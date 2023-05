Giá nhà liền thổ Bình Dương tăng nóng theo cơn sốt săn đất đầu năm

Tại sự kiện báo cáo thị trường BĐS Bình Dương do Batdongsan.com.vn tổ chức mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, sau thời điểm vượt qua làn sóng Covid-19, thị trường nhà đất Bình Dương đã tái khởi động ngoạn mục.

Theo đó lượt quan tâm tìm kiếm BĐS tại tỉnh phát triển đột biến, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2020. Quý 1/2021 cũng là thời điểm Bình Dương ghi nhận xu hướng quan tâm tìm mua nhà đất dịch chuyển từ loại hình căn hộ sang đất nền và nhà liền thổ. “Xu hướng mua căn hộ tại Bình Dương có phần suy giảm do giá bán phân khúc này đang ngày càng cao khiến cung – cầu chưa thật sự gặp nhau. Nếu nhu cầu tìm kiếm căn hộ tại Bình Dương hiện nay chủ yếu tập trung ở loại hình diện tích 40-60m2 và tầm giá bán từ 20-30 triệu đồng/m2, nguồn cung mới rao bán tại thị trường này lại đang thiên về các dự án có tầm giá từ 38-40 triệu đồng/m2”, ông Tuấn cho hay.

Ngoài ra, nhu cầu tìm kiếm nhà đất đang biến chuyển mạnh mẽ giữa các khu vực trung tâm và vùng ven Bình Dương. Nếu ở các thành phố trung tâm của tỉnh như Dĩ An, Thuận An trong bán kính 20km tính từ trung tâm TP.HCM, tập trung phát triển chủ yếu loại hình căn hộ chung cư, phân khúc nhà phố đất nền dồn hết nguồn cung về những khu vực mới xa trung tâm hơn là Bàu Bàng, Tân Uyên và Dầu Tiếng. Làn sóng săn đất các tháng đầu năm cũng khiến nhu cầu tìm kiếm BĐS tại Bình Dương từ thế mạnh là phân khúc căn hộ chuyển sang loại hình nhà phố và đất nền.

Sức mua bất động sản liền thổ tại Bình Dương tăng mạnh trong quý 1/2021. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, lượt khách hàng quan tâm tìm mua nhà liền thổ tại Bình Dương tăng trung bình 13% so với quý 4/2020. Trong đó, Tân Uyên và Bàu Bàng là hai huyện ghi nhận lượng tìm kiếm nhà riêng, nhà phố tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 38% và 82%. Không chỉ nhà liền thổ, đất nền và đất thổ cư tại Bình Dương cũng nhận được nhiều sự quan tâm lớn từ người mua. Nhu cầu tìm mua đất thổ cư tại Bình Dương tăng đều ở tất cả các địa phương, trong đó Bàu Bàng và Dầu Tiếng là hai huyện có sức mua tăng mạnh nhất, lần lượt tăng 23% và 36% so với quý trước. Trong khi tại Tân Uyên, lượt tìm kiếm nhà phố tăng 65% so với quý trước. Hiện nay Bình Dương có khoảng 45 dự án nhà liền thổ đang triển khai trên thị trường, trong đó những dự án nổi bật phát triển theo xu hướng Compound khép kín như Ecolake Mỹ Phước, The Standard Central Park, Ossis City… được quan tâm tìm kiếm nhiều nhất.

Nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà phố, đất nền gia tăng khiến mặt bằng giá rao bán loại hình này tại Bình Dương cũng biến động theo. Nếu đất thổ cư tại các thành phố như Dĩ An, Thủ Dầu Một ghi nhận mức tăng 19-21%, khu vực Bắc Tân Uyên lại có mức tăng lên đến 29%. Cá biệt, giá rao bán đất nền tại Bàu Bàng tăng nóng đến mức 103% chỉ trong 3 tháng đầu năm. Đây là đợt điều chỉnh giá mạnh của toàn thị trường do ảnh hưởng từ làn sóng đi săn đất đầu năm của nhà đầu tư.

