm Sâu

Được giới thiệu một lô đất nông nghiệp hơn 1.000 ha đang chào bán cắt lỗ giá chỉ 2,3 tỷ đồng tại Nhà Bè , ông Tuấn (48 tuổi, quận 10) hào hứng đi xem và nhận ra khu đất này đang vướng quy hoạch, lại nằm ở vị trí không đẹp, dù quảng cáo gần tuyến Vành đai 3 nhưng thực chất là cách khá xa, không mấy tiềm năng. Nhà đầu tư này cho biết, ông cũng khảo sát thêm một số khu đất khác ở Nhà Bè thì nhận thấy giá có giảm so với đầu năm nhưng mức giảm chỉ khoảng từ 8-10%, giảm nhiều nhất cũng vào khoảng 15%. Theo ông, thị trường không hề có hiện tượng giảm sâu, nhất là với các nền đất gần khu dân cư và có vị trí đẹp.

Giá nhà đất tại nhiều khu vực thuộc huyện Nhà Bè có chiều hướng giảm nhẹ khi thanh khoản kém và thông tin hoãn lên quận được đưa ra.

Tìm hiểu thực tế từ Batdongsan.com.vn cho thấy, tính đến tháng 12/2022, giá đất nền chào bán ở huyện Nhà Bè có dấu hiệu giảm 7 -18% so với mức giao dịch thời điểm tháng 10 trước đó. Trên các trục đường Lê Văn Lương ghi nhận giá đất nền từ 30-68 triệu/ m2/m2, đường Nguyễn Lương Bằng, đất nền dự án chào bán thứ cấp 28-50 triệu/m2 tùy vị trí, giảm 8-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá đất nền trục đường Huỳnh Tấn Phát cũng ghi nhận mức chào bán 40-63 triệu đồng, giảm 7-14% so với cùng kỳ. Khu vực xã Phước Kiển, đất nền chào bán tại một dự án quy mô trên đường Nguyễn Hữu Thọ hiện có giá 55-110 triệu/m2, giảm 10 -15% so với 4 tháng trước.