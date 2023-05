Giá Nguồn Cung Căn Hộ Hiện Hữu Đang Là Cơ Hội Cho Người Mua Nhà

Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Ngày Càng Khó

Đến giữa tháng 2/2023, hàng loạt cuộc họp bàn để tháo gỡ tình hình khó khăn của thị trường bất động sản hiện tại, tuy nhiên vấn đề đang ảnh hưởng mạnh đến thanh khoản thị trường đó là nguồn vốn tiếp sức cho ngành bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Năm 2023 này, các doanh nghiệp bất động sản đang xem là năm “quyết định sinh tử”, bởi mọi cánh cửa huy động nguồn vốn đều đang đóng chặt. Hiện tại, tất cả đều đang cố gắng hết sức lực, tìm đủ mọi phương án nhằm duy trì hoạt động kinh doanh.

Thực hiện kiểm soát dòng vốn tín dụng rót vào bất động sản, các nhà băng đang nâng cao tiêu chí cần và đủ về hồ sơ vay vốn. Cụ thể, để có thể giải ngân thì dự án phải đóng xong tiền sử dụng đất, đã có sổ đỏ và phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, một dự án để đạt đủ các thủ tục này thì mất vài năm mới làm xong.

Hiện tại, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến nhiều doanh nghiệp đang phải giãn tiến độ hoặc tạm dừng triển khai dự án.

Căn hộ tháp Green Topaz thuộc Bcons City đang là nguồn cung có giá dưới 2 tỷ đồng/căn cho thị trường

Trước nhiều yếu tố bất lợi cho nguồn cung và giá sản phẩm bất động sản trong tương lai như vậy nên các chuyên gia phân tích rằng năm 2023 này người có kế hoạch mua nhà nên xem xét. Nguồn cung đang có trên thị trường chính là cơ hội tốt.

Bcons City Đem Đến Nguồn Cung Căn Hộ Dưới 2 Tỷ Đồng

Để ổn định sản xuất kinh doanh, các chủ đầu tư đã đưa ra mức giá bán được cân nhắc kỹ, cũng như các chính sách hỗ trợ người mua nhà thiết thực. Đơn cử như với các căn hộ Bcons City (Dự án Khu thương mại – Dịch vụ – Văn phòng – Căn hộ Bcons), ngoài mức giá chỉ từ 30 triệu đồng/m2, còn có chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 18 tháng đến khi nhận nhà. Chính sách tài chính cho khách hàng của Bcons City được đánh giá là mang lại lợi ích lớn cho người mua nhà.

Đặc biệt hơn, mức giá từ 30 triệu đồng/m2, các căn hộ của tháp Green Topaz thuộc Bcons City đang là nguồn cung hiếm hoi trên thị trường ở phân khúc nhà ở có tầm giá dưới 2 tỷ đồng, và sản phẩm này đã hoàn toàn biến mất tại thị trường Tp.HCM.

Phân tích kỹ có thể thấy, với mức giá chỉ từ 30 triệu/m2, các căn hộ tháp Green Topaz đang tương ứng chỉ từ 1,75 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Mức giá này hoàn toàn phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ có thu nhập ổn định muốn sở hữu nhà.

Bcons City toạ lạc ngay mặt đường Đại lộ Thống Nhất rộng 32m nối trung tâm TP Dĩ An với bến xe Miền Đông mới và khu Đông TP. HCM

Toạ lạc tại khu vực Làng đại học Quốc Gia TP.HCM, trên trục đường Thống Nhất, tuyến đường kết nối huyết mạch của khu trung tâm TP Dĩ An và khu Đông TP.HCM và bến xe Miền Đông mới, Bcons City có khoảng cách với trung tâm TP.HCM không quá xa khi thời gian di chuyển từ 30-45 phút, thêm vào đó hạ tầng giao thông, dịch vụ an sinh nơi này đang phát triển mạnh mẽ.

Với hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, được đầu tư chăm chút tỉ mỉ từ khu dạo bộ, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại 3 tầng quy mô lớn, hồ bơi, phố thương mại đi bộ, shophouse,… kết hợp cùng hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện hữu của khu vực, hứa hẹn điều kiện sống tại Bcons City rất thuận lợi, đủ đầy.

Với cam kết về tiến độ xây dựng của Tập đoàn Bcons, người sở hữu các căn hộ tháp Green Topaz sẽ an tâm về kế hoạch an cư của mình, nhận nhà đúng hẹn để ổn định cuộc sống. Vì vậy, thời điểm này, mọi người có thể an tâm để hiện thực hoá kế hoạch mục tiêu an cư ngay với các căn hộ tháp Green Topaz.