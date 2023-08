Tình hình nhà đất Long An thời gian qua đang khá chậm trong giao dịch, thanh khoản giảm mạnh, chịu chung ảnh hưởng ở giai đoạn thấp điểm của toàn ngành. Tuy nhiên, thị trường này lại ít có sự biến động về giá so với các địa phương còn lại quanh TP.HCM. Đây cũng là địa phương có lượng thông tin rao bán cắt lỗ, giảm giá thấp.

7 Tháng Đầu Năm, Nhiều Loại Hình Nhà Đất Long An Không Giảm Giá

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, so với thời điểm cuối năm 2022, nhu cầu tìm mua nhà đất Long An trong 6 tháng đầu năm 2023 ít có sự biến động. Thanh khoản chưa cải thiện, giao dịch mua bán cầm chừng, lượng sản phẩm rao bán giảm, tỷ lệ khách mua không cao, nhất là với loại hình đất nền.

Cụ thể, lượt tìm kiếm đất và đất nền dự án tại Long An có xu hướng chững lại trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Nếu so với giai đoạn tháng 5/2023, tỷ lệ tìm kiếm đất nền Long An tiếp tục giảm 10%.

Giá rao bán nhà đất Long An ít biến động trong 8 tháng đầu năm 2023.

Tương tự, lượt quan tâm tìm kiếm sản phẩm nhà riêng Long An cũng chưa có dấu hiệu cải thiện. Nếu đầu quý 2/2023, nhu cầu tìm kiếm hai phân khúc này có sự tăng trưởng nhẹ thì đến tháng 7/2023, con số này lại giảm thêm 15 – 16%.

Nhà mặt phố Long An đang là phân khúc ghi nhận nhu cầu tìm mua giảm mạnh nhất trong các tháng vừa qua. Theo đó, lượt tìm mua nhà phố Long An trong tháng 7 giảm 10% so với tháng 6 trước đó. Nếu so với thời điểm đầu tháng 5/2023 thì mức giảm gần 30%.

Ở chiều ngược lại, hướng quan tâm của thị trường với phân khúc căn hộ và biệt thự tại Long An lại ghi nhận động thái tăng trong tháng 7. Theo đó, lượt tìm kiếm căn hộ Long An trong tháng 7 tăng 12%, biệt thự liền kề tăng 14% so với tháng trước. Lượt tìm kiếm chủ yếu tập trung vào dự án chung cư trong khu đô thị lớn tại Bến Lức.

Tuy nhiên, nếu so sánh với thời điểm tháng 5/2023, lượt quan tâm biệt thự Long An có xu hướng giảm gần 10%. Căn hộ là phân khúc duy nhất vẫn kiên trì ghi nhận nhu cầu mua tăng liên tục trong các tháng qua. Nếu so với thời điểm đầu quý 2/2023, lượng tìm kiếm căn hộ Long An tăng hơn 25%.

Xét về mặt bằng giá bán, đất nền Long An vẫn duy trì mức giá giao dịch ổn định và hầu như không giảm trong 7 tháng qua, thậm chí còn cải thiện so với đầu năm. Cụ thể, giá rao bán đất nền tại nhiều dự án ở Long An trung bình 18 triệu đồng/m2, tăng nhẹ so với giá bán 16 -17 triệu đồng/m2 giai đoạn đầu năm.

Loại hình đất thổ cư, đất nền trong dân và nhà riêng, giá rao bán cũng không có dấu hiệu giảm, duy trì mức trung bình từ 7 -8 triệu đồng/m2 với đất nền và 20 -21 triệu đồng/m2 với nhà riêng liên tục kể từ đầu năm đến nay.

Còn ở loại hình biệt thự và nhà mặt phố, 7 tháng qua có ghi nhận sự biến động nhẹ theo hướng giảm giá. Cụ thể, giá rao bán nhà mặt phố Long An từ mức 29 -39 triệu đồng/m2 hiện trung bình rơi vào khoản chỉ từ 29 -37 triệu đồng/m2.

Còn loại hình biệt thự có giá bán trong tháng 7 vào khoảng 38- 39 triệu đồng/m2 thay vì tầm 39 -40 triệu đồng/m2 thời điểm đầu năm. Mức giảm này được nhận định là khá nhẹ nhàng nếu so với tỷ lệ giảm giá cùng loại hình này tại các thị trường khác như Đồng Nai (trung bình giảm từ 10 – 15%), Bình Dương (giảm từ 8-10%), Phan Thiết (giảm từ 12%).

