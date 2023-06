Giá đất miền Tây trong quý 1 và giữa quý 2/2023 đang có nhiều biến động. Trong khi một số thị trường lớn như Long An, Cần Thơ giảm mạnh cả nhu cầu và giá bán, nhiều khu vực mới mà tiềm năng tăng trưởng được đánh giá cao vẫn giúp nhà đất duy trì sức hút tốt và giá tăng.

Cụ thể, nếu ở An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, nhu cầu mua bán đất nền vẫn ghi nhận xu hướng tăng từ 5-8% trong quý 2/2023 (so với quý 1 trước đó), Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Long An lại ghi nhận lượng quan tâm giảm. Cụ thể, nhu cầu tìm mua đất nền Long An và Hậu Giang chỉ giảm từ 3 -5%, Cần Thơ lại ghi nhận mức giảm lên đến 11%.