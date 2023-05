Giá đất liên tục tăng vì siêu dự án

Những làn sóng liên tiếp

Khu Dương Nội, Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Tây Mỗ, Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) là tâm điểm đón những làn sóng liên tiếp này. Tháng 3/2018, Aeon Mall Hà Đông chính thức được khởi công. Sự hiện diện của đại siêu thị Aeon Mall – một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam đã kích thích giá trị bất động sản khu vực. Vào tháng 5/2018, giá đất gần Aeon Mall tăng 15-30% so với cuối năm 2017. Khi đó, đất thuộc khu Gelemxico, đường 13,5m được chào bán 29-31 triệu đồng/m2. Với những lô đường to, trục chính chạy thẳng vào Aeon Mall, giá rao bán là 39-42 triệu đồng/m2. Khu vực Đại Mỗ, Tây Mỗ gần Aeon Mall cũng có mức tăng 15-20%. Những vị trí đẹp giá rao bán 39-41 triệu đồng/m2. Hay những lô đất dịch vụ tại Dương Nội vị trí sát gần trung tâm thương mại Aeon Mall cũng tăng giá 15-20% so với cuối 2017 với giá rao bán phổ biến 47 triệu đồng/m2.

Sau Aeon Mall, khu vực này lại đón thêm 1 dự án lớn khác là đại đô thị Vinhomes SmartCity. Khu đô thị có tổng diện tích 280ha, được quy hoạch cả trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… Vinhomes Smart City thuộc địa phận 2 phường Tây Mỗ – Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) và giáp với một số khu Gelemxico. Đất tại khu vực này một lần nữa tiếp tục được kích thích giá trị và có sự tăng giá mạnh.

Khu Dương Nội, Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Tây Mỗ, Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) là tâm điểm cho làn sóng tăng giá đất

Nhiều lô liền kề vị trí mặt đường thuộc khu D Geleximco ngay gần đại đô thị này giá đã vọt lên mức 60-63 triệu đồng/m2. Những lô phía trong giáp khu đô thị giá cũng tăng từ 33-36 triệu đồng/m2 lên mức 45-47 triệu đồng/m2. Đất mặt phố kinh doanh ở khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ cũng vọt lên mức giá 60-90 triệu đồng/m2 so với mức 40-70 triệu đồng/m2 thời điểm giữa năm 2018. Đất mặt ngõ ô tô có thể đỗ cửa, giá rao bán ở nhiều văn phòng nhà đất là 40-55 triệu đồng/m2, trong khi thời điểm giữa năm 2018, giá chào bán chỉ dao động từ 35-45 triệu đồng/m2.

Giao dịch không quá sôi động

Liên tục có sóng, giao dịch tại khu vực này sôi động trong năm 2018 và nửa đầu năm 2019. Thời điểm đó, sức nóng của Aeon Mall và kế đó là Vinhomes SmartCity đã kéo nhiều nhà đầu tư đổ về đây tìm mua đất. Nhiều người lướt sóng thành công khi chuyển nhượng được hàng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến nay, thị trường khu vực giao dịch khá chậm. Nhiều nhà đầu tư muốn đẩy hàng nhưng không có người mua. Nguyên nhân theo ông Nguyễn Hùng Vĩ, một môi giới kiêm nhà đầu tư thì là do giá đất đã bị đẩy lên cao, dư địa tăng trong tương lai sẽ chậm khiến nhiều nhà đầu tư không còn hào hứng. Một nguyên nhân khác là thị trường bắt đầu bị chững theo nhịp chung trầm lắng từ cuối 2019. Kế đó, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến khu vực này càng rơi vào cảnh ảm đạm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, giá đất rao bán đang đi ngang. Tuy nhiên, số ít giao dịch thực tế đã ghi nhận giá sụt giảm từ 5-10%. Nhiều lô đất thời điểm đầu năm 2019 được chào bán 45-47 triệu đồng/m2 thì giá giao dịch ghi nhận là 42-45 triệu đồng/m2. Có những lô từng chào bán 70 triệu đồng/m2 thì giao dịch thực chỉ đạt 63-65 triệu đồng/m2. Cũng theo ông Vĩ, những lô giao dịch có sự giảm giá đều là của những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính vay ngân hàng quá lớn. Họ dự tính năm 2020 sẽ bán ra nhưng không ngờ gặp Covid-19 và không còn đủ sức để trả lãi ngân hàng nên buộc phải cắt lỗ nếu muốn giao dịch được.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , những trường hợp cắt lỗ này chỉ là số ít, phần lớn các nhà đầu tư vẫn đang găm đất. Một số môi giới tại đây cho biết nếu thị trường không sớm khởi sắc thì rất có thể vào cuối năm và sang đầu năm sau, làn sóng cắt lỗ sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Thị trường khu vực này vẫn là cuộc chơi chính của các nhà đầu tư.

Duy Bách