Về giá bán căn hộ thì hầu như không có biến động. Do nguồn cung phân khúc này tại Long An không nhiều, dự án duy nhất triển khai mở bán cũng thuộc phần khúc bình dân nên tầm giá duy trì mức trung bình từ 20 -21 triệu đồng/m2. Không biến động so với đầu năm và cả cùng kỳ 2022.

Vì Sao Giá Nhà Đất Long An Ổn Định?

Cũng chịu chung tác động của giai đoạn thấp điểm giao dịch, nhà đất Long An gặp khó khăn trong bán hàng. Hầu hết các CĐT có sản phẩm triển khai tại Long An thời gian qua khá dè dặt trong hoạt động mở bán. Giao dịch thành công giảm do người mua có xu hướng quan sát thị trường thay vì bỏ tiền vào lúc này.

Tuy nhiên, khác với những khu vực lân cận TP.HCM, nhà đất Long An luôn giữ sự ổn định và khách mua phần đông là có nhu cầu thực hay đầu tư đường dài. Rất ít nhà đầu tư BĐS Long An với mục đích lướt sóng, đầu cơ.

Chính vì vậy, thị trường Long An ít xuất hiện tình trạng sốt ảo, tăng trưởng giá đột biến. Thay vào đó, biên độ tăng giá nhà đất Long An dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương.

Ngay cả ở giai đoạn thị trương nguội lạnh, giao dịch ảm đạm. Giá BĐS Long An cũng rất ít có động thái giảm sâu, cắt lỗ mà phần lớn là điều chỉnh để phù hợp với thanh khoản chung của thị trường hiện nay.

Chia sẻ về thị trường Long An, chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang từng nhấn mạnh, về hướng Tây TP.HCM, Long An hiện là khu vực có vị trí tốt và giàu tiềm năng nhất hiện nay. Hàng loạt hạ tầng được đầu tư và các dự án khu đô thị quy mô lớn đang hình thành tại đã tạo tiềm năng rất lớn trong dài hạn cho thị trường này.

Theo quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2021-2030, Long An sẽ có 27 đô thị. Bao gồm đô thị loại I là TP. Tân An, một đô thị loại II là thị xã Kiến Tường và 3 đô thị loại III gồm Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa. Ngoài ra sẽ có thêm 9 đô thị loại IV và 13 đô thị loại V.

Nếu TP. Tân An đóng vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao. Các đô thị Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc là các đô thị vệ tinh, có vai trò giảm tải về áp lực dân số, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho Tp.HCM.

Batdongsan.com.vn đánh giá thị trường BĐS Long An

Xét về hạ tầng, các khu đô thị tại Long An đang hình thành nhanh chóng nhờ hàng loạt công trình giao thông được đẩy mạnh tiến độ đầu tư, giúp gia tăng khả năng kết nối liên vùng và phát triển kinh tế – xã hội. Có thể kể đến như cao tốc Bến Lức – Long Thành; mở rộng quốc lộ 1 đoạn TPHCM – Long An, quốc lộ 50; nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, khép kín đường Vành đai 2, Vành đai 3

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng đang nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Tân Sơn Nhất – Tân An để hợp cùng tuyến cao tốc Thủ Đức – Mộc Bài và cao tốc Bến Lức – Long Thành hình thành vành đai giao thông ôm trọn xung quanh Tp.HCM. Hệ thống giao thông sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ kích hoạt sự ra đời của các khu đô thị vệ tinh theo Quy hoạch phát triển vùng đô thị Tp.HCM

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS tại TP.HCM, giá nhà đất Long An vẫn còn khá mềm nếu so sánh với các thị trường vệ tinh khác quanh TP.HCM. Chỉ với tầm 800 triệu đến 1 tỷ đồng là nhà đầu tư BĐS có thể sở hữu 1 đất nền. Ngay cả biệt thự, nhà phố tại đây cũng giao động ở khoản từ 5 -7 tỷ đồng/căn. Loại hình hạng sang cũng giao động ở mức từ 16 -28 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều nếu so với các đô thị khác quanh TP.HCM.

“Áp lực tài chính khi đầu tư nhà đất Long An không quá cao, nhu cầu mua chủ yếu là đầu tư dài hạn, ít lướt sóng, ảo giá. Dư địa phát triển trong tương lai được đánh giá còn rất lớn, chính vì vậy, dân đầu tư nhà đất Long An ít giảm sâu và cắt lỗ mạnh như những khu vực khác”, vị này cho hay.

Phương Uyên