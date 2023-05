Ngay sau khi các thông tin về việc dự kiến thông xe tuyến cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết vào cuối tháng 4, giá đất ven biển khu vực Lagi (Phan Thiết) và Biên Hòa, Long Thành (Đồng Nai) có dấu hiệu tăng nhẹ cục bộ.

Chị N.T.Xuân, môi giới nhà đất tại Lagi (Bình Thuận) cho biết, trong 1 tuần gần đây, lượng giao dịch mua bán đất nền tại khu vực Thị xã Lagi có dấu hiệu tăng, kéo theo đó là giá đất tại khu vực này cũng nhích lên khá tốt sau thời gian dài đứng yên vì tình hình thị trường chung.

Theo chị Xuân, bên cạnh việc tìm mua đất ở trung tâm thị xã Lagi hay điểm nóng sốt ảo dọc sân bay, khách lựa chọn những khu vực nền sổ đỏ, đất thổ cư ở huyện Hàm Thuận Nam , Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình … Giá đất nông nghiệp tại khu vực này không có biến động, vẫn duy trì khoảng giá của điểm năm 2022 là tầm 70.000 đồng – 100.000 đồng/m2. Tuy nhiên loại hình đất thổ cư đã ra sổ, giá khoảng từ 3 tỷ đồng đổ lại thì được quan tâm khá nhiều. Giao dịch cũng khởi sắc hơn và có thay đổi giá theo chiều hướng tăng nhẹ. Hiện tại khi dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết chuẩn bị đi vào hoạt động, giá đất một số dự án tại Lagi đang rơi vào khoảng 24 -35 triệu đồng/m2, thông tin rao bán đất cũng sôi động hơn khi lượng nhà đầu tư đi tìm hiểu cũng tăng.

Tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết chuẩn bị thông xe đã khiến thị trường nhà đất tại các địa phương này sôi động lại.

Còn theo một nhà đầu tư đang săn đất tại Lagi, chỉ trong vòng 1 tuần sau khi có thông tin tuyến cao tốc Dầu Giây -Phan Thiết sẽ thông xe vào 30/4 tới, giá lô đất nền mặt tiền biển anh mua cuối năm 2022 có người chào giá lên hơn 1,5 tỷ đồng. Nhiều chủ đất khu vực quanh đây cũng tăng giá theo với biên độ tăng trung bình từ 3-5% cho các lô đất nền ven biển diện tích lớn. Anh cho biết so với cách đây chưa đầy 2 tháng, thì hiện tại giá đất nền ven biển, đất thổ cư ở khu vực này đã có dấu hiệu tăng. Tuy không đến mức tạo ra cơn sốt nhưng trong giai đoạn thị trường đang trầm lắng như hiện nay, động thái đi săn đất của nhà đầu tư đã tạo ra sức nóng cho khu vực này và kéo giá đất nhích lên ít nhiều tùy vào vị trí, diện tích và mức giá.

“Cuối tháng 3 nhiều lô đất trước đó vẫn còn khá ít người quan tâm mà sang đến đầu tháng 4 đã bắt đầu rục rịch có khách hỏi thăm. Nhìn chung giá đất nền ven biển, đất nông nghiệp quanh khu này tăng lên không nhiều, chủ yếu vẫn là thăm dò sức mua thị trường nhưng với các lô đất nền thổ cư có sổ đỏ thì giá đã nhích lên khá tốt. Nhất là những khu đất đẹp, chủ đất trước đó đã có ý định bán ra nhưng giờ thì lại chọn giữ đất để xem xét tình hình. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại vẫn chưa tạo ra biến động quá lớn và khó có sóng nhà đất”, vị này cho hay.

Cũng chia sẻ về tình hình thị trường Phan Thiết, ông Trần Minh Hậu, một nhà đầu tư lâu năm đang phát triển khá nhiều quỹ đất tại Lagi, Bình Thuận cho biết, thị trường BĐS Phan Thiết đang có giao dịch trở lại. Dù chưa đến mức sôi động nhưng có những tín hiệu tích cực đáng quan tâm, nhất là ở các loại hình đất thổ cư sổ đỏ tầm giá từ 2,5 tỷ đồng đổ lại, đất quy hoạch thổ cư 100% là loại hình đang được dân đầu tư tìm mua nhiều. Xu hướng tăng giá là có nhưng hiện tại chưa có các giao dịch thâu tóm quỹ đất lớn như các năm trước kia. Từ đầu năm đến nay, Lagi cũng đã rục rịch xuất hiện một vài thương vụ thâu tóm quỹ đất biển lớn của các nhà đầu tư phía Bắc, đây là nhóm đầu tư luôn nhạy với thị trường và nắm bắt cơ hội nhanh. Thời điểm tới, nhà đất Lagi dự báo sẽ còn sôi động hơn khi chuẩn bị lên thành phố.