Lý giải về xu hướng gia tăng sức mua đất nền tại Bình Dương thời gian qua, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, hạ tầng, vị trí địa lý và gia tăng dân số cơ học đang giúp nhà đất Bình Dương ngày càng được ưa chuộng. Nếu so sánh giá đất tại Bình Dương với các khu vực lân cận TP.HCM, thực chất quỹ đất tại đây khá đa dạng và vẫn rất mềm. Trung bình đất nền tại Bình Dương chào bán giá tầm 13-25 triệu đồng/m2, nhà phố có giá từ 30-35 triệu đồng/m2 tùy khu vực. Tốc độ tăng giá trung bình của toàn thị trường trong quý 1 vừa qua đang ở mức 11,8%. Biên độ tăng giá này được nhận định là đang ở mức khá cao và mang về lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sự khan hiếm nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM khiến nhiều nhà đầu dịch chuyển về Bình Dương tìm quỹ đất.

Bình Dương được nhận định là thị trường nhà phố thay thế cho TP.HCM khi quỹ đất nhà liền thổ tại thành phố ngày càng bão hòa. Ảnh minh họa

“Hơn 50% nhu cầu tìm kiếm đất nền, nhà phố Bình Dương là đến từ người mua tại TP.HCM nơi mà giá nhà phố/đất nền đang tăng chóng mặt, nguồn cung nhỏ giọt. Cùng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, lợi thế liền kề với TP.HCM, Bình Dương đang là thị trường hấp dẫn thay thế nguồn cung nhà liền thổ cho thành phố. Quỹ đất tại Bình Dương còn rất đa dạng, nhà liền thổ và đất nền ở đây chưa rơi vào khan hiếm như TP.HCM. Ngay ở những khu vực thành phố trung tâm của Bình Dương, giá nhà liền thổ cũng dao động tầm 40-60 triệu đồng/m2, mức giá này không chênh lệch quá lớn với căn hộ hiện hữu. Điều này khiến người mua đang dần dịch chuyển sang nhà liền thổ khi mà tâm lý chuộng đất của người Việt vẫn còn rất cao”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Bàn về tiềm năng phát triển của thị trường Bình Dương trong dài hạn, ông Nguyễn Trung Tín – Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn BĐS An Gia cho biết, Bình Dương là một thị trường có nhiều tiềm năng cho các khu đô thị mới với tiêu chuẩn cao hơn phát triển, trong đó các dự án phức hợp và căn hộ chung cư với thiết kế đồng bộ, cao cấp cũng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân tại thành phố công nghiệp lớn như Bình Dương. Sự dịch chuyển của các Tập đoàn lớn sang Việt Nam đã thúc đẩy cho BĐS khu công nghiệp, trong khi Bình Dương được xem là thủ phủ về BĐS khu công nghiệp với 48 khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Nhờ hạ tầng hoàn thiện, vị trí địa lý thuận tiện, Bình Dương dự kiến tiếp tục hút vốn đầu tư ngoại vào lĩnh vực KCN, kéo theo đó là nhu cầu nhà ở gia tăng trong tương lai.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng, Bình Dương hiện là tỉnh có tỷ lệ di cư tới sinh sống rất cao, lên đến 200%, nghĩa là 5 người tới làm việc tại Bình Dương thì chỉ có 1 người đi ra khỏi địa bàn. Trong số lượng di cư tới thì có hơn 50% là chưa có nhà ở, do đó, nhu cầu về nhà ở phát sinh liên tục, trong khi nguồn cung ra thị trường vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Điều này tạo ra sức cầu lớn khiến giá BĐS liên tục tăng trong các năm qua.

Ngoài ra cơ cấu dân số của Bình Dương hiện nay đa phần là dân số trẻ, tỷ lệ người trẻ đến học tập và làm việc gia tăng qua các năm dẫn tới nhu cầu về nhà ở rất lớn. Chưa kể, phần lớn số lượng di dân tới từ phía Bắc có thói quen tích lũy tài sản và văn hóa quây quần, các yếu tố này đang giúp thị trường Bình Dương ngày càng có sức hút, nhu cầu tìm kiếm và mua bán gia tăng kéo theo giá trị nhà đất phát triển mạnh.

Phương Uyên