Giá đất nền, nhà phố khu Đông đang tăng theo TP.Thủ Đức

Vừa mua một căn nhà riêng ở khu vực phường Long Trường, quận 9 thời điểm cuối tháng 10/2020 với giá 4,3 tỷ đồng, chị Quỳnh Anh rất bất ngờ khi có khách sẵn sàng mua lại căn nhà của mình ngay trước Tết với giá lên đến 5 tỷ đồng. Căn nhà phố này của chị Quỳnh Anh có diện tích 57m2 nằm trong một con hẻm xe hơi, có lợi thế quy hoạch khu dân cư mới, đẹp và thoáng đãng. Thời điểm mua chị Quỳnh Anh còn cảm thấy mình mua đắt, không ngờ chỉ sau có 3 tháng nếu chấp nhận bán lại, chị có thể nhận mức lời lên đến 700 triệu đồng.

“Lúc đầu nghe thông tin tôi cũng nghi có thể môi giới làm giá ảo, cho đến khi một vài hàng xóm cạnh nhà thông báo chuẩn bị rời đi thì tôi mới dám tin là giá nhà tại đây tăng nhanh đến vậy”. Do có nhu cầu mua để ở lâu dài nên chị Quỳnh Anh không bán nhưng theo chị chia sẻ, khá nhiều hộ hàng xóm xung quanh nhà chị mua với mục đích vừa để ở vừa đầu tư đã chọn sang nhượng lại khi được giá. Mức sang nhượng có thể chênh từ hàng trăm triệu động đến cả tỷ đồng so với giá thời điểm đầu năm 2020.

Loại hình nhà liền thổ tại 3 quận khu Đông đang có xu hướng tăng giá sau thông tin thành lập TP. Thủ Đức. Ảnh minh họa

Không tăng mạnh như nhà phố, nhà riêng, nhưng loại hình đất nền tại khu vực ba quận thuộc TP. Thủ Đức cũng đang cho thấy tiềm năng tăng giá không nhỏ, nhất là đất nền sổ đỏ và đất thổ cư. Lô đất nền gần 130m2 tại khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi, cách đường Đồng Văn Cống tầm 1km của ông Nguyễn Thông đang được môi giới gạ bán với giá 12 tỷ đồng. Ông Thông cho biết cách đây khoảng 5 tháng các lô đất gần đó chỉ được giao dịch tầm 11 tỷ đồng, chỉ vì thông tin TP. Thủ Đức nên đất mới tăng giá nhanh. Theo vị này thì đây là giá rao có giao dịch chứ không phải là rao cho vui. “Tôi thấy rất nhiều môi giới đi săn các lô đất đất nền, nhà phố đang có nhu cầu rao bán trong khu vực này để giới thiệu cho khách mua. Chủ yếu vẫn là người ở phía Bắc đổ vào tìm mua đất, họ thích mua đất thổ, nhà phố hơn là mua căn hộ nên giá căn hộ không biến động nhiều nhưng giá đất thì tăng rất nóng”, ông Thông chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ từ các sàn môi giới khu vực quận 2, quận 9 và Thủ Đức, thông tin thành lập TP. Thủ Đức thực sự tác động rất mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư. Tính từ khoảng đầu tháng 1 đến nay, số lượng người tìm mua đất tại đây tăng khá nhiều, nhiều lô đất nền sổ đỏ minh bạch tăng giá khoảng 10-15% so với 3-4 tháng trước nhưng nhà đầu tư vẫn chấp nhận mua vào.

Chị Thu Trang, một môi giới đất nền tại TP. Thủ Đức cho hay, giao dịch nhộn nhịp nhất vẫn là đất ở khu vực quận 9 và Thủ Đức do khu này còn nhiều lô đất có giá từ 3-6 tỷ đồng, quận 2 thì giá đất cao nên nhà đầu tư tầm trung không đổ về đây. Cũng theo môi giới này, những lô đất nền sổ đỏ, nhà phố trong các khu dân cư hoàn thiện có biên độ tăng và được hỏi mua nhiều nhất, từ mức tầm 3-5 tỷ đồng có thể tăng lên 4-6 tỷ mà khách vẫn chấp nhận mua.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , nếu bỏ qua các lô đất tăng ảo, không phát sinh giao dịch thật, các sản phẩm đất thổ cư, đất nền và nhà phố tại khu Đông đang có mức tăng tầm 10-20% và vẫn có giao dịch thực. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ gom đất vì cho rằng giá đất khu vực này sẽ còn tăng cao, sẽ là món đầu tư lãi đậm khi hạ tầng, chính sách cho TP. Thủ Đức được chính thức triển khai. Tuy nhiên cũng chính vì tâm lý này mà dù giá đất đang tăng mạnh, lượng chủ nhà chấp nhận chào bán không nhiều. TP. Thủ Đức chỉ mới thành lập, khả năng phát triển về lâu dài là rất lớn nên nhiều chủ đất gần như không vội chốt lời.

Tâm lý chuộng nhà gắn liền với đất khiến loại hình đất thổ cư, đất nền và nhà phố luôn là sản phẩm được người mua ưu tiên hàng đầu trong các kênh đầu tư BĐS. Ảnh minh họa

Lãnh đạo một sàn giao dịch tại phường Phú Hữu, khu Đông chia sẻ, hiện giờ khu vực này không có nhiều dự án đất nền mới, sản phẩm rao bán chủ yếu là do người dân tự giao dịch với nhau, nguồn cung rất ít. Chủ nhà mua với mục đích vừa để ở vừa đầu tư, hầu như không mấy ai vội bán ra khoản đầu tư mà mình đã ăn chắc lời. Nhiều chủ đất trước đó đã ký gửi hàng bán nhưng sau khi thấy sức mua tốt, lại có tâm lý giữ hàng không chịu bán nữa. Do đó, để tìm các nền đất có sổ đỏ chào bán lại cũng rất khó khăn.

Bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao JLL Việt Nam nhìn nhận, thị trường nhà liền thổ tại TP.HCM liên tục có xu hướng tăng giá bán trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể riêng trong quý 4/2020, giá nhà liền thổ tăng gần 12,8% so với cùng kỳ. Cả năm 2020 thành phố chỉ có khoảng 2.200 sản phẩm nhà liền thổ chào bán, thấp hơn 50% so với giai đoạn cao điểm 2018. Nguồn cung hạn chế được cho là lý do thúc đẩy tâm lý thị trường nhà liền thổ tích cực giao dịch và khiến giá bán liên tục leo thang.

Bà Trang Bùi nhận định, hiện nay quỹ đất nền tại TP.HCM cũng đã không còn nhiều, khu Đông lại càng ít do được săn lùng liên tục các năm qua, trong khi nhu cầu về loại hình BĐS này luôn rất cao cùng với tác động từ việc thành lập thành phố mới, việc giá đất nền, nhà phố khu Đông tăng là điều được dự báo từ trước đó. Đà tăng này có thể sẽ còn tiếp tục trong năm 2021.

Phương Uyên