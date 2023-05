Giá đất nền Lâm Đồng luôn được khẳng định là còn rất giàu tiềm năng để tăng giá nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn cố gắng thoát hàng các lô ở Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) với mức giá cắt lỗ có khi lên đến 30 -40%.

“Đu trend” đầu tư đất vùng cao không vì mực tiêu phát triển Farmstay, Homestay hay mô hình sống sinh thái mà chỉ đơn giản là sang tay kiếm lời. Năm 2020 chị Minh (quận 2, TP.HCM) cùng theo bạn bè mua đất nông nghiệp 1.000 ha tại Bảo Lộc để đầu tư. Vì bước vào thị trường giai đoạn đỉnh giá, số tiền mà chị Minh bỏ ra là gần 2,2 tỷ đồng, tương đương gần 2 triệu đồng/m2 đất. Chị rao bán khu đất giá 1,7 tỷ đồng do lãi ngân hàng lên cao, vợ chồng chị không gồng nổi nên cắt lỗ.

Chị Minh cho biết, lô đất của chị có hơn 300m2 có thể lên thổ cư, nằm gần khu vực phát triển dân cư và quanh đó cũng có nhiều homestay nghỉ dưỡng đang được xây dựng. Giá đất nền Lâm Đồng còn tiềm năng phát triển dài hạn rất nhiều nhưng do chị đang phải chịu áp lực tài chính khi trước đó có vay vốn ngân hàng đầu tư nhiều nơi, giờ cần thoát bớt đất để cắt gánh nặng tài chính. Chị chấp nhận bán không có lời để kiếm người sang tay nhanh nhựng bị nhà đầu tư ép gần nữa giá. “Giai đoạn này cần tiền nên chấp nhận cắt lỗ, chứ đất ở đây rất tiềm năng, nhất là về phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên giờ cần ra gấp thì bị khách mua ép phải giảm đến gần cả tỷ đồng, bán giá này thì mình lỗ nặng”, chị Minh chia sẻ.

Cũng có lòng tin vào tiềm năng dài hạn của thị trường BĐS nghỉ dưỡng sinh thái Lâm Đồng mà anh Trí Quang (TP. Thuận An, Bình Dương) mua lô đất vườn tốt 3.800m2, triền nhẹ, vuông vức. Giờ anh đang phải cắn răng bán lại với giá 3,2 tỷ đồng (tương đương gần 850 nghìn/m2). Anh không cho biết giá mua vào giai đoạn đầu là bao nhiêu nhưng chia sẻ giai đoạn 2020, từng có khách hàng hỏi mua lại với giá gần 4,5 tỷ đồng, rồi ngay trong giai đoạn 2021, giá đất nền Lâm Đồng của anh cũng không hề giảm dù dịch bệnh ảnh hưởng. Gần đây do đến thời điểm đáo hạn vay với ngân hàng, lãi suất lại tăng cao khiến anh phải trả mỗi tháng hơn 40 triệu đồng. Gánh không nổi, anh tính thoát hàng từ cuối năm ngoái mà mãi không ra được. Đành chấp nhận giảm giá sâu so với mức giá năm 2021.