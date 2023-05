Cập Nhật Giá Metropole Thủ Thiêm Mới Nhất Hiện Nay

Theo thông tin mới cập nhật từ phía chủ đầu tư, hiện nay dự án Metropole đang mở bán các loại căn hộ cao cấp với mức giá cụ thể như sau:

Căn hộ 01 PN: $4200/m2 – $4600/m2

Căn hộ 02 PN: $4300/m2 – $5300/m2

Căn hộ 03 PN: $4600/m2 – $5600/m2

Căn hộ 04 PN: $5500/m2 – $6100/m2

Căn hộ thông tầng: $5500/m2 – $6500/m2

Penthouse: $7600/m2 – $8100/m2

Shophouse: $1,500,000/1căn – $3,000,000/1căn

Ảnh thực tế căn hộ đã bàn giao tại tầng 11 The Metropole Thủ Thiêm nhìn ra cầu Thủ Thiêm 2

Mức giá bán tại dự án Metropole Thủ Thiêm Quận 2 theo như chia sẻ ở trên là chưa bao gồm phí VAT, do đó sẽ có một sự chênh lệch nhỏ so với giá thực của căn hộ mà khách hàng muốn mua. Và theo đánh giá khách quan của đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn, so với tiềm năng mà dự án này mang lại, thì mức giá nêu trên không quá đắt đỏ và khá phù hợp với khách hàng có mức thu nhập từ khá trở lên.

Tuy nhiên, với sức hút của dự án mang lại như hiện nay, người mua cần tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin trước khi giao dịch, như thế sẽ giúp bạn tránh trường hợp bị lừa đảo hoặc gặp một số rủi ro không mong muốn.

Giá Metropole Thủ Thiêm Từng Phân Khu

Dự án Metropole Thủ Thiêm có tổng cộng 04 phân khu lớn, hiện đã có 03 phân khu được chủ đầu tư mở bán. Giá bán căn hộ tại từng phân khu theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn cụ thể như sau:

The Galleria: mở bán tháng 07/2018 với giá trung bình từ 90tr/m2, giá bán chuyển nhượng vào cuối năm 2022 là 140 – 260tr/m2.

The Crest: mở bán cuối năm 2019, giá từ 120 – 160tr/m2, giá chuyển nhượng hồi cuối năm 2022 là 150tr/m2.

The Opera: mở bán cuối năm 2020, giá từ 180tr/m2, giá chuyển nhượng từ 234 – 252tr/m2.

The OpusK Residence: mở bán ngày 13/11/2022 có giá từ 232 – 360tr/m2, căn duplex thấp nhất từ 400tr/m2.

1. The Galleria (gồm 456 căn hộ, đã bàn giao cuối năm 2021), có diện tích cụ thể như sau:

Căn hộ 01PN có diện tích từ 49-50m2

Căn hộ 02PN có diện tích từ 69-76-95m2

Căn hộ 03PN có diện tích từ 103-110m2

Căn hộ 04PN có diện tích từ 168-170m2

Penthouse có diện tích chuẩn 244m2

Góc nhìn hướng ra sông Sài Gòn từ căn hộ chung cư The Galleria Residence

2. Phân khu The Crest (gồm 250 căn hộ):

Căn hộ 01PN có diện tích 79m2

Căn hộ 02PN có diện tích từ 82m2, 94m2, 99m2,115m2

Căn hộ 03PN có diện tích 129-151m2

Studio có diện tích 47m2

Duplex có diện tích từ 86-151m2.

Phối cảnh phân khu The Crest Residence

3. Phân khu The Opera (gồm 646 căn hộ):

Căn hộ 01 phòng ngủ có diện tích từ 54m2, 55m2, 66m2

Căn hộ 02 phòng ngủ có diện tích từ 68m2, 80m2, 97m2,128m2

Căn hộ 03 phòng ngủ có diện tích từ 120m2, 137m2,194m2

Căn hộ 04 phòng ngủ có diện tích từ 175m2, 179m2,181m2

Căn Studio có diện tích 47m2

Căn Loft: 55m2,176m2

Căn Duplex: 227m2, 286m2

Sky Villa đẳng cấp có diện tích từ 80m2,335m2.

Phối cảnh phân khu The Opera Residence

4. Phân khu The OpuSK Residence (gồm 300 căn hộ)

Sau 3 giai đoạn mở bán đầu tiên tại các phân khu là The Galleria, The Crest Residence và The Opera thì sắp tới đây, chủ đầu tư dự án Metropole Thủ Thiêm sẽ mở bán tiếp phân khu The OpuSK Residence. Đây cũng là giai đoạn mở bán cuối cùng của dự án, nên có lễ phân khu này sẽ được rất nhiều nhà đầu tư và khách hàng quan tâm.

Vị trí The Opusk Residences The Metropole Thủ Thiêm

Tiến độ dự án

Dự án The Metropole Thủ Thiêm bắt đầu khởi công xây dựng từ Quý II năm 2020. Cuối năm 2021, CĐT bắt đầu bàn giao căn hộ tại phân khu The Galleria Residence. Đồng thời, các phân khu khác như The Crest Residence, The Opera Residence cũng đều được đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành vào Quý IV/2022. Phân khu cuối cùng cũng sẽ sớm được CĐT công bố trong thời gian sắp tới.

Đánh giá dự án: Mời bạn theo dõi đánh giá dự án The Metropole Thủ Thiêm được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia Batdongsan.com.vn:

Trên đây là bài viết của Batdongsan.com.vn về thông tin giá Metropole Thủ Thiêm Quận 2 mới nhất. Hy vọng bài viết cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin tham khảo hữu ích cũng như có thể chủ động hơn cho giai đoạn mở bán sắp tới của dự án này.

Thu Pham

Xem thêm

Thị Trường Bất Động Sản Quận 2 Sôi Động Nhất Khu Đông TP.HCM

Saigon Pearl Địa Chỉ Ở Đâu? Có Nên Đầu Tư Chung Cư Này Không?