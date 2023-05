Gia đình trẻ thành phố cảng nóng lòng sở hữu căn hộ Osimi Phú Mỹ

Căn hộ giá tầm trung và được ngân hàng hỗ trợ vay vốn

Với thu nhập từ 10-12 triệu/tháng, việc sở hữu một căn hộ được trang bị tiện ích nội khu hiện đại, chất lượng tưởng chừng như quá tầm tay nay lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



Osimi Phú Mỹ tiếp đón hàng trăm lượt quan tâm hàng tuần

Theo đại diện đơn vị phân phối dự án Đất Xanh Premium: “Chúng tôi đã phân phối nhiều dự án với nhiều phân khúc nhưng những căn hộ có mức giá dưới 1 tỷ lại nhận được sự quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Đơn cử như dự án Osimi Phú Mỹ với mức chỉ từ 779 triệu vừa được giới thiệu ra thị trường. Để sở hữu, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (250–300 triệu) ban đầu, số còn lại sẽ được ngân hàng BIDV, ngân hàng Vietcombank hỗ trợ vay trong vòng 20 năm. Đặc biệt, khoản vay này được áp dụng lãi suất rất ưu đãi. Nếu tính cả nợ gốc lẫn lãi, mỗi tháng người mua sẽ trả khoảng 6-8 triệu đồng – chỉ bằng giá thuê nhà ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn phù hợp với mức thu nhập của một gia đình trẻ".

Bên cạnh đó, Osimi Phú Mỹ còn có chương trình chiết khấu rất ưu đãi từ chủ đầu tư ANI khi được chiết khấu 1%/sản phẩm đối với khách hàng đang làm việc tại cụm cảng Thị Vải – Cái Mép; chiết khấu 1%/sản phẩm đối với khách hàng mua sỉ, nhóm khách hàng là thành viên trong gia đình hoặc cùng công ty mua từ 2 sản phẩm trở lên.



Osimi Phú Mỹ được ví là căn hộ tiện vị trí – tiện nghi – tiện thanh toán

“Tôi vừa chuyển đến làm việc và sinh sống tại Phú Mỹ cách đây 3 tháng, hiện tại cả gia đình vẫn đang ở trọ. Khi đến tham quan dự án Osimi Phú Mỹ thì cảm nhận của tôi là rất đẹp và đẳng cấp, tôi và gia đình rất hài lòng với mức giá, chương trình chiết khấu dành cho nhân viên làm việc tại khu công nghiệp và đặc biệt là thiết kế căn hộ tại đây. Hy vọng trong sự kiện công bố sắp tới tôi sẽ may mắn chọn cho mình được căn hộ ưng ý, xây đắp tổ ấm lâu dài tại dự án”, anh Nguyễn Hải Hà (29 tuổi, Phú Mỹ) hồ hởi chia sẻ khi đế tham quan nhà mẫu dự án.

Chất lượng tỷ lệ nghịch với giá bán

Đi từ mong muốn kiến tạo một môi trường sống phù hợp với người trẻ, thuận tiện sinh sống lâu dài – ngoài điểm mạnh từ giá cả, Osimi Phú Mỹ còn được lòng khách hàng bởi hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như: hồ bơi infinity rộng 200m2, công viên cây xanh, đường chạy bộ, đài phun nước Vesta, quảng trường Ánh Trăng, sân vui chơi trẻ em trên tầng 13. Ngoài ra, dự án còn sở hữu một “khu đô thị thu nhỏ” ngay phía dưới chân tòa nhà gồm spa, gym, yoga, trung tâm anh ngữ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, coffee…



Osimi Phú Mỹ được trang bị tiện ích nội khu hiện đại

Đi dọc tuyến đường xương sống Quốc lộ 51 liền kề dự án Osimi Phú Mỹ có thể dễ dàng thấy hàng chục đến hàng trăm tiện ích hiện đại, khang trang đã đi vào hoạt động như: siêu thị Co.op Mart, trung tâm thương mại KNG Mall, 2 tòa chung cư Hodeco cao 18 tầng, hàng loạt các Ngân hàng, UBND, Điện máy xanh, Thế giới di động, trung tâm y tế, trường học, chùa, nhà thờ… Đây cũng là những tiện ích ngoại khu sẵn có mà cư dân chỉ mất 5-10 phút di chuyển.

Với không gian sống rất hiện đại và sang trọng, dự án còn ghi điểm rất lớn khi chú trọng vào việc bàn giao sản phẩm chất lượng, đề cao yếu tố an toàn cho cư dân lên hàng đầu thông qua lớp bảo mật an ninh 4 lớp như: cổng bảo vệ, sảnh lễ tân và camera an ninh, thẻ từ thang máy, thẻ từ căn hộ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án cũng được trang bị đầy đủ như: cửa chống cháy, thiết bị chống cháy và chữa cháy như vòi phun, còi báo động… nhằm nâng chỉ số riêng tư và an toàn lên mức cao nhất.