Theo ông Hậu, Lagi đang có lợi thế lớn khi tuyến Cao tốc TP.HCM – Dầu Giây – Phan Thiết đi vào hoạt động, rút ngắn khoảng thời gian di chuyển giữa các địa phương TP.HCM , Đồng Nai, Bình Thuận ngắn hơn 2-3h đi xe. "So sánh với thị trường du lịch biển lân cận TP.HCM là Vũng Tàu, Lagi hiện có giá đất thổ cư chỉ vào khoảng từ 7 -10 triệu đồng/m2, trong khi giá đất Vũng Tàu đã lên đến 70 -80 triệu đồng/m2. Không so sánh đâu xa, ngay với cả thị trường cùng tỉnh là Phan Thiết, giá đất ven biển cũng đã khá cao, đến từ 60- 90 triệu đồng/m2, nhưng giá đất đắt nhất tại Lagi cũng chỉ tầm 40 triệu đồng/m2. Nếu đầu tư vào Lagi lúc này, tỷ suất lợi nhuận về sau rõ ràng cao hơn rất nhiều so với các thị trường đã khai phá trước đó. Vì vậy, nhu cầu đầu tư tại Lagi tăng mạnh cũng rất bình thường", ông Hậu chia sẻ.

Còn trên khu vực Đồng Nai, một số đơn vị công chứng cho hay, lượng hồ sơ giao dịch nhà đất đang tăng trong các tuần vừa qua. Chủ yếu vẫn là giao dịch đất nền dự án và đất nền trong dân. Tại văn phòng công chứng cũng đã xuất hiện các nhóm môi giới bất động sản đi làm hồ sơ cho khách đầu tư. Nhìn vào hoạt động tại một số phòng công chứng, giao dịch đã “manh nha” xuất hiện trên thị trường. Tại Đồng Nai, tính riêng trong tháng 3, nhu cầu tìm mua đất nền tại các huyện Nhơn Trạch , Định Quán có sự tăng trưởng so với tháng trước đó. Lượt tìm mua đất Nhơn Trạch tăng 29% trong khi Định Quán cũng tăng 9% so với tháng 2.

Giá đất tại Đồng Nai và Bình Thuận có xu hướng tăng nhẹ trong tháng vừa qua nhờ thông tin từ hạ tầng.

Báo cáo NCTT quý 1/2023 của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, Bình Thuận và Đồng Nai là hai thị trường duy nhất khu vực phía Nam ghi nhận lượt giá rao bán đất nền có xu hướng tăng, nhất là với Bình Thuận. Giá rao bán đất nền ven biển tại tỉnh này tăng gần 25% so với cuối năm 2022, Đồng Nai cũng có giá bán đất nền tăng 2%, Bình Dương tăng 5% và Kiên Giang tăng 6%. Hầu hết các thị trường trên đều ghi nhận thông tin tăng giá sau biến động hạ tầng và quy hoạch. Cụ thể, đất nền Bình Dương có xu hướng tăng ở các khu vực Tân Uyên, Bàu Bàng, Đồng Nai thì là khu vực Long Thành, Thống Nhất trong khi Bình Thuận là thị xã La Gi.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dự kiến sẽ thông xe và đưa vào khai thác trước 30/4/2023, giúp rút ngắn quãng đường từ TP.HCM đến Phan Thiết. Dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết là một phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Toàn tuyến có tổng chiều dài 99 km, trong đó đoạn qua Bình Thuận dài 47,67 km, đoạn qua Đồng Nai dài 51,33 km.

Cụ thể, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đi qua địa phận các huyện Hàm thuận Nam, Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cao tốc này có điểm đầu nằm trên đoạn tuyến nối từ Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo thiết kế, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết có tổng cộng 6 nút giao và 65 cầu với 4 làn xe.

Sau khi đi vào hoạt động, dự kiến tuyến thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết, Bình Thuận sẽ rút ngắn xuống còn từ 2,5 -3h di chuyển bằng ô tô. Tuyến cao tốc cũng giúp lưu thông kinh tế vùng thuận lợi, cũng như tạo điều kiện thúc đẩy du lịch, kinh tế của các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu liên kết và phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Phương Uyên