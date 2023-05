Giả mạo chữ ký chồng cũ, lừa góp vốn mua đất nền hơn 33 tỉ đồng

Chữ ký trên phiếu thu tiền (phía dưới) là do bà Lê Thị Hồng Thu (vợ cũ ông Lê

Văn Bé, TGĐ Công ty CP Đại Tín) giả mạo. Ảnh: T.T

Theo thông tin đại tá Lâm Cự Hiếu, trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cung cấp cho Tuổi Trẻ Online ngày 4/8, cơ quan này đã có kết quả xác minh liên quan đến các đơn thư tố cáo Công ty CP Đại Tín (do ông Lê Văn Bé làm Tổng giám đốc) lừa đảo. Cụ thể, trong đơn một số người dân tố công ty này chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn để nhận đất nền tại dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Định) đưa ra kết luận xác định: chữ ký đứng tên Lê Văn Bé trên hồ sơ, phiếu thu mà những người tố cáo cung cấp là giả mạo, không giống với chữ ký mà ông Lê Văn Bé để lại trong các tài liệu hiện có của Công ty CP Đại Tín và Phòng công chứng Bình Định.

Trong quá trình điều tra, bà Lê Thị Hồng Thu (vợ cũ của ông Bé) cũng đã thừa nhận hành vi giả chữ ký của ông Lê Văn Bé trên các hợp đồng và phiếu thu.



Hàng chục khách hàng mua đất tại dự án khu dân cư Vĩnh Liêm, Bình Định căng băngrôn tại văn

phòng giao dịch bất động sản Công ty CP Đại Tín để tố cáo công ty này lừa đảo. Ảnh: T.T

Tính đến nay, Công an Bình Định đã phát hiện những hợp đồng ký với các khách hàng sau đây bị bà Thu giả mạo chữ ký: bà Trần Thị Phượng (góp 16,5 tỉ đồng để nhận 16 lô đất nền); bà Huỳnh Thị Thanh Tâm (góp 10,6 tỉ để nhận 11 lô đất nền) và bà Huỳnh Thị Băng Sương (góp 5,9 tỉ để nhận 6 lô đất nền).

Đại tá Lâm Cự Hiếu cho biết thêm: "Thời điểm bà Thu ký các hợp đồng góp vốn thì bà đã ly dị với ông Bé và không có bất kỳ chức năng gì trong Công ty CP Đại Tín. Tuy nhiên, do việc ly dị không công khai nên các bộ phận trong Công ty CP Đại Tín vẫn nghĩ bà Thu vẫn là vợ ông Bé dẫn đến sự việc trên."

Ngoài 3 trường hợp đã được xác minh nêu trên, theo thông tin Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, vẫn còn hàng chục trường hợp người dân mua đất nền tại dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm đã tới văn phòng công ty căng băngrôn, tố cáo việc công ty này cùng lúc bán 1 lô đất nền cho nhiều người.

Liên quan vụ việc, phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bình Định) cũng đã hướng dẫn những người tố cáo gửi đơn khởi kiện bà Lê Thị Hồng Thu đến Tòa án nhân dân Bình Định để giải quyết, đảm bảo quyền lợi.